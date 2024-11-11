Миньяр: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Миньяр. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Миньяр работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Миньяр на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
124В
Белгород
Новосибирск
00:36
Миньяр
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
012Й
Самара
Владивосток
08:38
Миньяр
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
102Й
Пенза
Нижневартовск
08:40
Миньяр
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
08:40
Миньяр
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
088Й
Самара
Нижневартовск
08:47
Миньяр
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
123Н
Новосибирск
Белгород
12:17
Миньяр
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
455У
Челябинск
Новороссийск
13:22
Миньяр
2 д. 7 ч. 16 мин.
13:35
Новороссийск
255У
Челябинск
Новороссийск
13:23
Миньяр
2 д. 7 ч. 11 мин.
13:33
Новороссийск
256С
Новороссийск
Челябинск
17:33
Миньяр
2 д. 4 ч. 40 мин.
23:55
Челябинск-Главный
331Й
Новый Уренгой
Уфа
19:40
Миньяр
2 д. 0 ч. 46 мин.
21:40
Уфа
391У
Челябинск
Москва
20:12
Миньяр
1 д. 17 ч. 30 мин.
05:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
301У
Челябинск
Москва
20:12
Миньяр
1 д. 17 ч. 30 мин.
05:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
445С
Кисловодск
Екатеринбург
20:37
Миньяр
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
456У
Новороссийск
Челябинск
20:40
Миньяр
2 д. 9 ч. 15 мин.
04:00
Челябинск-Главный
392У
Москва
Челябинск
21:01
Миньяр
1 д. 17 ч. 8 мин.
06:00
Челябинск-Главный
302М
Москва
Челябинск
21:01
Миньяр
1 д. 17 ч. 8 мин.
06:00
Челябинск-Главный
101Й
Нижневартовск
Пенза
22:45
Миньяр
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
203Н
Томск
Анапа
22:45
Миньяр
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
401Е
Нижневартовск
Пенза
22:45
Миньяр
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
332Й
Уфа
Новый Уренгой
23:26
Миньяр
1 д. 21 ч. 33 мин.
18:54
Новый Уренгой
401Й
Нижневартовск
Пенза
23:41
Миньяр
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
087Й
Нижневартовск
Самара
23:45
Миньяр
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Миньяр включает 44 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала утром.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 05:04 по направлению к станции Нижневартовск;
  • последний поезд прибывает в 23:55 от станции Челябинск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Миньяр.

Актуальное расписание поездов станции Миньяр, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
