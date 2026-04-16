Ирина – отзыв о поезде 345Е Ежегодно езжу этим поездом с момента его запуска из Нижневартовска в Сочи. Вагон СВ. Совсем не напрягает, что поезд идёт 4 дня и ещё несколько часов. Замечательное обслуживание, всегда вежливые и отзывчивые проводники. В вагоне чистота и комфорт, есть душ. Что ещё нужно для длительного путешествия?! Всегда с большим нетерпением жду очередной поездки. Спасибо!

Юлия Петровна – отзыв о поезде 590Е Юноша-проводник меня вообще сразил на повал!!! Дело в том, что к концу поездки в этом душном и грязном вагоне одному из моих детей стало плохо и его стошнило. Купе я привела в порядок, но так случилось, что он заляпал одеяло. Я его отнесла проводнику объяснила ситуацию и сказала, что одеяло нужно отдать в прачку, на что он мне говорит: "А может так всё оставить, свернуть и положить подальше, может не заметят..."

Стас – отзыв о поезде 589Е Купили все купе, чтобы выспаться, так это было очень важно. С одной стороны шумело 4 человека в час ночи, на замечания не реагировали. Даже проводник не хотел их особо усмирять.

Рита – отзыв о поезде 522Е Когда покупала билет – было указано, что в вагоне есть кондиционер. Но его почему-то не было. Причем проводница такая довольная говорит А ЕГО НЕТ! И улыбается.

Божена – отзыв о поезде 373И Не понимаю с чем это связано но заметила закономерность. Поезда в этом направлении всегда какие-то грязные. И не то, что они чем-бы нибудь сильно отличались от других поездов на железке. Просто почему-то их не особо убирают. В остальном нормально. Но на пол сумки ставить было стремно, чтобы не вымазать.

Анастасия Свиридович – отзыв о поезде 373Е Не понравилось что в туалете постоянно курили. И весь этот дым частично летел в вагон. И нам приходилось этим дышать. Проводница сказала что ничего не сделаешь.

Маширка – отзыв о поезде 107Е Ну и поезда. Вот как они были 20 лет назад, так ничего вообще не поменялось. Ну только что КОЕ-ГДЕ поставили лампочки диодные и вместо обычного туалета, где все летит на рельсы – поставили БИО туалет. Однако смердеть он от этого не особо перестал. Поэтому очень грустно смотреть на все это. Ничего не меняется.