Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Лесной Городок
Орехово-Зуево
Маршрут движения поездов Лесной Городок — Орехово-Зуево
Расстояние между станциями составляет 105 км.
Приблизительное время следования составляет: 2 ч. 47 мин.
- 2 ч. 28 мин. – время в пути на поезде 6856 (самый быстрый поезд);
- 3 ч. 3 мин. – время в пути на поезде 6624 (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 31 поезд без пересадки.
Билеты на поезд Лесной Городок — Орехово-Зуево
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок «корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с электронного носителя проводнику.
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Карта маршрута Лесной Городок — Орехово-Зуево
Стоимость билетов на поезд Лесной Городок — Орехово-Зуево по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 234 рублей.
- Купе: 351 рублей.
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Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить билет по самой низкой цене.