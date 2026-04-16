Расписание поездов Белгород — Орел
Какие поезда ходят по этому маршруту
Маршрут движения поездов Белгород — Орел
Расстояние между станциями составляет
278
км.
Приблизительное время следования составляет:
5 ч. 22 мин.
- 3 ч. 12 мин. – время в пути на поезде 746В (самый быстрый поезд);
- 20 ч. 19 мин. – время в пути на поезде 927М (самый медленный поезд);
По данному маршруту курсирует 26
поездов
без пересадки.
Билеты на поезд Белгород — Орел
Для оформления билетов на конкретный ЖД поезд - выберите его из списка выше, где
отображаются все актуальные поезда маршрута на сегодняшний день. Нажмите на значок
«корзины» или кнопку "Найти Билеты", выберите подходящий поезд и
тип вагона, укажите необходимое количество мест на схеме вагона. На следующем шаге
необходимо указать данные пассажиров. Будьте предельно внимательны, введенные вами
данные будут указаны в билете, и проводник будет проверять их при посадке в вагон.
После успешного прохождения электронной регистрации пассажиров, Вам остается только
оплатить билеты на поезд. Купленные билеты можно будет распечатать или показать с
электронного носителя проводнику.
Стоимость билетов на поезд Белгород — Орел по месяцам
На все поезда распространяется система динамического ценообразования, которая напрямую зависит от спроса на
данное направление, и чем выше спрос, тем выше и цена на билеты.
Минимальная цена билета составляет:
- Плацкарт: 1384 рублей.
- Купе: 2076 рублей.
Мы провели анализ спроса по маршруту следования и отобразили полученные данные на диаграмме
с интервалом по месяцам. Таким образом, вы можете заранее спланировать месяц поездки и купить
билет по самой низкой цене.
Едем 120 поездом из Москвы в Санкт-Петербург 5 января в вагоне СВ. Никаких услуг кроме белья не предусмотрено ( нет тапочек, питания , доступа карточкой, душа ) Вагоны старые, душно , туалеты как в дешёвой плацкарте. Никому не советую брать СВ на этот поезд. На восточном вокзале объявляли по громкой связи, что в зал повышенного комфорта бесплатно допускаются пассажиры СВ, но на деле нам эту услугу не предоставили
Все сидение было буквально в каких-то пятнах. Буду надеяться что от чая а не от других жидкостей. В вагоне полы грязные. Можно было бы на мой взгляд убираться и получше.
Не везде есть розетки и это немного огорчило, потому что каждый сейчас имеет по несколько устройств и всем нужно заряжаться. Доехали без происшествий, поездка более-менее нормально прошла.
До этого поезда всегда пользовались сапсаном но этот поезд однозначно гораздо лучше. Стоимость билета минимальна и при этом получаете столько удобств. Если вы будете путешествовать втроем, советуем вам выкупить четвертое место в купе, чтобы была только одна ваша компания.
Поехали в столицу на этом поезде. Было вполне нормально. Я, жена и сын. Втроем. Брали плацкарт. Считаю что за ту стоимость которая была – поездка замечательно прошла. Сын впервые ехал на поезде. Ему понравилось.
Добрый день! Мне все понравилось! Поезд просто замечательный. Персонал очень вежливый и солнечный. Также повезло с пассажирами и соседями. Не было всяких дебоширов и пьяных компаний. Благодарю за поездку.
Если бы не пьяный контингент которого угораздило ехать почему-то именно В МОЕМ вагоне, то было бы все нормально. Мне как всегда «везет» с такими ситуацияим и эта поездка не оказалась исключением.
Не поезд а катастрофа настоящая! Сломался чайник, так чтобы заварить чай – проводницы бегали в соседний вагон. А у тех туалет сломался и они к нам в вагон бегали и у нас была очередь. И смех и грех.
Привет! Поезд быстрый, проводницы культурные и вежливые. Вагон убитый и старый (я думала такие уже не ездят). В целом твёрдая 4.
Ехал пару остановок – очень уютно внутри и тепло. За окном был минус 10, в поезде плюс 25.
Порадовала чистота в вагоне и отношение проводниц. Не порадовала цена, которая могла бы быть поменьше)))) В общем и целом советую и рекомендую!!!!
Добрый. Мы ехали с дочкой до Москвы. Все очень понравилось, и обслуживание и персонал. Хотелось бы, чтобы лучше убирали туалеты. В углах была заметна прошлогодняя грязь, но сам унитаз был чистым.
Что могу сказать про этот поезд. Персонал старается это видно. Но некоторые вагоны столо бы подремонтировать. Также уже на многих поездах давно биотуалеты а тут все на рельсы.
