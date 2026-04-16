Марина – отзыв о поезде 014Н 18.01.2025г. В фирменном поезде вагон номер 5 снаружи был ужасно грязный,но и внутри вагона не было чисто и уютно. Через стекло все было тускло и безрадостно, а на улице светило яркое солнце, такое "чистое" стекло! Проводник Ольга соответствовала - грубая, неприветливая, разговаривала с угрозой в голосе. Тарифы не соответствуют сервису.

Илья – отзыв о поезде 542У В вагоне почти сразу после отъезда перестал гореть свет, что-то там сгорело. Как вы понимаете кондиционер тоже перестал работать. Ехали пол дроги и парились, пока на одной из станцией не починили.

Никита – отзыв о поезде 380У Как можно такие поезда вообще выпускать на линии? Мобильный никак не зарядить – в вагоне нет рабочих розеток. Туалет – до сих пор все на рельсы летит!!!

Никита Дмитриевич – отзыв о поезде 346У Невероятно, но мне попался новый вагон! Нечасто такое бывает. Доволен как слон))) Еще в купе ехали только вдвоем. Вообще круть.

Екатерина Корбут – отзыв о поезде 346С Старый вагон. Персонал отличный. Сразу видно профессионалы и не первый год на железной дороге работают. Единственное что мне не очень понравилось – что в вагоне был тускловатый свет. Хотелось бы поярче, так как в пасмурную погоду вообще невозможно было читать книгу.

Валерия – отзыв о поезде 346И Если не придираться к мелочам – то все было ОК. Вагоны не новые, это правда. Но зато очень прибрано и чисто. Заслуга проводниц.

Зоя Степановна – отзыв о поезде 342Е 11 вагон, в середине. Проводницы внимательные и приятные. В купе было чисто. НОВЫЕ подушки и матрас! Было очень приятно на них лежать! Белье было без дырок и пятен.

Ольга Мирон – отзыв о поезде 310Е Спасибо за приятную поездку. Проводник Игорь выполнял свои обязанности идеально! Спасибо большое что есть еще такие ответственные работники на железной дороге!

Валера – отзыв о поезде 107Ж Спасибо за хорошее обслуживание. У нас в 8 вагоне была проводница Лариса. Очень хорошо выполняла работу.

Оксана – отзыв о поезде 105Ж Было грязно в туалете и в самом вагоне. Ночью не удалось нормально выспаться из-за того, что в вагоне стояла сильнейшая духота. Даже окна текли. В вагоне все на тряске скрипит и стучит. Отвратительная поездка и поезд просто ужасный! Никогда на нем не ездите!!!

Диана – отзыв о поезде 102Й Всем привет. Поездка прошла без происшествий. Все хорошо. Хочу выразить свою благодарность проводнице 9 вагон (не помню имя), которая профессионально выполняла свои обязанности.

Екатерина Д. – отзыв о поезде 088Й Что ни скажи, а курить они так и не прекращают. Да что там – проводники сами за компанию стоят пыхтят. Вот и кому жаловаться на это? Решила вот написать в интернете может быть начальники железной дороги почитают это и сделают выговор. Или отдельные вагоны для тех кто хочет курить – пусть там себе дымят сколько влезет.

Лариса – отзыв о поезде 074Е Бывает что все хорошее впечатление о поездке портят пассажиры. Так и случилось в моем случае. Надо же мне было попасть в один вагон с какой-то вахтой или работягами, которые на протяжении всей дороги БУХАЛИ. Не пили, а именно БУХАЛИ и воняли. Проводница ничего не могла с этим поделать.

Андропов – отзыв о поезде 068Ы Нормальный поезд, поездка прошла отлично. Если бы ехал быстрее и не стоял на остановках так долго то было бы еще лучше.

ИРИНА – отзыв о поезде 060У Впечатление от поездки положительное. Вагоны не грязные, проводники тщательно убираются. Никаких проблем. Если бы можно было еще выбирать пассажиров, которые едут рядом, то вообще было бы просто супер.