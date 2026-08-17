Ольга – отзыв о поезде 063Й Белье ужасное , псиной воняет Матрасы жесткие , спать невозможно Худшие условия для переезда

Кристина – отзыв о поезде 380Г Впечатление, что ехала в какой-то душегубке. Жара была невыносимая. Также на мой взгляд сильно завышена цена на билеты плацкарт! Нереально. Дерут в три шкуры, как с купе.

Милана Горбель – отзыв о поезде 295Г Хамоватая проводница решила учить меня как мне нужно жить! Это просто невыносимо! Я что какая нибудь девочка чтобы меня так отчитывали!? По приезду обратилась к руководству и написала жалобу. В интернете тоже сейчас везде напишу чтобы знали как себя нужно вести с пассажирами. Ишь чего удумали.

Шинкарева Дарья Владимировна – отзыв о поезде 275Г Со мной в плацкарте ехала пьяная кампания которая пол дороги распивала спиртное и громко разговаоривала. Сделала замечание проводнице. Она им пригрозила – на пол часа притихли. Потом все началось заново. Очень неприятно ездить с невоспитанными пассажирами.

Сергей Белый – отзыв о поезде 273Г На этом поезде ехал уже в 4-ую командировку. Конечно поезд старый. Но тут еще как попадет. Иногда вагоны очень хорошие. А иногда очень добитые.

Ольга В. – отзыв о поезде 271Г Решила взбить подушку – позже пожалела. Столько пыли я давно не видела. Летала по всему купе еще минут 10 потом. Матрасы старые и не удобные. Может быть стоит задуматься над тем чтобы поменять их за такие деньги!? Билет стоит дорого. Поездка прошла нормально.

Лида – отзыв о поезде 255Г Очень понравился поезд и наш вагон. Проводница была строгая. Вагон чистый, туалет мог бы быть чище, но все равно очень приличный. Беда только с кондиционером. Когда едешь на верхней полке – то после поездки потом еще несколько дней насморк и сопли. Если бы была возможность выключать его отдельно для каждого купе, то было бы вообще супер.

Алина Р. – отзыв о поезде 215Г Ездили в столицу в конце сентября 2021 года. Нужно сказать, что поездкой я осталась довольна. Поезд быстрый, минимум остановок, считай экспресс. Не люблю, когда состав стоит по часу на станциях и за счет этого растягивается общее время пути. Всем довольна.

Оля – отзыв о поезде 205Г Стоимость билетов конечно могли бы понизить, дороговато вышло по итогу. Ехали всей семьей, на 4 человек вообще накладно получилось. Что касается сервиса то он ни чем сильно не отличается от других поездов. Только в профиль.

Гена – отзыв о поезде 117У Что ни говори, а поезда улучшаются. Это видно хотя бы если сравнить с теми составами, которые ездили лет 7 назад. Уже прогресс виде.н. Будем надеяться что и дальше он продолжится.

Петрович – отзыв о поезде 117Н Покупайте билеты на сайтах заблаговременно. Мне попались не самые лучшие места рядом с туалетом. Пожалел несколько раз, что не купил за месяц.

Валентин Писарчук – отзыв о поезде 081И Не скажу, что все было безупречно. Но поездка прошла на 8 из 10. Проводницы очень понравились. Чувствовалась забота и желание сделать все для комфорта пассажиров. Это очень подкупает.

Оксана Жбан – отзыв о поезде 079У Добрый день. Сначала обрадовались, что садимся в новый вагон – он был снаружи очень красив. Блестел как у кота сами знаете что. Но когда мы вошли внутрь сразу стало понятно, что вагон старый. Его просто перекрасили. Как вы понимаете, комфорта было мало.

Инна Михайлосна – отзыв о поезде 058Э Нам все понравлось ничего плохого не было. Единственный момент который доставил дискомфорт было то, что вечером в вагонах сильно натопили и было прямо душно. Туалеты работали исправно, без лишних запахов и всего остального