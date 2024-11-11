Михайлов: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Михайлов. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Михайлов работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Михайлов на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
077Ч
Москва
Ставрополь
00:28
Михайлов
1 д. 8 ч. 54 мин.
05:58
Ставрополь
Купить билеты
377Я
Москва
Новороссийск
00:28
Михайлов
1 д. 12 ч. 31 мин.
09:35
Новороссийск
Купить билеты
077С
Ставрополь
Москва
00:41
Михайлов
1 д. 7 ч. 44 мин.
05:00
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
378С
Новороссийск
Москва
00:41
Михайлов
1 д. 11 ч. 25 мин.
05:00
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
651В
Тамбов
Москва
01:40
Михайлов
10 ч. 3 мин.
05:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
031Ч
Тамбов
Москва
Тамбов
01:54
Михайлов
9 ч. 30 мин.
07:30
Тамбов 1
Купить билеты
031М
Тамбов
Москва
Тамбов
01:58
Михайлов
8 ч. 55 мин.
06:55
Тамбов 1
Купить билеты
137Ж
Саратов
Москва
03:12
Михайлов
16 ч. 35 мин.
06:52
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
135Ж
Саратов
Москва
03:13
Михайлов
16 ч. 32 мин.
06:52
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
651Ч
Москва
Тамбов
03:16
Михайлов
10 ч. 41 мин.
10:05
Тамбов 1
Купить билеты
209Х
Москва
Саратов
04:14
Михайлов
17 ч. 41 мин.
17:40
Саратов 1 (Пассажирский)
Купить билеты
501М
Москва
Дербент
04:14
Михайлов
1 д. 23 ч. 32 мин.
23:31
Дербент
Купить билеты
501В
Москва
Махачкала
04:14
Михайлов
2 д. 2 ч. 27 мин.
02:26
Махачкала
Купить билеты
174С
Таврия

Москва
05:40
Михайлов
1 д. 10 ч. 55 мин.
09:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
196Э
Таврия
Симферополь
Москва
05:40
Михайлов
1 д. 11 ч. 20 мин.
09:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
017Ж
Саратов
Москва
07:00
Михайлов
15 ч. 25 мин.
10:29
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
005Ж
Лотос
Астрахань
Москва
07:39
Михайлов
1 д. 1 ч. 13 мин.
11:10
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
472С
Адлер
Москва
08:13
Михайлов
1 д. 14 ч. 59 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
456В
Белгород
Москва
08:13
Михайлов
19 ч. 14 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
015Ж
Волгоград
Москва
10:05
Михайлов
20 ч. 47 мин.
14:00
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
215Ж
Волгоград
Москва
10:05
Михайлов
23 ч. 15 мин.
14:00
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
065В
Воронеж
Москва
11:54
Михайлов
8 ч. 7 мин.
14:42
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
045В
Тамбов
Москва
11:54
Михайлов
6 ч. 57 мин.
14:42
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
135Й
Москва
Саратов
19:19
Михайлов
16 ч. 14 мин.
07:36
Саратов 1 (Пассажирский)
Купить билеты
471М
Москва
Адлер
20:31
Михайлов
1 д. 12 ч. 28 мин.
05:03
Адлер
Купить билеты
005Г
Лотос
Москва
Астрахань
21:52
Михайлов
1 д. 0 ч. 57 мин.
19:17
Астрахань
Купить билеты
009Г
Саратов
Москва
Саратов
22:37
Михайлов
14 ч. 7 мин.
09:15
Саратов 1 (Пассажирский)
Купить билеты
017М
Фирменный «Саратов»
Москва
Саратов
23:31
Михайлов
15 ч. 38 мин.
11:38
Саратов 1 (Пассажирский)
Купить билеты
173М
Таврия
Москва

23:34
Михайлов
1 д. 16 ч. 20 мин.
12:20
Евпатория
Купить билеты
207Щ
Москва
Саратов
23:34
Михайлов
15 ч. 35 мин.
11:35
Саратов 1 (Пассажирский)
Купить билеты
195М
Таврия
Москва
Симферополь
23:34
Михайлов
1 д. 14 ч. 20 мин.
10:20
Симферополь
Купить билеты
251И
Москва
Волгоград
23:35
Михайлов
22 ч. 54 мин.
18:54
Волгоград 1
Купить билеты
015Й
Москва
Волгоград
23:43
Михайлов
20 ч. 42 мин.
16:52
Волгоград 1
Купить билеты
415Й
Москва
Волгоград
23:44
Михайлов
1 д. 0 ч. 21 мин.
20:31
Волгоград 1
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Михайлов включает 68 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 06:35 по направлению к станции Воронеж;
  • последний поезд прибывает в 23:31 от станции Дербент.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Михайлов.

Актуальное расписание поездов станции Михайлов, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн