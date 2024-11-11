Сухиничи: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Сухиничи. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Сухиничи работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Сухиничи на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
066Щ
Кишинёв
Москва
00:56
Сухиничи (Главные)
1 д. 5 ч. 2 мин.
05:07
Москва (Киевский Вокзал)
202В
Новозыбков
Москва
01:15
Сухиничи (Главные)
12 ч. 43 мин.
05:15
Москва (Киевский Вокзал)
201В
Москва
Новозыбков
01:40
Сухиничи (Главные)
9 ч. 42 мин.
07:27
Новозыбков
222Ж
Брянск
Москва
01:57
Сухиничи (Главные)
6 ч. 24 мин.
06:18
Москва (Киевский Вокзал)
227С
Анапа
Москва
02:10
Сухиничи Узловые
1 д. 13 ч. 33 мин.
05:45
Москва (Киевский Вокзал)
086Щ
Новозыбков
Москва
02:20
Сухиничи (Главные)
11 ч. 48 мин.
06:20
Москва (Киевский Вокзал)
086Ч
Климово
Москва
02:23
Сухиничи (Главные)
12 ч. 26 мин.
06:08
Москва (Киевский Вокзал)
274Щ
Брянск
Москва
02:36
Сухиничи (Главные)
5 ч. 15 мин.
05:55
Москва (Киевский Вокзал)
100Ч
Иван Паристый
Брянск
Москва
02:45
Сухиничи (Главные)
6 ч. 46 мин.
06:40
Москва (Киевский Вокзал)
085Ч
Москва
Климово
02:58
Сухиничи (Главные)
11 ч. 53 мин.
10:34
Климов
085Щ
Москва
Новозыбков
03:00
Сухиничи (Главные)
11 ч. 25 мин.
10:00
Новозыбков
227Х
Москва
Анапа
03:05
Сухиничи Узловые
1 д. 12 ч. 10 мин.
11:20
Анапа
201М
Москва
Климово
03:14
Сухиничи (Главные)
11 ч. 34 мин.
10:39
Климов
207Х
Москва
Брянск
03:40
Сухиничи (Главные)
5 ч. 40 мин.
05:20
Брянск Орловский
203Я
Москва
Новозыбков
04:24
Сухиничи (Главные)
10 ч. 22 мин.
10:37
Новозыбков
221Щ
Москва
Брянск
05:06
Сухиничи (Главные)
6 ч. 59 мин.
06:57
Брянск Орловский
203М
Москва
Новозыбков
05:10
Сухиничи (Главные)
11 ч. 8 мин.
11:48
Новозыбков
241Щ
Москва
Брянск
05:10
Сухиничи (Главные)
6 ч. 18 мин.
06:58
Брянск Орловский
099Ч
Иван Паристый
Москва
Брянск
05:12
Сухиничи (Главные)
7 ч. 1 мин.
06:59
Брянск Орловский
139М
Санкт-Петербург
Брянск
05:30
Сухиничи (Главные)
16 ч. 4 мин.
07:30
Брянск Орловский
204Ч
Новозыбков
Москва
06:09
Сухиничи (Главные)
11 ч. 38 мин.
10:05
Москва (Киевский Вокзал)
204М
Новозыбков
Москва
06:15
Сухиничи (Главные)
11 ч. 48 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)
738А
Иван Паристый
Брянск
Москва
08:12
Сухиничи (Главные)
4 ч. 8 мин.
11:03
Москва (Киевский Вокзал)
276Б
Минск (Беларусь)
Самара
09:01
Сухиничи Узловые
1 д. 10 ч. 59 мин.
08:56
Самара
426Ч
Калининград
Челябинск
09:01
Сухиничи Узловые
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
150Б
Минск (Беларусь)
Самара
09:01
Сухиничи Узловые
1 д. 10 ч. 42 мин.
08:52
Самара
737А
Иван Паристый
Москва
Брянск
09:46
Сухиничи (Главные)
4 ч. 5 мин.
10:55
Брянск Орловский
208Х
Брянск
Москва
10:55
Сухиничи (Главные)
5 ч. 45 мин.
14:30
Москва (Киевский Вокзал)
248Щ
Брянск
Москва
13:19
Сухиничи (Главные)
5 ч. 32 мин.
16:59
Москва (Киевский Вокзал)
210Ь
Брянск
Москва
13:21
Сухиничи (Главные)
5 ч. 22 мин.
16:59
Москва (Киевский Вокзал)
209Ь
Москва
Брянск
13:53
Сухиничи (Главные)
5 ч. 39 мин.
15:20
Брянск Орловский
559М
Москва
Новороссийск
13:53
Сухиничи (Главные)
1 д. 20 ч. 59 мин.
06:40
Новороссийск
211Х
Москва
Брянск
13:55
Сухиничи (Главные)
5 ч. 36 мин.
15:20
Брянск Орловский
251Х
Москва
Новозыбков
13:55
Сухиничи (Главные)
11 ч. 2 мин.
20:46
Новозыбков
740А
Иван Паристый
Брянск
Москва
14:40
Сухиничи (Главные)
4 ч. 8 мин.
17:31
Москва (Киевский Вокзал)
193М
Москва
Брянск
16:05
Сухиничи (Главные)
5 ч. 30 мин.
17:30
Брянск Орловский
739А
Иван Паристый
Москва
Брянск
16:37
Сухиничи (Главные)
4 ч. 5 мин.
17:46
Брянск Орловский
266Х
Брянск
Санкт-Петербург
16:57
Сухиничи (Главные)
15 ч. 37 мин.
06:25
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
425У
Челябинск
Калининград
17:19
Сухиничи Узловые
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
140М
Брянск
Санкт-Петербург
17:27
Сухиничи (Главные)
14 ч. 28 мин.
05:38
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
108М
Брянск
Москва
18:25
Сухиничи (Главные)
5 ч. 15 мин.
21:45
Москва (Киевский Вокзал)
212Х
Брянск
Москва
19:00
Сухиничи (Главные)
5 ч. 32 мин.
22:37
Москва (Киевский Вокзал)
231Ж
Москва
Брянск
19:07
Сухиничи (Главные)
5 ч. 0 мин.
20:29
Брянск Орловский
212В
Брянск
Москва
19:10
Сухиничи (Главные)
5 ч. 52 мин.
23:00
Москва (Киевский Вокзал)
252Х
Новозыбков
Москва
19:10
Сухиничи (Главные)
10 ч. 54 мин.
23:00
Москва (Киевский Вокзал)
273Щ
Москва
Брянск
19:23
Сухиничи (Главные)
5 ч. 15 мин.
20:50
Брянск Орловский
261Щ
Москва
Брянск
19:46
Сухиничи (Главные)
5 ч. 34 мин.
21:15
Брянск Орловский
106М
Курский Соловей
Брянск
Москва
20:17
Сухиничи (Главные)
4 ч. 15 мин.
23:15
Москва (Киевский Вокзал)
742В
Иван Паристый
Брянск
Москва
20:19
Сухиничи (Главные)
4 ч. 8 мин.
23:10
Москва (Киевский Вокзал)
107М
Москва
Брянск
21:15
Сухиничи (Главные)
5 ч. 25 мин.
22:40
Брянск Орловский
741В
Иван Паристый
Москва
Брянск
22:15
Сухиничи (Главные)
4 ч. 5 мин.
23:24
Брянск Орловский
105М
Курский Соловей
Москва
Брянск
22:26
Сухиничи (Главные)
4 ч. 15 мин.
23:35
Брянск Орловский
205Ч
Москва
Брянск
23:24
Сухиничи (Главные)
5 ч. 22 мин.
00:47
Брянск Орловский
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Сухиничи включает 107 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:05 по направлению к станции Кишинёв;
  • последний поезд прибывает в 23:35 от станции Брянск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Сухиничи.

Актуальное расписание поездов станции Сухиничи, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
