Обь: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Обь. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Обь работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Обь на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
00:51
Обь
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
427И
Кулунда
Новосибирск
01:07
Обь
17 ч. 0 мин.
01:33
Новосибирск (Главный)
327У
Кулунда
Новосибирск
01:07
Обь
17 ч. 0 мин.
01:33
Новосибирск (Главный)
627И
Кулунда
Новосибирск
02:33
Обь
17 ч. 27 мин.
02:59
Новосибирск (Главный)
108Н
Омск
Новосибирск
02:35
Обь
8 ч. 44 мин.
02:59
Новосибирск (Главный)
088Н
Иртыш
Омск
Новосибирск
02:48
Обь
8 ч. 26 мин.
03:11
Новосибирск (Главный)
011Й
Владивосток
Самара
03:09
Обь
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
117У
Новокузнецк
Москва
04:13
Обь
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
124В
Белгород
Новосибирск
05:37
Обь
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
097Э
Тында
Кисловодск
05:43
Обь
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
05:43
Обь
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
291Ы
Красноярск
Москва
05:58
Обь
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
05:59
Обь
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
100Щ
Москва
Владивосток
07:15
Обь
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
07:30
Обь
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
002Э
Москва
Владивосток
07:32
Обь
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
147Н
Новосибирск
Омск
12:12
Обь
7 ч. 18 мин.
19:08
Омск (Пассажирский)
082И
Москва
Улан-Удэ
14:13
Обь
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
14:13
Обь
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
137Е
Нижневартовск
Новокузнецк
15:16
Обь
1 д. 20 ч. 37 мин.
00:22
Новокузнецк
427Н
Новосибирск
Кулунда
15:26
Обь
16 ч. 39 мин.
07:33
Кулунда
327Н
Новосибирск
Кулунда
15:26
Обь
16 ч. 39 мин.
07:33
Кулунда
627Н
Новосибирск
Кулунда
15:27
Обь
17 ч. 24 мин.
08:22
Кулунда
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
15:32
Обь
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
118Н
Москва
Новокузнецк
16:15
Обь
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
070Я
Фирменный
Москва
Чита
16:31
Обь
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
037Н
Томич
Томск
Москва
16:32
Обь
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
070Ч
Москва
Чита
16:43
Обь
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
012Й
Самара
Владивосток
18:36
Обь
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
148Н
Омск
Новосибирск
18:44
Обь
7 ч. 18 мин.
19:08
Новосибирск (Главный)
107Н
Новосибирск
Омск
19:35
Обь
8 ч. 20 мин.
03:25
Омск (Пассажирский)
087Н
Иртыш
Новосибирск
Омск
19:43
Обь
8 ч. 32 мин.
03:45
Омск (Пассажирский)
069Я
Чита
Тюмень
20:49
Обь
2 д. 23 ч. 43 мин.
14:29
Тюмень
069Ч
Чита
Москва
20:49
Обь
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
038Н
Томич
Москва
Томск
21:28
Обь
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
23:06
Обь
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Обь включает 72 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:35 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:38 от станции Владивосток.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Обь.

Актуальное расписание поездов станции Обь, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
