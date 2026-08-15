Александр – отзыв о поезде 311С Честно говоря - душегубка. На стоянках отключение кондиционера в 40 градусную жару. Стоянка в Ростове 50 минут, дышать нечем. Вагоны не чистые. Сочувствую людям, 4 суток издевательства.

Руслан – отзыв о поезде 575Я Уважаемое руководство!!! Ответьте кто вернет мне деньги за билеты на поезд, на который я не успела по причине не от меня зависящей?? Я пишу на оф. сайт вы кинули в меня ссылкой на закон, который ничего не объясняет. Я купила билеты онлайн через ваш оф. сайт - в кассах меня послали далеко и надолго, сказали списываться в интернете. Требую от Вас нормального

Наташка – отзыв о поезде 557Я Хорошие девочки проводницы. Вагон старый но чистый. Постельное белье белоснежное – как я люблю))))) Вагон дергался конечно. У нас тут в некоторых участках дорогу уже давно менять нужно.

Вика – отзыв о поезде 557М Грязный туалет, закончилась бумага и ее пол дня не пополняли. Мыли редко, от чего к концу поездки из туалета несло неприятными феромонами.

Алина – отзыв о поезде 375Я Очень хочется верить что в скором времени поезда все же поменяются и станут лучше. Туалет как был старым так и остался. Хорошо хоть бумагу начали вешать и мыло не обычное, а жидкое в дозаторе.

Фиона – отзыв о поезде 309Э На подъезде к Адлеру было очень жарко. В вагоне еле еле справлялся кондиционер. Не успевал охлаждать. Иногда даже казалось что он выключался на какое-то время вообще. Очень душно в купе.

Валентина – отзыв о поезде 309С Ехала в 14 вагоне. Место номер 50. Дата – 26 января 2021 года. Благодарю за хорошую работу проводницу которая была в нашем вагоне – Анну. Работала безупречно.

Александр Ж. – отзыв о поезде 305М Жаль что до сих пор такое старье ездит и его никак не заменят на что-то стоящее. Очень хотелось бы наконец-то увидеть что-то похожее на немецкие поезда, которые там уже много лет ездят.

Кристина Алексеевна – отзыв о поезде 295Я Поезд хорошо обновили. Я на нем раньше ездила – было все добитое. Сейчас вагоны чистые и считай новые. Установили биотуалет.

Александра – отзыв о поезде 224Я Что-то очень сильно стучало по дороге под колесами периодически, я думала не доедем. Даже один раз останавливались и ходили смотреть под вагоном, что там так гремит. Проводница вежливая, понятливая. Заварили чай – тоже вкусный. Странно что только из пластиковых стаканчиков, а не стеклянных кружек.

Галя – отзыв о поезде 223Я Что сказать – если с пассажирами рядом повезет – то и выспитесь и получите от поездки удовольствие. Мне в этом плане не повезло. Половину дороги пришлось терпеть потного мужика, который к тому же еще ночью и храпел. Выспаться так и не получилось!!!!!!!!!!!!!

Татьяна – отзыв о поезде 097В Спасибо за хорошее обслуживание, мне все очень понравилось. Вежливые проводницы и чистый вагон. Приехали точно по расписанию.

ИРОЧКА – отзыв о поезде 077Я Проводники обычные, ничего сверх нормы. Ехала в вагоне, где находился буфет. Так вот повара плодили антисанитарию на каждом шагу. Голыми руками без перчаток все трогали, включая еду, а потом отдавали ее пассажирам. Я больше никогда не буду есть в поезде еду, заказанную в вагоне-ресторане.

Виктор Васильев – отзыв о поезде 041М Обычный поезд, ничего сверх меры. Ехал на нем уже третий раз и все было хорошо, как в прошлые два раза, так и в этот. На приятность поездки также пассажиры сильно влияют. Один раз была шумная компания и было некомфортно