Карталы: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Карталы. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Карталы работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Карталы на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
122Е
Екатеринбург
Оренбург
00:20
Карталы 1
20 ч. 57 мин.
10:34
Оренбург
541Е
Тюмень
Оренбург
00:20
Карталы 1
1 д. 4 ч. 29 мин.
10:34
Оренбург
221Е
Тюмень
Оренбург
00:20
Карталы 1
1 д. 4 ч. 29 мин.
10:34
Оренбург
346У
Адлер
Нижневартовск
00:40
Карталы 1
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
157И
Иркутск
Анапа
01:47
Карталы 1
4 д. 18 ч. 4 мин.
10:14
Анапа
345Е
Нижневартовск
Адлер
02:10
Карталы 1
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
122У
Оренбург
Екатеринбург
02:30
Карталы 1
21 ч. 32 мин.
12:22
Екатеринбург (Пассажирский)
222Е
Оренбург
Тюмень
02:30
Карталы 1
1 д. 4 ч. 20 мин.
19:10
Тюмень
542Е
Оренбург
Тюмень
02:30
Карталы 1
1 д. 5 ч. 50 мин.
20:40
Тюмень
113С
Кисловодск
Челябинск
02:46
Карталы 1
2 д. 11 ч. 29 мин.
06:30
Челябинск-Главный
153Э
Анапа
Челябинск
03:10
Карталы 1
2 д. 15 ч. 25 мин.
06:50
Челябинск-Главный
153С
Анапа
Новокузнецк
03:10
Карталы 1
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
Новокузнецк
553С
Анапа
Новокузнецк
03:10
Карталы 1
4 д. 13 ч. 53 мин.
05:18
Новокузнецк
157С
Анапа
Иркутск
03:20
Карталы 1
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
445Е
Тюмень
Адлер
03:39
Карталы 1
3 д. 12 ч. 32 мин.
18:49
Адлер
056У
Оренбург
Челябинск
04:20
Карталы 1
13 ч. 15 мин.
07:55
Челябинск-Главный
557С
Анапа
Екатеринбург
05:18
Карталы 1
2 д. 22 ч. 59 мин.
14:24
Екатеринбург (Пассажирский)
542У
Оренбург
Нижневартовск
05:58
Карталы 1
2 д. 0 ч. 46 мин.
20:46
Нижневартовск 1
346С
Адлер
Нижневартовск
08:55
Карталы 1
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
11:31
Карталы 1
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
552У
Оренбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
16:20
Карталы 1
4 д. 2 ч. 20 мин.
08:54
Имеретинский Курорт
379У
Новый Уренгой
Оренбург
16:40
Карталы 1
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:17
Оренбург
252Н
Барнаул
Адлер
17:44
Карталы 1
3 д. 20 ч. 17 мин.
04:37
Адлер
380У
Оренбург
Новый Уренгой
17:53
Карталы 1
2 д. 7 ч. 29 мин.
15:14
Новый Уренгой
241И
Иркутск
Адлер
18:05
Карталы 1
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
269Ч
Чита
Адлер
18:05
Карталы 1
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
249Н
Новокузнецк
Имеретинский Курорт (Адлер)
18:39
Карталы 1
4 д. 5 ч. 6 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
419С
Анапа
Челябинск
19:56
Карталы 1
2 д. 12 ч. 48 мин.
23:28
Челябинск-Главный
363У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
20:15
Карталы 1
2 д. 14 ч. 22 мин.
06:32
Имеретинский Курорт
363Е
Челябинск
Анапа
20:15
Карталы 1
2 д. 11 ч. 40 мин.
03:50
Анапа
343У
Челябинск
Адлер
20:23
Карталы 1
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
463У
Челябинск
Адлер
20:23
Карталы 1
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
364С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
22:55
Карталы 1
2 д. 13 ч. 6 мин.
02:25
Челябинск-Главный
363С
Анапа
Челябинск
22:55
Карталы 1
2 д. 9 ч. 32 мин.
02:25
Челябинск-Главный
464С
Адлер
Челябинск
23:08
Карталы 1
2 д. 16 ч. 14 мин.
03:00
Челябинск-Главный
055У
Челябинск
Оренбург
23:41
Карталы 1
13 ч. 49 мин.
09:24
Оренбург
153И
Новокузнецк
Анапа
23:43
Карталы 1
4 д. 12 ч. 20 мин.
10:14
Анапа
499И
Тюмень
Анапа
23:43
Карталы 1
3 д. 0 ч. 34 мин.
10:14
Анапа
153Н
Новокузнецк
Анапа
23:47
Карталы 1
4 д. 8 ч. 40 мин.
10:14
Анапа
252С
Адлер
Барнаул
23:55
Карталы 1
3 д. 17 ч. 53 мин.
07:25
Барнаул
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
23:57
Карталы 1
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Карталы включает 82 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 01:34 по направлению к станции Новокузнецк;
  • последний поезд прибывает в 23:28 от станции Челябинск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Карталы.

Актуальное расписание поездов станции Карталы, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн