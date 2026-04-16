Юленька – отзыв о поезде 617Я С таким хамским поведением я столкнулась впервые. Я заплатила деньги за билеты, еду с ребёнком, путешествуем часто. Меня облаили, ни разу за поездку не предложили чай, кофе, утром на мою просьбу дать мне стакан, проводник даже не соизволила выйти с своей подсобки, высунула в щелку руку, с насмешкой мне его кинула. При всем этом, я не думаю, что проводник имеет право курить на станциях, а вышедших пассажиров загонять в вагон, потому что поезд отправляется. Таким хабалкам место на рынке. Очень огорчена поездкой, прошу принять меры, либо уволить данного неадекватного сотрудника.

Женька – отзыв о поезде 561Е Села в Сургуте, ехала до Водогды. К поездке претензий не имею. Хотела сказать спасибо проводнице Оксане за приятное времяпровождение.

Олег Дмитриевич – отзыв о поезде 555Я Отправили в командировку в Питер. Доехали хорошо. Поезд нигде не задерживался, шел строго по расписанию. Я поездкой остался доволен.

Ягодка – отзыв о поезде 424В В вагоне было очень душно. Проводница хорошая. Туалет грязноват. Не было бумаги. Вагон когда ехал весь трёсся на некоторых участках рельс.

Елена М. – отзыв о поезде 289А Проводница не очень понравилась. Была резковата. Состояние вагона – почти новый. Но какой-то грязный. Про туалет вообще лучше промолчать. Страх и ужас. Не думала что можно так запустить новый вагон.

Федорчук Полина – отзыв о поезде 281Я Добрый день. Спасибо за приятную поездку. Поезд не новый, но вполне чистый и не сильно ушатали его. Люблю когда в вагоне чисто.

Жека – отзыв о поезде 231Я А мне всё понравилось. Проводницы внимательные и приветливые. Поезд хоть и старый но едет бодро и прибыл на место вовремя. Конечно, это не какой-нибудь супер модный и удобный экспресс, но до места довезет точно и без проблем.

Позывной Беркут – отзыв о поезде 198Г Что за туалеты такие – стояли БИО но в них не работал смыв. Поезд так себе. До 10 утра не было кипятка, хотел попить чая, так и не получилось сделать. Проводница наша хрен знает где ползала всю дорогу, видел ее только один раз при посадке.

Нина Андреевна – отзыв о поезде 193Я Я так и не смогла нормально выспаться потому что рядом за стенкой или в стенке я так и не поняла стучала какая-то железяка примерно раз в 20-30 секунд. Я думала что у меня поедет крыша от этого стука. Пожаловалась проводнице она сказала что это поезд и ничего поделать не может.

Максим Витальевич – отзыв о поезде 191У Брал купе и пожалел вообще что поехал. Отдал денег столько что упасть можно. Вагоны грязь на каждом шагу, поесть негде потому что нет вагона-ресторана. Биотуалетов нет, стоят обычные которые закрывают до и после остановок. Как будто на 10 лет в прошлое вернулся.

Лара – отзыв о поезде 186Г Во время посадки мне не помогли с чемоданами, сказали что в обязанности проводницы не водит подъем тяжестей. От этого сразу с самого начала уже начало появляться какое-то негативное впечатление об этом поезде. Потом нас не предупредили перед нашей остановкой! Хотя я просила об этом. Пришлось лететь как угарелым.

Герман – отзыв о поезде 181Е Раздражал пассажир, который всю дорогу жевал свою еду и запахом ее разносило по всему вагону. Постоянно чавкал. В следующий раз нужно будет взять купе. Проводница хорошая женщина.

Дама с севера – отзыв о поезде 179Е Сам по себе поезд неплохой, но стоимость билетов (особенно в купе) – извините меня, просто дичь. С такими ценами не наездишься по стране. Очень хотелось бы чтобы руководство железной дороги пересмотрело свою ценовую политику, потому что бабушке на пенсии без каких-то подработок просто невозможно нормально ездить.

Татьяна – отзыв о поезде 097В Спасибо за хорошее обслуживание, мне все очень понравилось. Вежливые проводницы и чистый вагон. Приехали точно по расписанию.

ИРОЧКА – отзыв о поезде 077Я Проводники обычные, ничего сверх нормы. Ехала в вагоне, где находился буфет. Так вот повара плодили антисанитарию на каждом шагу. Голыми руками без перчаток все трогали, включая еду, а потом отдавали ее пассажирам. Я больше никогда не буду есть в поезде еду, заказанную в вагоне-ресторане.

Виктория – отзыв о поезде 073Е Добрый день! Я не знаю как у вас, но у меня впечатления отрицательные. Кофе отвратительный по качеству, туалеты грязные, ночью дует, дверь хлопает без конца. В такой обстановке только скот перевозить.

Тамара Николаевна – отзыв о поезде 071Е С самого начала поездки и до самого конца это было просто великолепно. Лично у меня одни только положительные эмоции. Ничего плохого не могу сказать. Туалет идеален, полотенце и бумага на месте. Поезд шустрый. Супер.

Светлана Викторовна – отзыв о поезде 013Н Ставлю твердую 10! Очень понравилась поездка, даже не смотря на ее продолжительность. Я несколько раз ездила в поездах в длительные поездки и могу с полной уверенностью сказать, что этот поезд был ЛУЧШИМ среди тех, на которых мне доводилось ездить! Спасибо большое Анне за приятную компанию.