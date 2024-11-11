Кунгур: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Кунгур. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Кунгур работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Кунгур на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
292Е
Санкт-Петербург
Екатеринбург
00:05
Кунгур
1 д. 11 ч. 5 мин.
04:14
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
01:41
Кунгур
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
073Е
Тюмень
Санкт-Петербург
01:41
Кунгур
1 д. 18 ч. 20 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
069Ч
Чита
Москва
01:49
Кунгур
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
01:53
Кунгур
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
071Е
Демидовский Экспресс
Екатеринбург
Санкт-Петербург
02:05
Кунгур
1 д. 13 ч. 32 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
149У
Челябинск
Санкт-Петербург
02:05
Кунгур
1 д. 19 ч. 0 мин.
11:12
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
02:17
Кунгур
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
Купить билеты
100Щ
Москва
Владивосток
05:12
Кунгур
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
Купить билеты
002Э
Москва
Владивосток
05:35
Кунгур
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
Купить билеты
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
05:44
Кунгур
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
Купить билеты
802Е
Финист
Пермь
Екатеринбург
05:53
Кунгур
5 ч. 10 мин.
09:41
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
309Е
Новый Уренгой
Пермь
06:01
Кунгур
1 д. 20 ч. 38 мин.
07:39
Пермь 2
Купить билеты
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
07:21
Кунгур
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
109М
Новый Уренгой
Москва
07:21
Кунгур
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
07:22
Кунгур
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
924В
Великий Устюг
Челябинск
07:32
Кунгур
1 д. 17 ч. 25 мин.
16:30
Челябинск-Главный
Купить билеты
001Э
Россия
Владивосток
Москва
07:45
Кунгур
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
801Е
Екатеринбург
Пермь
07:57
Кунгур
5 ч. 30 мин.
09:24
Пермь 2
Купить билеты
099Э
Владивосток
Москва
07:59
Кунгур
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
930Н
Туристский Поезд В Сибирь
Москва
Москва
08:05
Кунгур
4 д. 14 ч. 23 мин.
14:08
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
210У
Челябинск
Пермь
08:15
Кунгур
11 ч. 55 мин.
09:45
Пермь 2
Купить билеты
973Э
Владивосток
Москва
10:56
Кунгур
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
14:36
Кунгур
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
Купить билеты
804Е
Пермь
Екатеринбург
14:36
Кунгур
5 ч. 38 мин.
18:43
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
070Я
Фирменный
Москва
Чита
15:00
Кунгур
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
Купить билеты
070Ч
Москва
Чита
15:20
Кунгур
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
Купить билеты
067Ы
Абакан
Москва
16:07
Кунгур
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
077Ы
Абакан
Москва
16:09
Кунгур
3 д. 0 ч. 1 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
037Н
Томич
Томск
Москва
16:15
Кунгур
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
310Е
Пермь
Новый Уренгой
17:07
Кунгур
1 д. 17 ч. 43 мин.
09:23
Новый Уренгой
Купить билеты
239Н
Новосибирск
Москва
19:04
Кунгур
1 д. 21 ч. 17 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
161Э
Владивосток
Москва
19:04
Кунгур
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
246Е
Челябинск
Санкт-Петербург
19:18
Кунгур
1 д. 20 ч. 2 мин.
06:47
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
803Е
Финист
Екатеринбург
Пермь
19:22
Кунгур
5 ч. 11 мин.
20:41
Пермь 2
Купить билеты
146У
Челябинск
Санкт-Петербург
19:40
Кунгур
1 д. 19 ч. 8 мин.
05:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
Купить билеты
145А
Санкт-Петербург
Челябинск
19:48
Кунгур
1 д. 15 ч. 22 мин.
04:32
Челябинск-Главный
Купить билеты
110Э
Москва
Новый Уренгой
20:00
Кунгур
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
Новый Уренгой
Купить билеты
220Е
Пермь
Новый Уренгой
20:00
Кунгур
1 д. 17 ч. 21 мин.
11:47
Новый Уренгой
Купить билеты
924Х
Москва
Москва
20:15
Кунгур
4 д. 17 ч. 30 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
20:27
Кунгур
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
Купить билеты
074Е
Санкт-Петербург
Тюмень
20:27
Кунгур
1 д. 15 ч. 51 мин.
05:36
Тюмень
Купить билеты
974А
Москва
Хабаровск
21:00
Кунгур
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
Купить билеты
038Н
Томич
Москва
Томск
21:15
Кунгур
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
Купить билеты
984А
Москва
Хабаровск
21:29
Кунгур
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
Купить билеты
210Е
Пермь
Новый Уренгой
21:37
Кунгур
1 д. 16 ч. 53 мин.
13:06
Новый Уренгой
Купить билеты
150А
Санкт-Петербург
Челябинск
23:39
Кунгур
1 д. 17 ч. 21 мин.
09:23
Челябинск-Главный
Купить билеты
072Е
Демидовский Экспресс
Санкт-Петербург
Екатеринбург
23:42
Кунгур
1 д. 11 ч. 32 мин.
03:34
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Кунгур включает 97 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:35 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:38 от станции Владивосток.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Кунгур.

Актуальное расписание поездов станции Кунгур, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Кунгур можно доехать до следующих городов без пересадок
Как купить билет на поезд

Экономия времени

Удобный поиск

Онлайн бронь

Безопасная оплата

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн