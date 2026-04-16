Наталья – отзыв о поезде 109В Едем 9.07. 24 года, в 11 вагоне. Проводница просто умничка. Очень довольны поездкой. Комфорт, чистота и спокойствие . Я считаю это заслуга начальника поезда Ильясова Дмитрия. Ездили и раньше на этом 109В поезде, но желание написать отзыв даже не возникало.

Светлана – отзыв о поезде 745В Устать не успела, в вагоне было очень прохладно. Очень не люблю ездить со старыми людьми. Когда в вагоне начинает пахнуть не тем, чем хотелось бы. Жаль что нельзя на этапе покупки билетов выбрать чтобы в вагоне не было стариков.

Матвеева Анна – отзыв о поезде 741А Не вагон в свинарник. Да и то мне кажется что свинья передвигаются в лучших условиях чем эти в которых ехали мы. Жуть да и только. Никакого уважения к пассажирам нет! И билеты стоят дорого

Катя – отзыв о поезде 739В Очень напрягал маленькая собачка карманная которая у пассажирки недалеко от меня постоянно тявкала и мешала нормально расслабиться. Хотелось бы чтобы пассажиры с животными ездили где-нибудь в отдельных вагонах.

Сергей Петрович – отзыв о поезде 737В Поезд отличный. Персонал приветливый. Не навязывается. Жаль что для некоторых пассажиров не понятно что распивать спиртные напитки в поезде запрещено. Все равно колдырят.

Арина – отзыв о поезде 723М Есть пожелание чтобы в этом направлении запустили побольше поездов и на разное время! Сложно купить билеты если нужно быстро выехать. Все уже раскуплено постоянно.

Никита – отзыв о поезде 719М Быстрый поезд. До Тулы буквально за 2 часа залетаешь. Всегда в вагонах чисто и нормально. Советую.

Виктория Юрьевна – отзыв о поезде 563М Июль 2021, 4 вагон, верхняя полка. В целом – прекрасно. Были моменты, когда кондиционер сильно дул, но в условиях той жары которая была вокруг это скорее плюс, чем минус. Я просто спускалась на полку ниже.

Александр Валерьевич – отзыв о поезде 297А Зашел посмотрел на матрас и сразу все стало понятно. Весь старый и в пятнах как будто его уже 40 раз обосцали все кому ни лень. Проводница быдло какое-то.

Валерия – отзыв о поезде 283Ч Попался старый вагон и проводник был один на 3 вагона. Сказал что все его коллеги заболели, поэтому теперь он их заменять вынужден. Всякое бывает, но было не дождаться.

Светлана – отзыв о поезде 247В Добрый вечер. Поездка прошла в целом хорошо. Никаких претензий не имею ни к проводнице, ни к поезду. Только к некоторым пассажирам, которые всю ночью храпели за стенкой и не давали половине вагона нормально спать. За всю ночью поспала от силы 3 часа.

Петр Андреевич – отзыв о поезде 245М Отличный состав и приятные проводники. В поезде чисто, уютно, убрано. Людей ехало мало, я один в купе, как барон ехал. Благодарю за сервис.

Юлия Михайловна – отзыв о поезде 241М Всем привет! Ехала на нем в купе 6 вагон. Ехать было очень комфортно. Проводницы заботливые девушки. Я готовилась к тому, что будет СИЛЬНО хуже, но поездка превзошла все мои ожидания)))))

Тома – отзыв о поезде 235Х Добрый день. Ехала на этом поезде в октябре 2021 года. 7 вагон воде бы был. Обычный поезд, не сказала бы что очень комфортный, потому что вагоны старые и в тамбуре немного пахло сыростью. На улице было дождливо, полагаю что где-то что- то протекало.

Маша – отзыв о поезде 233Щ Все вроде бы нормально было, кроме постели. Выдают до сих пор старые матрасы! Представляете себе? Вот именно те, что сделали 30 лет назад. Уже во всех поездах, на которых я ездила, давали новые латексные. А тут до сих пор старые пыльные. Как расстелились, так в купе еще пыль час летала.

Мария Валерьевна – отзыв о поезде 217Ч Ехали зимой, а вагон как потом оказалось был летним! Неужели у людей, которые подсоединяют такие вагоны с головой все нормально? На улице было -15, в вагоне было примерно +18. Мерзли все, причем отопление было включено на полную как можно было. Дуло из окон сильно и толку от такого отопления не было.

Алеся – отзыв о поезде 211В Вагоны комфортные, но в туалете могли бы и получше убираться. Также отсутствовала туалетная бумага и бумажные полотенца. Напор воды тоже был небольшой.

Ангелина – отзыв о поезде 207М Приятно прокатилась до Курска. Поезд хороший, было не холодно. Отопление в поезде даже через чур сильно грело, было временами жарко и я открывала купе чтобы проветрилось и свежего воздуха впустило .

Виктория Д. – отзыв о поезде 205В Добрый день. Поездка понравилась! Ехала с мужем, заснула у него на плече и проснулась прямо перед нашей станцией. Время пролетело незаметно. Очень удобно что поезд едет ночью, поездка проходит быстро и незаметно.

Александра – отзыв о поезде 203А Взяла билет, села с мужем. Все было отлично. Но проводница была какая-то хмурая и видели мы ее только при посадке. Больше ее и след простыл, даже мимо по вагону не проходила. Куда она подевалась непонятно. Хотели попросить заварить нам кофе, но было некого просить. Разочаровались немного.

Вадим – отзыв о поезде 119А Типичный российский поезд, ничего нового для себя не нашел. Где-то косячкие есть небольшие, но это все житейское и терпимо.

СВЕТЛАНА – отзыв о поезде 083С Все прошло хорошо. Постельное белье было не совсем новым, даже дырка в простыне была. Но оно было чистым, без неприятных запахов. Это не сопрю. Хотелось бы чтобы билеты были подешевле.