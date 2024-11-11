Богданович: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Богданович. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Богданович работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Богданович на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
088Й
Самара
Нижневартовск
00:19
Богданович
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
379У
Новый Уренгой
Оренбург
01:20
Богданович
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:17
Оренбург
259Е
Нижневартовск
Екатеринбург
01:44
Богданович
1 д. 0 ч. 27 мин.
03:02
Екатеринбург (Пассажирский)
049Е
Сургут
Екатеринбург
05:07
Богданович
14 ч. 51 мин.
06:35
Екатеринбург (Пассажирский)
099Е
Сургут
Екатеринбург
05:07
Богданович
14 ч. 51 мин.
06:35
Екатеринбург (Пассажирский)
341Е
Нижневартовск
Екатеринбург
05:14
Богданович
1 д. 2 ч. 51 мин.
07:36
Екатеринбург (Пассажирский)
059Е
Тюмень
Сургут
Москва
05:19
Богданович
1 д. 21 ч. 38 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
201Е
Нижневартовск
Приобье
05:35
Богданович
1 д. 19 ч. 0 мин.
03:25
Приобье
373Ж
Астрахань
Тюмень
05:40
Богданович
2 д. 5 ч. 8 мин.
08:45
Тюмень
101Й
Нижневартовск
Пенза
05:43
Богданович
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
401Е
Нижневартовск
Пенза
05:43
Богданович
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
373С
Дербент
Тюмень
05:45
Богданович
2 д. 19 ч. 10 мин.
10:09
Тюмень
380У
Оренбург
Новый Уренгой
05:45
Богданович
2 д. 7 ч. 29 мин.
15:14
Новый Уренгой
068Ы
Москва
Абакан
05:57
Богданович
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
078Ы
Москва
Абакан
05:57
Богданович
3 д. 3 ч. 30 мин.
02:50
Абакан
812Е
Екатеринбург
Омск
06:09
Богданович
12 ч. 0 мин.
16:45
Омск (Пассажирский)
810Е
Финист
Екатеринбург
Тюмень
06:10
Богданович
4 ч. 45 мин.
09:30
Тюмень
116С
Адлер
Томск
06:21
Богданович
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
06:21
Богданович
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
116Э
Адлер
Томск
06:21
Богданович
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
119Э
Кисловодск
Тюмень
06:33
Богданович
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
573С
Махачкала
Тюмень
06:33
Богданович
2 д. 16 ч. 59 мин.
09:59
Тюмень
087Й
Нижневартовск
Самара
08:44
Богданович
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
332Й
Уфа
Новый Уренгой
11:42
Богданович
1 д. 21 ч. 33 мин.
18:54
Новый Уренгой
346У
Адлер
Нижневартовск
13:13
Богданович
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
346И
Екатеринбург
Нижневартовск
13:13
Богданович
22 ч. 36 мин.
09:13
Нижневартовск 1
216Н
Барнаул
Адлер
13:15
Богданович
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
13:15
Богданович
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
139Н
Новосибирск
Адлер
13:37
Богданович
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
275Н
Новокузнецк
Казань
13:37
Богданович
2 д. 0 ч. 57 мин.
06:27
Казань (Пассажирская)
140Н
Барнаул
Адлер
13:55
Богданович
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
378Й
Казань
Новый Уренгой
16:23
Богданович
2 д. 4 ч. 36 мин.
04:35
Новый Уренгой
100Е
Екатеринбург
Сургут
16:44
Богданович
14 ч. 37 мин.
05:49
Сургут
050Е
Екатеринбург
Сургут
16:44
Богданович
14 ч. 37 мин.
05:49
Сургут
811Е
Омск
Екатеринбург
18:42
Богданович
12 ч. 12 мин.
20:09
Екатеринбург (Пассажирский)
809Е
Финист
Тюмень
Екатеринбург
18:42
Богданович
4 ч. 59 мин.
20:09
Екатеринбург (Пассажирский)
377Г
Новый Уренгой
Казань
18:54
Богданович
2 д. 5 ч. 54 мин.
12:29
Казань (Пассажирская)
069Ч
Чита
Москва
19:19
Богданович
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
19:24
Богданович
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
096Н
Москва
Барнаул
21:18
Богданович
2 д. 10 ч. 53 мин.
03:16
Барнаул
118Н
Москва
Новокузнецк
21:18
Богданович
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
260Е
Екатеринбург
Нижневартовск
21:28
Богданович
1 д. 1 ч. 4 мин.
20:20
Нижневартовск 1
070Ч
Москва
Чита
21:29
Богданович
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
060М
Тюмень
Москва
Сургут
21:30
Богданович
1 д. 21 ч. 6 мин.
13:44
Сургут
060У
Тюмень
Москва
Нижневартовск
21:40
Богданович
2 д. 3 ч. 57 мин.
20:35
Нижневартовск 1
342Е
Екатеринбург
Нижневартовск
21:40
Богданович
1 д. 1 ч. 50 мин.
20:46
Нижневартовск 1
542У
Оренбург
Нижневартовск
21:40
Богданович
2 д. 0 ч. 46 мин.
20:46
Нижневартовск 1
373Е
Тюмень
Дербент
22:21
Богданович
2 д. 17 ч. 37 мин.
12:39
Дербент
211Е
Тюмень
Москва
22:21
Богданович
1 д. 15 ч. 28 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
573Е
Тюмень
Махачкала
22:21
Богданович
2 д. 14 ч. 54 мин.
09:56
Махачкала
373Ы
Тюмень
Махачкала
22:21
Богданович
2 д. 14 ч. 33 мин.
09:35
Махачкала
373И
Тюмень
Астрахань
22:23
Богданович
2 д. 5 ч. 31 мин.
00:38
Астрахань
081И
Улан-Удэ
Москва
22:32
Богданович
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
22:32
Богданович
3 д. 0 ч. 0 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
117Н
Новокузнецк
Москва
22:56
Богданович
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
095Н
Барнаул
Москва
22:56
Богданович
2 д. 12 ч. 56 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
102Й
Пенза
Нижневартовск
23:45
Богданович
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
546И
Челябинск
Нижневартовск
23:45
Богданович
1 д. 5 ч. 30 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
23:45
Богданович
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
012Я
Ямал
Москва
Новый Уренгой
23:57
Богданович
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
Новый Уренгой
212Ж
Москва
Тюмень
23:57
Богданович
1 д. 13 ч. 34 мин.
03:34
Тюмень
310Е
Пермь
Новый Уренгой
23:59
Богданович
1 д. 17 ч. 43 мин.
09:23
Новый Уренгой
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Богданович включает 128 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 02:22 по направлению к станции Невьянск;
  • последний поезд прибывает в 23:48 от станции Нижневартовск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Богданович.

Актуальное расписание поездов станции Богданович, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
