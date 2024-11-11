Грязовец: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Грязовец. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Грязовец работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Грязовец на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
506Я
Ярославль
Санкт-Петербург
00:26
Грязовец
17 ч. 57 мин.
15:27
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
245Я
Архангельск
Москва
01:13
Грязовец
20 ч. 38 мин.
09:13
Москва (Ярославский Вокзал)
566Я
Ярославль
Санкт-Петербург
02:47
Грязовец
19 ч. 5 мин.
18:45
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
206Щ
Ярославль
Санкт-Петербург
03:14
Грязовец
16 ч. 26 мин.
15:50
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
126М
Шексна
Москва
Череповец
03:37
Грязовец
11 ч. 40 мин.
08:00
Череповец 1
254Я
Москва
Сосногорск
03:37
Грязовец
1 д. 2 ч. 45 мин.
23:05
Сосногорск
126Щ
Шексна
Москва
Череповец
03:37
Грязовец
11 ч. 40 мин.
08:00
Череповец 1
116М
Поморье
Москва
Северодвинск
03:59
Грязовец
22 ч. 15 мин.
18:50
Северодвинск
118М
Поморье
Москва
Архангельск
03:59
Грязовец
21 ч. 37 мин.
18:12
Архангельск-Город
116Щ
Москва
Архангельск
04:09
Грязовец
21 ч. 42 мин.
18:17
Архангельск-Город
246Щ
Москва
Архангельск
05:19
Грязовец
20 ч. 55 мин.
18:30
Архангельск-Город
242Я
Москва
Вологда
05:19
Грязовец
8 ч. 30 мин.
06:05
Вологда 1
244Я
Москва
Вологда
05:19
Грязовец
8 ч. 30 мин.
06:05
Вологда 1
107Я
Вологда
Москва
05:53
Грязовец
6 ч. 37 мин.
11:51
Москва (Ярославский Вокзал)
931Я
Котлас
Москва
07:46
Грязовец
19 ч. 53 мин.
16:33
Москва (Ярославский Вокзал)
282С
Адлер
Череповец
07:57
Грязовец
1 д. 18 ч. 45 мин.
11:25
Череповец 1
080С
Адлер
Архангельск
07:57
Грязовец
2 д. 2 ч. 55 мин.
19:35
Архангельск-Город
258С
Адлер
Печора
07:57
Грязовец
2 д. 17 ч. 10 мин.
09:50
Печора
197С
Кисловодск
Архангельск
07:57
Грязовец
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
220С
Адлер
Вологда
07:57
Грязовец
1 д. 16 ч. 0 мин.
08:40
Вологда 1
139С
Кисловодск
Архангельск
07:57
Грязовец
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
582Й
Адлер
Мурманск
08:05
Грязовец
3 д. 6 ч. 38 мин.
15:00
Мурманск
298Ж
Москва
Котлас
08:51
Грязовец
18 ч. 13 мин.
19:53
Котлас Южный
375Я
Воркута
Москва
08:54
Грязовец
1 д. 22 ч. 11 мин.
16:58
Москва (Ярославский Вокзал)
188С
Новороссийск
Архангельск
09:09
Грязовец
2 д. 1 ч. 54 мин.
20:44
Архангельск-Город
255С
Анапа
Сосногорск
09:09
Грязовец
2 д. 12 ч. 15 мин.
06:50
Сосногорск
221С
Анапа
Архангельск
09:51
Грязовец
2 д. 2 ч. 23 мин.
22:03
Архангельск-Город
283С
Анапа
Череповец
09:51
Грязовец
1 д. 18 ч. 0 мин.
13:40
Череповец 1
015Я
Архангельск
Москва
10:31
Грязовец
18 ч. 58 мин.
17:38
Москва (Ярославский Вокзал)
142М
Смоленск
Архангельск
11:04
Грязовец
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
144М
Смоленск
Мурманск
11:04
Грязовец
1 д. 23 ч. 5 мин.
18:40
Мурманск
142Щ
Смоленск
Архангельск
11:04
Грязовец
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
593В
Салехард
Анапа
11:29
Грязовец
4 д. 14 ч. 35 мин.
06:05
Анапа
195Ы
Котлас
Москва
11:44
Грязовец
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
195Я
Котлас
Москва
11:44
Грязовец
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
516Я
Череповец
Адлер
11:54
Грязовец
2 д. 4 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
385Я
Архангельск
Адлер
12:20
Грязовец
2 д. 12 ч. 34 мин.
12:06
Адлер
557Я
Печора
Адлер
12:20
Грязовец
3 д. 2 ч. 36 мин.
12:06
Адлер
557М
Сосногорск
Адлер
12:20
Грязовец
2 д. 21 ч. 55 мин.
12:06
Адлер
585Я
Воркута
Адлер
12:20
Грязовец
3 д. 12 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
453А
Санкт-Петербург
Ярославль
13:36
Грязовец
19 ч. 21 мин.
16:39
Ярославль (Главный)
143Я
Мурманск
Смоленск
15:05
Грязовец
2 д. 1 ч. 28 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Я
Архангельск
Смоленск
16:57
Грязовец
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Б
Архангельск
Смоленск
16:57
Грязовец
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Щ
Архангельск
Смоленск
16:57
Грязовец
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
241Н
Архангельск
Смоленск
17:00
Грязовец
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
239Я
Архангельск
Анапа
17:50
Грязовец
2 д. 2 ч. 40 мин.
08:54
Анапа
016М
Москва
Архангельск
17:54
Грязовец
20 ч. 5 мин.
06:20
Архангельск-Город
296Ж
Москва
Котлас
18:07
Грязовец
19 ч. 0 мин.
05:15
Котлас Южный
586С
Адлер
Салехард
18:07
Грязовец
3 д. 17 ч. 47 мин.
11:49
Лабытнанги
316М
Москва
Архангельск
18:13
Грязовец
23 ч. 50 мин.
09:55
Архангельск-Город
282Я
Череповец
Адлер
18:19
Грязовец
1 д. 22 ч. 22 мин.
12:42
Адлер
079Я
Архангельск
Адлер
18:19
Грязовец
2 д. 6 ч. 17 мин.
12:38
Адлер
257Я
Печора
Адлер
18:19
Грязовец
2 д. 21 ч. 47 мин.
12:42
Адлер
197Я
Архангельск
Кисловодск
18:19
Грязовец
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
219Я
Вологда
Адлер
18:19
Грязовец
1 д. 19 ч. 8 мин.
12:42
Адлер
139Я
Архангельск
Кисловодск
18:19
Грязовец
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
386С
Адлер
Архангельск
18:37
Грязовец
2 д. 13 ч. 47 мин.
06:52
Архангельск-Город
516С
Адлер
Череповец
18:37
Грязовец
2 д. 3 ч. 21 мин.
22:20
Череповец 1
295Я
Воркута
Анапа
20:47
Грязовец
3 д. 5 ч. 4 мин.
11:32
Анапа
187Я
Архангельск
Новороссийск
20:47
Грязовец
2 д. 3 ч. 55 мин.
11:05
Новороссийск
255Я
Сосногорск
Анапа
20:47
Грязовец
2 д. 14 ч. 54 мин.
11:32
Анапа
296Я
Сыктывкар
Анапа
20:47
Грязовец
2 д. 13 ч. 2 мин.
11:32
Анапа
376Я
Москва
Воркута
21:11
Грязовец
1 д. 23 ч. 37 мин.
12:42
Воркута
221Я
Архангельск
Анапа
21:55
Грязовец
2 д. 3 ч. 38 мин.
13:53
Анапа
284Я
Череповец
Анапа
21:55
Грязовец
1 д. 19 ч. 33 мин.
13:53
Анапа
283Я
Вологда
Анапа
21:55
Грязовец
1 д. 16 ч. 50 мин.
13:53
Анапа
259Я
Вологда
Москва
22:04
Грязовец
8 ч. 55 мин.
06:07
Москва (Ярославский Вокзал)
126Я
Шексна
Череповец
Москва
22:49
Грязовец
11 ч. 17 мин.
06:17
Москва (Ярославский Вокзал)
108Я
Москва
Вологда
23:06
Грязовец
6 ч. 36 мин.
23:46
Вологда 1
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Грязовец включает 141 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 01:40 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:46 от станции Вологда.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Грязовец.

Актуальное расписание поездов станции Грязовец, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
