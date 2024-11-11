Чернушка: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Чернушка. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Чернушка работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Чернушка на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
591С
Анапа
Нижневартовск
00:42
Чернушка
3 д. 20 ч. 35 мин.
11:55
Нижневартовск 1
593С
Анапа
Новокузнецк
00:42
Чернушка
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
Новокузнецк
499С
Анапа
Новый Уренгой
00:42
Чернушка
4 д. 7 ч. 28 мин.
22:48
Новый Уренгой
598У
Челябинск
Анапа
02:27
Чернушка
2 д. 21 ч. 13 мин.
11:10
Анапа
407Е
Нижневартовск
Волгоград
02:35
Чернушка
2 д. 18 ч. 34 мин.
11:44
Волгоград 1
225Ж
Ижевск
Екатеринбург
02:38
Чернушка
10 ч. 37 мин.
08:27
Екатеринбург (Пассажирский)
235Г
Ижевск
Екатеринбург
02:38
Чернушка
10 ч. 37 мин.
08:27
Екатеринбург (Пассажирский)
499Е
Новый Уренгой
Анапа
02:38
Чернушка
4 д. 5 ч. 10 мин.
11:10
Анапа
105Е
Нижневартовск
Волгоград
02:42
Чернушка
2 д. 15 ч. 49 мин.
11:48
Волгоград 1
525Е
Екатеринбург
Новороссийск
02:50
Чернушка
2 д. 13 ч. 21 мин.
10:25
Новороссийск
119Е
Тюмень
Кисловодск
02:50
Чернушка
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
Кисловодск
377Г
Новый Уренгой
Казань
03:06
Чернушка
2 д. 5 ч. 54 мин.
12:29
Казань (Пассажирская)
335Е
Екатеринбург
Новороссийск
03:12
Чернушка
2 д. 13 ч. 40 мин.
10:20
Новороссийск
055Е
Урал
Екатеринбург
Москва
03:19
Чернушка
23 ч. 59 мин.
22:14
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
522С
Новороссийск
Приобье
03:26
Чернушка
3 д. 8 ч. 50 мин.
09:15
Приобье
107Е
Нижневартовск
Волгоград
03:37
Чернушка
2 д. 16 ч. 14 мин.
11:44
Волгоград 1
523Е
Екатеринбург
Адлер
07:30
Чернушка
2 д. 17 ч. 38 мин.
18:38
Адлер
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
07:41
Чернушка
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
Симферополь
075Э
Нерюнгри
Москва
07:42
Чернушка
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
045Е
Урал
Екатеринбург
Кисловодск
07:44
Чернушка
2 д. 13 ч. 43 мин.
13:28
Кисловодск
197И
Иркутск
Москва
07:52
Чернушка
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
095Н
Барнаул
Москва
07:53
Чернушка
2 д. 12 ч. 56 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
079У
Челябинск
Москва
07:54
Чернушка
1 д. 9 ч. 47 мин.
04:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
089У
Зауралье
Петропавловск
Москва
07:54
Чернушка
1 д. 15 ч. 48 мин.
05:28
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
105Ж
Волгоград
Нижневартовск
07:55
Чернушка
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
Нижневартовск 1
117Н
Новокузнецк
Москва
07:56
Чернушка
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
107Ж
Волгоград
Нижневартовск
07:59
Чернушка
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
Нижневартовск 1
107С
Волгоград
Екатеринбург
08:04
Чернушка
1 д. 15 ч. 0 мин.
14:10
Екатеринбург (Пассажирский)
117У
Новокузнецк
Москва
08:06
Чернушка
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
081И
Улан-Удэ
Москва
08:09
Чернушка
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
056М
Урал
Москва
Екатеринбург
08:10
Чернушка
23 ч. 59 мин.
13:14
Екатеринбург (Пассажирский)
136Н
Барнаул
Москва
08:16
Чернушка
2 д. 9 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
658Н
Бийск
Москва
08:16
Чернушка
2 д. 16 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
378Й
Казань
Новый Уренгой
08:22
Чернушка
2 д. 4 ч. 36 мин.
04:35
Новый Уренгой
076С
Таврия
Симферополь
Омск
08:33
Чернушка
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
10:16
Чернушка
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
096Н
Москва
Барнаул
12:45
Чернушка
2 д. 10 ч. 53 мин.
03:16
Барнаул
118Н
Москва
Новокузнецк
12:45
Чернушка
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
082И
Москва
Улан-Удэ
12:56
Чернушка
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
060М
Тюмень
Москва
Сургут
12:57
Чернушка
1 д. 21 ч. 6 мин.
13:44
Сургут
522Е
Приобье
Новороссийск
13:59
Чернушка
3 д. 3 ч. 38 мин.
15:20
Новороссийск
059Е
Тюмень
Сургут
Москва
14:10
Чернушка
1 д. 21 ч. 38 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
090У
Зауралье
Москва
Петропавловск
15:38
Чернушка
1 д. 13 ч. 50 мин.
09:10
Петропавловск
080У
Москва
Челябинск
15:42
Чернушка
1 д. 8 ч. 30 мин.
03:50
Челябинск-Главный
233Е
Екатеринбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
17:43
Чернушка
2 д. 16 ч. 26 мин.
04:19
Имеретинский Курорт
185Е
Таврия
Тюмень
Симферополь
20:30
Чернушка
3 д. 5 ч. 35 мин.
11:40
Симферополь
524С
Адлер
Екатеринбург
22:00
Чернушка
2 д. 15 ч. 49 мин.
04:25
Екатеринбург (Пассажирский)
216Н
Барнаул
Адлер
22:06
Чернушка
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
22:06
Чернушка
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
526С
Таврия
Новороссийск
Екатеринбург
22:13
Чернушка
2 д. 12 ч. 5 мин.
03:45
Екатеринбург (Пассажирский)
119Э
Кисловодск
Тюмень
22:13
Чернушка
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
143Ф
Ташкент (Узбекистан)
Казань
22:16
Чернушка
3 д. 0 ч. 25 мин.
06:55
Казань (Пассажирская)
113Ц
Алматы (Казахстан)
Казань
22:19
Чернушка
2 д. 13 ч. 0 мин.
06:55
Казань (Пассажирская)
116С
Адлер
Томск
22:24
Чернушка
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
22:24
Чернушка
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
116Э
Адлер
Томск
22:26
Чернушка
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
336С
Новороссийск
Екатеринбург
22:31
Чернушка
2 д. 12 ч. 32 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
045С
Урал
Кисловодск
Екатеринбург
22:31
Чернушка
2 д. 6 ч. 21 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
114Ц
Казань
Алматы (Казахстан)
22:34
Чернушка
3 д. 15 ч. 23 мин.
05:43
Алматы 2
144Ф
Казань
Ташкент (Узбекистан)
22:34
Чернушка
4 д. 0 ч. 42 мин.
15:02
Ташкент (Центральный)
235Е
Екатеринбург
Ижевск
22:41
Чернушка
11 ч. 14 мин.
03:35
Ижевск
225Е
Екатеринбург
Ижевск
22:44
Чернушка
11 ч. 14 мин.
03:35
Ижевск
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Чернушка включает 124 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:25 по направлению к станции Новороссийск;
  • последний поезд прибывает в 22:48 от станции Новый Уренгой.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Чернушка.

Актуальное расписание поездов станции Чернушка, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Экономия времени

Не тратьте свою жизнь на очереди и общение через окошко кассы — покупайте билеты с комфортом прямо из дома.

Удобный поиск

Подберём оптимальный вариант по времени отправления или прибытия и стоимости билета.

Онлайн бронь

Определившись с поездом, вы можете купить ЖД билет по выгодной цене за пару минут.

Безопасная оплата

Несколько форм оплаты билетов. В момент оплаты, стоимость билетов фиксирована, включая комиссию сервиса!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
