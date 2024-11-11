Муром: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Муром. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Муром работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Муром на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
128М
Москва
Казань
00:05
Муром 1
12 ч. 34 мин.
07:50
Казань (Пассажирская)
148М
Москва
Казань
00:06
Муром 1
12 ч. 34 мин.
07:50
Казань (Пассажирская)
075Э
Нерюнгри
Москва
00:11
Муром 1
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
127Э
Казань
Москва
00:13
Муром 1
12 ч. 30 мин.
04:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
290М
Москва
Казань
00:15
Муром 1
12 ч. 30 мин.
07:50
Казань (Пассажирская)
090У
Зауралье
Москва
Петропавловск
00:17
Муром 1
1 д. 13 ч. 50 мин.
09:10
Петропавловск
149Г
Казань
Москва
00:18
Муром 1
12 ч. 30 мин.
04:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
080У
Москва
Челябинск
00:19
Муром 1
1 д. 8 ч. 30 мин.
03:50
Челябинск-Главный
079У
Челябинск
Москва
00:23
Муром 1
1 д. 9 ч. 47 мин.
04:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117Н
Новокузнецк
Москва
00:30
Муром 1
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
095Н
Барнаул
Москва
00:33
Муром 1
2 д. 12 ч. 56 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
197И
Иркутск
Москва
00:45
Муром 1
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
089У
Зауралье
Петропавловск
Москва
00:46
Муром 1
1 д. 15 ч. 48 мин.
05:28
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
133Г
Поволжье
Казань
Санкт-Петербург
00:47
Муром 1
21 ч. 28 мин.
13:38
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
117У
Новокузнецк
Москва
00:53
Муром 1
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
054Г
Чувашия
Москва
Чебоксары
00:55
Муром 1
12 ч. 18 мин.
08:50
Чебоксары
081И
Улан-Удэ
Москва
00:59
Муром 1
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
273Г
Казань
Москва
00:59
Муром 1
13 ч. 0 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
197Г
Казань
Москва
00:59
Муром 1
13 ч. 0 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
136Н
Барнаул
Москва
01:05
Муром 1
2 д. 9 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
658Н
Бийск
Москва
01:05
Муром 1
2 д. 16 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
002Й
Премиум
Москва
Казань
01:06
Муром 1
11 ч. 20 мин.
08:00
Казань (Пассажирская)
271Г
Казань
Москва
01:09
Муром 1
13 ч. 0 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
053Ж
Чувашия
Чебоксары
Москва
01:34
Муром 1
12 ч. 25 мин.
06:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
380Э
Москва
Первомайск
01:35
Муром 1
10 ч. 38 мин.
07:28
Первомайск-Горьковский
023Г
Двухэтажный Состав
Казань
Москва
01:45
Муром 1
12 ч. 9 мин.
06:20
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
380Г
Первомайск
Москва
02:02
Муром 1
10 ч. 33 мин.
06:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
937Й
Муром
Москва
02:15
Муром 1
5 ч. 30 мин.
07:45
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
206Х
Москва
Казань
02:44
Муром 1
15 ч. 33 мин.
13:00
Казань (Пассажирская)
001Г
Премиум
Казань
Москва
02:56
Муром 1
11 ч. 10 мин.
07:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
024М
Двухэтажный Состав
Москва
Казань
02:59
Муром 1
11 ч. 39 мин.
10:49
Казань (Пассажирская)
133А
Поволжье
Санкт-Петербург
Казань
03:12
Муром 1
19 ч. 43 мин.
10:58
Казань (Пассажирская)
058Э
Марий Эл
Йошкар-Ола
Москва
04:40
Муром 1
13 ч. 44 мин.
09:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
071Г
Чебоксары
Москва
04:57
Муром 1
12 ч. 15 мин.
09:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
072Г
Москва
Чебоксары
04:59
Муром 1
13 ч. 5 мин.
13:15
Чебоксары
025Г
Италмас (Двухэтажный Состав)
Ижевск
Москва
05:08
Муром 1
16 ч. 19 мин.
09:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
150Х
Москва
Казань
05:11
Муром 1
13 ч. 7 мин.
13:27
Казань (Пассажирская)
142Г
Москва
Чебоксары
05:14
Муром 1
13 ч. 29 мин.
13:28
Чебоксары
112Й
Набережные Челны (ст. Круглое Поле)
Москва
05:20
Муром 1
19 ч. 13 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
059Е
Тюмень
Сургут
Москва
05:20
Муром 1
1 д. 21 ч. 38 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
233Ч
Санкт-Петербург
Казань
05:22
Муром 1
22 ч. 32 мин.
13:58
Казань (Пассажирская)
141Г
Чебоксары
Москва
05:24
Муром 1
13 ч. 20 мин.
10:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
129Э
Казань
Москва
05:40
Муром 1
13 ч. 4 мин.
10:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
147Г
Казань
Москва
05:44
Муром 1
13 ч. 4 мин.
10:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
217Г
Чебоксары
Москва
07:13
Муром 1
13 ч. 50 мин.
12:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
296Х
Москва
Казань
07:44
Муром 1
15 ч. 15 мин.
17:20
Казань (Пассажирская)
216В
Москва
Казань
08:29
Муром 1
15 ч. 25 мин.
18:35
Казань (Пассажирская)
478Г
Москва
Ижевск
10:09
Муром 1
22 ч. 42 мин.
02:42
Ижевск
226Г
Йошкар-Ола
Москва
10:22
Муром 1
16 ч. 37 мин.
15:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
205Г
Казань
Москва
10:49
Муром 1
15 ч. 38 мин.
15:48
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
936Х
Туристский Поезд В Дивеево
Москва
Москва
12:20
Муром 1
1 д. 13 ч. 45 мин.
11:05
Москва Казанская Туристическая
286М
Москва
Казань
14:25
Муром 1
12 ч. 25 мин.
21:45
Казань (Пассажирская)
220Г
Москва
Казань
14:56
Муром 1
11 ч. 22 мин.
21:35
Казань (Пассажирская)
295Г
Казань
Москва
15:15
Муром 1
15 ч. 30 мин.
21:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
926Г
Москва
Москва
16:40
Муром 1
2 д. 21 ч. 45 мин.
21:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
056М
Урал
Москва
Екатеринбург
17:04
Муром 1
23 ч. 59 мин.
13:14
Екатеринбург (Пассажирский)
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
17:50
Муром 1
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
055Е
Урал
Екатеринбург
Москва
18:18
Муром 1
23 ч. 59 мин.
22:14
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
445Г
Нижний Новгород
Москва
19:19
Муром 1
12 ч. 15 мин.
01:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
016Е
Урал
Москва
Екатеринбург
21:07
Муром 1
1 д. 1 ч. 41 мин.
18:19
Екатеринбург (Пассажирский)
060У
Тюмень
Москва
Нижневартовск
21:07
Муром 1
2 д. 3 ч. 57 мин.
20:35
Нижневартовск 1
112М
Москва
Набережные Челны (ст. Круглое Поле)
21:19
Муром 1
20 ч. 19 мин.
12:34
Круглое Поле
274Х
Москва
Казань
21:21
Муром 1
12 ч. 50 мин.
05:05
Казань (Пассажирская)
272М
Москва
Казань
21:21
Муром 1
12 ч. 50 мин.
05:05
Казань (Пассажирская)
096Н
Москва
Барнаул
21:32
Муром 1
2 д. 10 ч. 53 мин.
03:16
Барнаул
118Н
Москва
Новокузнецк
21:34
Муром 1
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
082И
Москва
Улан-Удэ
21:44
Муром 1
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
060М
Тюмень
Москва
Сургут
21:46
Муром 1
1 д. 21 ч. 6 мин.
13:44
Сургут
026Г
Италмас (Двухэтажный Состав)
Москва
Ижевск
21:56
Муром 1
16 ч. 59 мин.
10:43
Ижевск
932Щ
Москва
Москва
22:10
Муром 1
2 д. 22 ч. 53 мин.
22:38
Москва (Ярославский Вокзал)
934И
Москва
Москва
22:10
Муром 1
2 д. 22 ч. 53 мин.
22:38
Москва (Ярославский Вокзал)
940Х
Москва
Москва
22:10
Муром 1
2 д. 23 ч. 44 мин.
23:29
Москва (Ярославский Вокзал)
058Г
Марий Эл
Москва
Йошкар-Ола
23:51
Муром 1
14 ч. 27 мин.
09:35
Йошкар-Ола
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Муром включает 146 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:10 по направлению к станции Казань;
  • последний поезд прибывает в 23:29 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Муром.

Актуальное расписание поездов станции Муром, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
