Харовск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Харовск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Харовск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Харовск на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
151Я
Архангельск
Санкт-Петербург
01:57
Харовская
23 ч. 20 мин.
14:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
010Я
Санкт-Петербург
Архангельск
02:23
Харовская
23 ч. 18 мин.
12:48
Архангельск-Город
Купить билеты
575С
Анапа
Котлас
02:28
Харовская
2 д. 10 ч. 15 мин.
11:50
Котлас Южный
Купить билеты
575Э
Анапа
Сыктывкар
02:28
Харовская
2 д. 17 ч. 27 мин.
19:02
Сыктывкар
Купить билеты
290Я
Москва
Архангельск
03:09
Харовская
1 д. 11 ч. 37 мин.
13:32
Архангельск-Город
Купить билеты
261Я
Архангельск
Адлер
04:58
Харовская
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
Купить билеты
187С
Архангельск
Новороссийск
04:58
Харовская
2 д. 3 ч. 10 мин.
22:40
Новороссийск
Купить билеты
117Я
Поморье
Салехард
Санкт-Петербург
05:08
Харовская
2 д. 1 ч. 52 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
077Я
Воркута
Санкт-Петербург
05:08
Харовская
1 д. 22 ч. 16 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
398В
Сыктывкар
Санкт-Петербург
05:08
Харовская
1 д. 7 ч. 26 мин.
19:03
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
098В
Сыктывкар
Санкт-Петербург
05:08
Харовская
1 д. 6 ч. 20 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
097В
Микунь
Санкт-Петербург
05:11
Харовская
1 д. 4 ч. 17 мин.
18:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
328Я
Вологда
Северодвинск
05:47
Харовская
13 ч. 20 мин.
18:00
Северодвинск
Купить билеты
330Я
Вологда
Архангельск
05:47
Харовская
12 ч. 54 мин.
17:34
Архангельск-Город
Купить билеты
254Я
Москва
Сосногорск
05:51
Харовская
1 д. 2 ч. 45 мин.
23:05
Сосногорск
Купить билеты
375Я
Воркута
Москва
06:19
Харовская
1 д. 22 ч. 11 мин.
16:58
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
009А
Архангельск
Санкт-Петербург
06:35
Харовская
23 ч. 59 мин.
20:49
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
116М
Поморье
Москва
Северодвинск
06:40
Харовская
22 ч. 15 мин.
18:50
Северодвинск
Купить билеты
118М
Поморье
Москва
Архангельск
06:40
Харовская
21 ч. 37 мин.
18:12
Архангельск-Город
Купить билеты
116Щ
Москва
Архангельск
06:46
Харовская
21 ч. 42 мин.
18:17
Архангельск-Город
Купить билеты
246Щ
Москва
Архангельск
07:44
Харовская
20 ч. 55 мин.
18:30
Архангельск-Город
Купить билеты
289А
Архангельск
Москва
07:55
Харовская
1 д. 7 ч. 48 мин.
05:14
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
Купить билеты
015Я
Архангельск
Москва
08:04
Харовская
18 ч. 58 мин.
17:38
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
170В
Санкт-Петербург
Архангельск
08:38
Харовская
22 ч. 27 мин.
19:25
Архангельск-Город
Купить билеты
593В
Салехард
Анапа
08:51
Харовская
4 д. 14 ч. 35 мин.
06:05
Анапа
Купить билеты
195Ы
Котлас
Москва
08:54
Харовская
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
195Я
Котлас
Москва
08:54
Харовская
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
455А
Санкт-Петербург
Архангельск
08:59
Харовская
1 д. 4 ч. 20 мин.
19:50
Архангельск-Город
Купить билеты
080С
Адлер
Архангельск
10:06
Харовская
2 д. 2 ч. 55 мин.
19:35
Архангельск-Город
Купить билеты
258С
Адлер
Печора
10:06
Харовская
2 д. 17 ч. 10 мин.
09:50
Печора
Купить билеты
197С
Кисловодск
Архангельск
10:06
Харовская
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
Купить билеты
139С
Кисловодск
Архангельск
10:06
Харовская
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
Купить билеты
556Ч
Санкт-Петербург
Архангельск
10:52
Харовская
1 д. 0 ч. 20 мин.
22:50
Архангельск-Город
Купить билеты
298Ж
Москва
Котлас
11:18
Харовская
18 ч. 13 мин.
19:53
Котлас Южный
Купить билеты
188С
Новороссийск
Архангельск
11:23
Харовская
2 д. 1 ч. 54 мин.
20:44
Архангельск-Город
Купить билеты
255С
Анапа
Сосногорск
11:23
Харовская
2 д. 12 ч. 15 мин.
06:50
Сосногорск
Купить билеты
143Я
Мурманск
Смоленск
11:27
Харовская
2 д. 1 ч. 28 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
Купить билеты
156А
Санкт-Петербург
Архангельск
11:44
Харовская
23 ч. 50 мин.
22:10
Архангельск-Город
Купить билеты
221С
Анапа
Архангельск
12:39
Харовская
2 д. 2 ч. 23 мин.
22:03
Архангельск-Город
Купить билеты
593Й
Анапа
Воркута
13:17
Харовская
3 д. 8 ч. 28 мин.
02:58
Воркута
Купить билеты
554А
Санкт-Петербург
Микунь
13:25
Харовская
1 д. 1 ч. 3 мин.
02:53
Микунь
Купить билеты
142М
Смоленск
Архангельск
13:33
Харовская
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
Купить билеты
144М
Смоленск
Мурманск
13:33
Харовская
1 д. 23 ч. 5 мин.
18:40
Мурманск
Купить билеты
142Щ
Смоленск
Архангельск
13:33
Харовская
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
Купить билеты
144Я
Вологда
Мурманск
14:01
Харовская
1 д. 5 ч. 48 мин.
18:28
Мурманск
Купить билеты
141Б
Архангельск
Смоленск
14:28
Харовская
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
Купить билеты
141Щ
Архангельск
Смоленск
14:28
Харовская
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
Купить билеты
241Н
Архангельск
Смоленск
14:32
Харовская
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
Купить билеты
575Я
Сосногорск
Анапа
14:59
Харовская
2 д. 21 ч. 35 мин.
13:10
Анапа
Купить билеты
575М
Сыктывкар
Анапа
14:59
Харовская
2 д. 17 ч. 20 мин.
13:10
Анапа
Купить билеты
575В
Печора
Анапа
14:59
Харовская
3 д. 1 ч. 40 мин.
13:05
Анапа
Купить билеты
573Я
Архангельск
Анапа
15:23
Харовская
2 д. 12 ч. 5 мин.
13:05
Анапа
Купить билеты
262С
Адлер
Архангельск
15:30
Харовская
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
Купить билеты
079Я
Архангельск
Адлер
15:38
Харовская
2 д. 6 ч. 17 мин.
12:38
Адлер
Купить билеты
257Я
Печора
Адлер
15:38
Харовская
2 д. 21 ч. 47 мин.
12:42
Адлер
Купить билеты
197Я
Архангельск
Кисловодск
15:38
Харовская
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
Купить билеты
139Я
Архангельск
Кисловодск
15:38
Харовская
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
Купить билеты
575Г
Воркута
Анапа
16:42
Харовская
3 д. 6 ч. 50 мин.
13:05
Анапа
Купить билеты
295Я
Воркута
Анапа
18:02
Харовская
3 д. 5 ч. 4 мин.
11:32
Анапа
Купить билеты
187Я
Архангельск
Новороссийск
18:02
Харовская
2 д. 3 ч. 55 мин.
11:05
Новороссийск
Купить билеты
255Я
Сосногорск
Анапа
18:02
Харовская
2 д. 14 ч. 54 мин.
11:32
Анапа
Купить билеты
296Я
Сыктывкар
Анапа
18:02
Харовская
2 д. 13 ч. 2 мин.
11:32
Анапа
Купить билеты
455Я
Архангельск
Санкт-Петербург
18:18
Харовская
1 д. 4 ч. 32 мин.
10:34
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
221Я
Архангельск
Анапа
19:18
Харовская
2 д. 3 ч. 38 мин.
13:53
Анапа
Купить билеты
329Я
Архангельск
Вологда
19:36
Харовская
13 ч. 14 мин.
21:14
Вологда 1
Купить билеты
327Я
Северодвинск
Вологда
19:36
Харовская
13 ч. 39 мин.
21:14
Вологда 1
Купить билеты
316М
Москва
Архангельск
20:34
Харовская
23 ч. 50 мин.
09:55
Архангельск-Город
Купить билеты
016М
Москва
Архангельск
20:59
Харовская
20 ч. 5 мин.
06:20
Архангельск-Город
Купить билеты
245Я
Архангельск
Москва
22:49
Харовская
20 ч. 38 мин.
09:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
078Я
Санкт-Петербург
Воркута
23:16
Харовская
1 д. 22 ч. 10 мин.
08:30
Воркута
Купить билеты
098Я
Санкт-Петербург
Сыктывкар
23:16
Харовская
1 д. 5 ч. 20 мин.
15:40
Сыктывкар
Купить билеты
118Я
Санкт-Петербург
Салехард
23:16
Харовская
2 д. 1 ч. 35 мин.
11:55
Лабытнанги
Купить билеты
378Я
Санкт-Петербург
Салехард
23:18
Харовская
2 д. 3 ч. 25 мин.
13:25
Лабытнанги
Купить билеты
398Я
Санкт-Петербург
Сыктывкар
23:22
Харовская
1 д. 6 ч. 0 мин.
16:00
Сыктывкар
Купить билеты
376Я
Москва
Воркута
23:36
Харовская
1 д. 23 ч. 37 мин.
12:42
Воркута
Купить билеты
555Я
Архангельск
Санкт-Петербург
23:42
Харовская
1 д. 0 ч. 3 мин.
12:33
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Харовск включает 153 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 01:00 по направлению к станции Архангельск;
  • последний поезд прибывает в 23:28 от станции Архангельск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Харовск.

Актуальное расписание поездов станции Харовск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн