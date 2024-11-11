Талица: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Талица. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Талица работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Талица на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
102Й
Пенза
Нижневартовск
01:35
Талица
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
546И
Челябинск
Нижневартовск
01:35
Талица
1 д. 5 ч. 30 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
01:35
Талица
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
012Я
Ямал
Москва
Новый Уренгой
01:45
Талица
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
Новый Уренгой
212Ж
Москва
Тюмень
01:45
Талица
1 д. 13 ч. 34 мин.
03:34
Тюмень
310Е
Пермь
Новый Уренгой
01:59
Талица
1 д. 17 ч. 43 мин.
09:23
Новый Уренгой
088Й
Самара
Нижневартовск
02:07
Талица
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
341Е
Нижневартовск
Екатеринбург
03:02
Талица
1 д. 2 ч. 51 мин.
07:36
Екатеринбург (Пассажирский)
059Е
Тюмень
Сургут
Москва
03:16
Талица
1 д. 21 ч. 38 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
049Е
Сургут
Екатеринбург
03:32
Талица
14 ч. 51 мин.
06:35
Екатеринбург (Пассажирский)
099Е
Сургут
Екатеринбург
03:32
Талица
14 ч. 51 мин.
06:35
Екатеринбург (Пассажирский)
331Й
Новый Уренгой
Уфа
03:45
Талица
2 д. 0 ч. 46 мин.
21:40
Уфа
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
03:52
Талица
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
074Е
Санкт-Петербург
Тюмень
03:52
Талица
1 д. 15 ч. 51 мин.
05:36
Тюмень
201Е
Нижневартовск
Приобье
03:59
Талица
1 д. 19 ч. 0 мин.
03:25
Приобье
101Й
Нижневартовск
Пенза
04:02
Талица
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
401Е
Нижневартовск
Пенза
04:02
Талица
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
110Э
Москва
Новый Уренгой
04:09
Талица
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
Новый Уренгой
220Е
Пермь
Новый Уренгой
04:09
Талица
1 д. 17 ч. 21 мин.
11:47
Новый Уренгой
210Е
Пермь
Новый Уренгой
05:24
Талица
1 д. 16 ч. 53 мин.
13:06
Новый Уренгой
401Й
Нижневартовск
Пенза
06:09
Талица
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
087Й
Нижневартовск
Самара
06:43
Талица
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
373Ж
Астрахань
Тюмень
07:15
Талица
2 д. 5 ч. 8 мин.
08:45
Тюмень
067Ы
Абакан
Москва
07:18
Талица
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
077Ы
Абакан
Москва
07:18
Талица
3 д. 0 ч. 1 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
380У
Оренбург
Новый Уренгой
07:26
Талица
2 д. 7 ч. 29 мин.
15:14
Новый Уренгой
068Ы
Москва
Абакан
07:36
Талица
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
078Ы
Москва
Абакан
07:36
Талица
3 д. 3 ч. 30 мин.
02:50
Абакан
812Е
Екатеринбург
Омск
07:45
Талица
12 ч. 0 мин.
16:45
Омск (Пассажирский)
810Е
Финист
Екатеринбург
Тюмень
07:46
Талица
4 ч. 45 мин.
09:30
Тюмень
445Е
Тюмень
Адлер
08:06
Талица
3 д. 12 ч. 32 мин.
18:49
Адлер
345Е
Нижневартовск
Адлер
11:50
Талица
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
332Й
Уфа
Новый Уренгой
13:23
Талица
1 д. 21 ч. 33 мин.
18:54
Новый Уренгой
360Й
Уфа
Нижневартовск
13:40
Талица
1 д. 10 ч. 44 мин.
09:24
Нижневартовск 1
147Ж
Астрахань
Нижневартовск
13:41
Талица
2 д. 17 ч. 2 мин.
09:09
Нижневартовск 1
144Й
Уфа
Нижневартовск
13:58
Талица
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:33
Нижневартовск 1
346У
Адлер
Нижневартовск
15:04
Талица
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
346И
Екатеринбург
Нижневартовск
15:04
Талица
22 ч. 36 мин.
09:13
Нижневартовск 1
407Е
Нижневартовск
Волгоград
15:29
Талица
2 д. 18 ч. 34 мин.
11:44
Волгоград 1
105Е
Нижневартовск
Волгоград
15:56
Талица
2 д. 15 ч. 49 мин.
11:48
Волгоград 1
377Г
Новый Уренгой
Казань
16:37
Талица
2 д. 5 ч. 54 мин.
12:29
Казань (Пассажирская)
811Е
Омск
Екатеринбург
16:49
Талица
12 ч. 12 мин.
20:09
Екатеринбург (Пассажирский)
809Е
Финист
Тюмень
Екатеринбург
16:49
Талица
4 ч. 59 мин.
20:09
Екатеринбург (Пассажирский)
107Е
Нижневартовск
Волгоград
17:01
Талица
2 д. 16 ч. 14 мин.
11:44
Волгоград 1
069Ч
Чита
Москва
17:10
Талица
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
17:13
Талица
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
073Е
Тюмень
Санкт-Петербург
17:13
Талица
1 д. 18 ч. 20 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
17:25
Талица
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
107Ж
Волгоград
Нижневартовск
17:51
Талица
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
Нижневартовск 1
100Е
Екатеринбург
Сургут
18:10
Талица
14 ч. 37 мин.
05:49
Сургут
050Е
Екатеринбург
Сургут
18:10
Талица
14 ч. 37 мин.
05:49
Сургут
105Ж
Волгоград
Нижневартовск
18:41
Талица
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
Нижневартовск 1
373Е
Тюмень
Дербент
20:36
Талица
2 д. 17 ч. 37 мин.
12:39
Дербент
211Е
Тюмень
Москва
20:36
Талица
1 д. 15 ч. 28 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
373Ы
Тюмень
Махачкала
20:36
Талица
2 д. 14 ч. 33 мин.
09:35
Махачкала
359Й
Нижневартовск
Уфа
20:38
Талица
1 д. 14 ч. 44 мин.
12:55
Уфа
573Е
Тюмень
Махачкала
20:38
Талица
2 д. 14 ч. 54 мин.
09:56
Махачкала
373И
Тюмень
Астрахань
20:41
Талица
2 д. 5 ч. 31 мин.
00:38
Астрахань
081И
Улан-Удэ
Москва
20:48
Талица
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
20:48
Талица
3 д. 0 ч. 0 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
447Е
Нижневартовск
Астрахань
20:57
Талица
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Астрахань
147Е
Нижневартовск
Астрахань
21:00
Талица
2 д. 20 ч. 54 мин.
18:44
Астрахань
197И
Иркутск
Москва
21:31
Талица
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
309Е
Новый Уренгой
Пермь
21:35
Талица
1 д. 20 ч. 38 мин.
07:39
Пермь 2
973Э
Владивосток
Москва
22:18
Талица
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
346С
Адлер
Нижневартовск
22:20
Талица
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
22:55
Талица
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
260Е
Екатеринбург
Нижневартовск
23:11
Талица
1 д. 1 ч. 4 мин.
20:20
Нижневартовск 1
060М
Тюмень
Москва
Сургут
23:14
Талица
1 д. 21 ч. 6 мин.
13:44
Сургут
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
23:23
Талица
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
109М
Новый Уренгой
Москва
23:23
Талица
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
070Ч
Москва
Чита
23:26
Талица
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
342Е
Екатеринбург
Нижневартовск
23:32
Талица
1 д. 1 ч. 50 мин.
20:46
Нижневартовск 1
542У
Оренбург
Нижневартовск
23:32
Талица
2 д. 0 ч. 46 мин.
20:46
Нижневартовск 1
924Х
Москва
Москва
23:32
Талица
4 д. 17 ч. 30 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
379У
Новый Уренгой
Оренбург
23:41
Талица
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:17
Оренбург
060У
Тюмень
Москва
Нижневартовск
23:42
Талица
2 д. 3 ч. 57 мин.
20:35
Нижневартовск 1
259Е
Нижневартовск
Екатеринбург
23:52
Талица
1 д. 0 ч. 27 мин.
03:02
Екатеринбург (Пассажирский)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Талица включает 158 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 02:35 по направлению к станции Нижневартовск;
  • последний поезд прибывает в 23:48 от станции Нижневартовск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Талица.

Актуальное расписание поездов станции Талица, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
