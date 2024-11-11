Расписание отправления поездов со станции Урень на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
984А
Москва
Хабаровск
00:28
Урень
8 д. 15 ч. 56 мин.
21:56
Хабаровск 1
211Г
Киров
Москва
00:34
Урень
16 ч. 49 мин.
12:58
Москва (Ярославский Вокзал)
974А
Москва
Хабаровск
00:41
Урень
8 д. 13 ч. 31 мин.
19:31
Хабаровск 1
011Е
Ямал
Новый Уренгой
Москва
01:13
Урень
3 д. 0 ч. 0 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
211Е
Тюмень
Москва
01:13
Урень
1 д. 15 ч. 28 мин.
10:30
Москва (Ярославский Вокзал)
084Е
Северный Урал
Приобье
Москва
01:16
Урень
1 д. 20 ч. 23 мин.
10:35
Москва (Ярославский Вокзал)
086Я
Москва
Серов
01:24
Урень
1 д. 10 ч. 42 мин.
03:32
Серов
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
01:26
Урень
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
909С
Воркута
Адлер
01:30
Урень
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
01:31
Урень
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
309С
Воркута
Адлер
01:34
Урень
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
511Я
Воркута
Новороссийск
01:34
Урень
3 д. 10 ч. 25 мин.
22:30
Новороссийск
311Я
Воркута
Новороссийск
01:34
Урень
3 д. 12 ч. 1 мин.
00:06
Новороссийск
189Я
Котлас
Нижний Новгород
01:35
Урень
15 ч. 48 мин.
03:38
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
309Э
Воркута
Адлер
01:36
Урень
3 д. 16 ч. 17 мин.
04:22
Адлер
311С
Воркута
Новороссийск
01:36
Урень
3 д. 10 ч. 35 мин.
22:40
Новороссийск
241Г
Киров
Анапа
02:19
Урень
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:15
Анапа
251Г
Киров
Москва
02:19
Урень
15 ч. 24 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
232Я
Москва
Киров
06:06
Урень
12 ч. 35 мин.
10:00
Киров (Пассажирский)
110Э
Москва
Новый Уренгой
06:07
Урень
2 д. 14 ч. 22 мин.
11:47
Новый Уренгой
145А
Санкт-Петербург
Челябинск
06:19
Урень
1 д. 15 ч. 22 мин.
04:32
Челябинск-Главный
131Г
Санкт-Петербург
Ижевск
06:21
Урень
1 д. 5 ч. 32 мин.
18:42
Ижевск
241С
Анапа
Киров
06:45
Урень
2 д. 0 ч. 10 мин.
10:50
Киров (Пассажирский)
202Х
Москва
Киров
06:56
Урень
15 ч. 10 мин.
12:30
Киров (Пассажирский)
089Г
Воркута
Нижний Новгород
07:12
Урень
1 д. 14 ч. 20 мин.
09:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
277Г
Салехард
Нижний Новгород
07:42
Урень
1 д. 17 ч. 5 мин.
09:53
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
289Я
Котлас
Нижний Новгород
07:42
Урень
14 ч. 12 мин.
09:53
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
252Ч
Москва
Киров
07:43
Урень
15 ч. 5 мин.
12:25
Киров (Пассажирский)
746А
Нижний Новгород
Киров
07:54
Урень
4 ч. 59 мин.
10:59
Киров (Пассажирский)
207Г
Воркута
Нижний Новгород
08:06
Урень
1 д. 13 ч. 53 мин.
10:17
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
743А
Ласточка
Киров
Нижний Новгород
09:18
Урень
4 ч. 51 мин.
11:12
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
973Э
Владивосток
Москва
10:12
Урень
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
009Е
Киров
Нижний Новгород
10:31
Урень
5 ч. 40 мин.
12:35
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
252М
Москва
Киров
10:39
Урень
14 ч. 3 мин.
14:33
Киров (Пассажирский)
532С
Адлер
Киров
10:39
Урень
2 д. 7 ч. 4 мин.
14:33
Киров (Пассажирский)
132Г
Ижевск
Санкт-Петербург
11:23
Урень
1 д. 7 ч. 30 мин.
06:05
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
146У
Челябинск
Санкт-Петербург
11:23
Урень
1 д. 19 ч. 8 мин.
05:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
214М
Москва
Екатеринбург
11:45
Урень
1 д. 7 ч. 29 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
130Г
Ижевск
Санкт-Петербург
15:28
Урень
1 д. 8 ч. 5 мин.
09:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
260Г
Ижевск
Нижний Новгород
15:37
Урень
16 ч. 20 мин.
18:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
278Г
Нижний Новгород
Салехард
18:28
Урень
1 д. 19 ч. 45 мин.
11:55
Лабытнанги
090Г
Нижний Новгород
Воркута
18:29
Урень
1 д. 16 ч. 10 мин.
08:20
Воркута
100Г
Нижний Новгород
Салехард
18:29
Урень
1 д. 21 ч. 15 мин.
13:25
Лабытнанги
310С
Адлер
Воркута
18:39
Урень
3 д. 15 ч. 38 мин.
06:50
Воркута
310Э
Адлер
Воркута
18:39
Урень
3 д. 15 ч. 34 мин.
07:15
Воркута
312С
Новороссийск
Воркута
18:39
Урень
3 д. 8 ч. 55 мин.
06:50
Воркута
512С
Новороссийск
Воркута
18:39
Урень
3 д. 9 ч. 20 мин.
07:15
Воркута
259Ж
Саратов
Котлас
18:39
Урень
2 д. 8 ч. 23 мин.
07:08
Котлас Южный
190Г
Нижний Новгород
Котлас
18:39
Урень
15 ч. 6 мин.
07:36
Котлас Южный
290Г
Нижний Новгород
Котлас
19:07
Урень
15 ч. 16 мин.
08:16
Котлас Южный
208Г
Нижний Новгород
Воркута
19:07
Урень
1 д. 15 ч. 30 мин.
08:30
Воркута
744А
Ласточка
Нижний Новгород
Киров
19:56
Урень
4 ч. 51 мин.
22:51
Киров (Пассажирский)
745А
Ласточка
Киров
Нижний Новгород
20:05
Урень
4 ч. 59 мин.
21:59
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
010Г
Нижний Новгород
Киров
20:25
Урень
5 ч. 34 мин.
23:52
Киров (Пассажирский)
201И
Екатеринбург
Москва
20:34
Урень
1 д. 5 ч. 14 мин.
05:40
Москва (Курский Вокзал)
086Е
Серов
Москва
20:50
Урень
1 д. 11 ч. 0 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
249Е
Екатеринбург
Москва
20:50
Урень
1 д. 3 ч. 2 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
229Е
Пермь
Москва
21:05
Урень
20 ч. 9 мин.
05:30
Москва (Ярославский Вокзал)
255Е
Пермь
Москва
21:06
Урень
1 д. 17 ч. 52 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
21:07
Урень
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
21:09
Урень
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
21:15
Урень
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
109М
Новый Уренгой
Москва
21:15
Урень
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
531Г
Киров
Адлер
21:30
Урень
2 д. 10 ч. 7 мин.
03:57
Адлер
924М
По Золотому Кольцу
Москва
Нерюнгри
22:35
Урень
5 д. 10 ч. 57 мин.
00:32
Нерюнгри
012Я
Ямал
Москва
Новый Уренгой
22:37
Урень
2 д. 18 ч. 30 мин.
08:30
Новый Уренгой
212Ж
Москва
Тюмень
22:37
Урень
1 д. 13 ч. 34 мин.
03:34
Тюмень
084М
Северный Урал
Москва
Приобье
22:38
Урень
1 д. 21 ч. 58 мин.
11:33
Приобье
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Урень включает 137 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:26 по направлению к станции Екатеринбург;
  • последний поезд прибывает в 23:52 от станции Киров.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Урень.

Актуальное расписание поездов станции Урень, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
