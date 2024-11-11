Аркадак: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Аркадак. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Аркадак работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Аркадак на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
310С
Адлер
Воркута
00:12
Аркадак
3 д. 15 ч. 38 мин.
06:50
Воркута
Купить билеты
312С
Новороссийск
Воркута
00:12
Аркадак
3 д. 8 ч. 55 мин.
06:50
Воркута
Купить билеты
937С
Туристский Поезд Зимняя Сказка Из Регионов
Минеральные Воды
Минеральные Воды
00:21
Аркадак
6 д. 0 ч. 30 мин.
17:20
Мин Воды Тур
Купить билеты
310Э
Адлер
Воркута
00:23
Аркадак
3 д. 15 ч. 34 мин.
07:15
Воркута
Купить билеты
512С
Новороссийск
Воркута
00:23
Аркадак
3 д. 9 ч. 20 мин.
07:15
Воркута
Купить билеты
117Е
Челябинск
Кисловодск
01:10
Аркадак
2 д. 11 ч. 33 мин.
05:43
Кисловодск
Купить билеты
487Й
Самара
Сухум (Абхазия)
03:35
Аркадак
2 д. 3 ч. 37 мин.
20:40
Сухум
Купить билеты
420Е
Екатеринбург
Анапа
05:06
Аркадак
2 д. 18 ч. 47 мин.
09:45
Анапа
Купить билеты
290Е
Екатеринбург
Анапа
05:07
Аркадак
2 д. 14 ч. 43 мин.
08:25
Анапа
Купить билеты
473С
Анапа
Самара
05:13
Аркадак
1 д. 16 ч. 0 мин.
15:55
Самара
Купить билеты
271С
Анапа
Самара
05:16
Аркадак
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:45
Самара
Купить билеты
475Г
Казань
Адлер
05:25
Аркадак
1 д. 23 ч. 47 мин.
11:44
Адлер
Купить билеты
449Й
Самара
Адлер
05:25
Аркадак
1 д. 17 ч. 9 мин.
12:06
Адлер
Купить билеты
325Е
Пермь
Новороссийск
06:26
Аркадак
2 д. 14 ч. 5 мин.
10:25
Новороссийск
Купить билеты
525Е
Екатеринбург
Новороссийск
06:26
Аркадак
2 д. 13 ч. 21 мин.
10:25
Новороссийск
Купить билеты
335Е
Екатеринбург
Новороссийск
06:27
Аркадак
2 д. 13 ч. 40 мин.
10:20
Новороссийск
Купить билеты
118С
Адлер
Самара
06:31
Аркадак
1 д. 17 ч. 17 мин.
15:55
Самара
Купить билеты
418С
Адлер
Самара
06:31
Аркадак
1 д. 17 ч. 17 мин.
15:55
Самара
Купить билеты
476С
Таврия
Адлер
Казань
06:48
Аркадак
2 д. 0 ч. 50 мин.
23:58
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
450С
Адлер
Самара
06:48
Аркадак
1 д. 18 ч. 47 мин.
17:55
Самара
Купить билеты
682Й
Балашов
Ртищево
06:49
Аркадак
2 ч. 20 мин.
07:52
Ртищево 1
Купить билеты
390Ж
Балашов
Ртищево
06:49
Аркадак
2 ч. 20 мин.
07:52
Ртищево 1
Купить билеты
644Й
Балашов
Ртищево
06:53
Аркадак
2 ч. 10 мин.
07:50
Ртищево 1
Купить билеты
117Й
Самара
Адлер
07:40
Аркадак
1 д. 17 ч. 39 мин.
15:25
Адлер
Купить билеты
417Й
Самара
Адлер
07:40
Аркадак
1 д. 18 ч. 7 мин.
15:23
Адлер
Купить билеты
227Й
Самара
Кисловодск
07:40
Аркадак
1 д. 16 ч. 29 мин.
14:15
Кисловодск
Купить билеты
550Й
Тольятти
Адлер
08:15
Аркадак
2 д. 3 ч. 33 мин.
20:03
Адлер
Купить билеты
076С
Таврия
Симферополь
Омск
08:35
Аркадак
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
Купить билеты
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
08:35
Аркадак
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
Купить билеты
507Г
Ижевск
Новороссийск
08:49
Аркадак
2 д. 5 ч. 1 мин.
11:25
Новороссийск
Купить билеты
523Х
Москва
Балашов
09:09
Аркадак
15 ч. 20 мин.
10:25
Балашов 1
Купить билеты
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
09:19
Аркадак
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
Симферополь
Купить билеты
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
09:19
Аркадак
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
Купить билеты
473Й
Самара
Анапа
09:40
Аркадак
1 д. 15 ч. 57 мин.
14:47
Анапа
Купить билеты
271Й
Самара
Анапа
09:43
Аркадак
1 д. 14 ч. 4 мин.
13:20
Анапа
Купить билеты
229Ф
Самара
Кисловодск
09:43
Аркадак
1 д. 14 ч. 59 мин.
14:15
Кисловодск
Купить билеты
111С
Кисловодск
Орск
11:26
Аркадак
2 д. 2 ч. 14 мин.
12:30
Орск
Купить билеты
543М
Москва
Балашов
12:20
Аркадак
16 ч. 5 мин.
13:38
Балашов 1
Купить билеты
343Ж
Москва
Балашов
12:22
Аркадак
16 ч. 5 мин.
13:38
Балашов 1
Купить билеты
133С
Анапа
Томск
13:33
Аркадак
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
Купить билеты
501С
Анапа
Киров
13:34
Аркадак
2 д. 2 ч. 59 мин.
13:04
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
524В
Балашов
Москва
13:42
Аркадак
17 ч. 23 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
203С
Анапа
Томск
13:44
Аркадак
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
Купить билеты
241С
Анапа
Киров
13:44
Аркадак
2 д. 0 ч. 10 мин.
10:50
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
550С
Адлер
Тольятти
14:39
Аркадак
1 д. 21 ч. 8 мин.
05:30
Тольятти
Купить билеты
488С
Сухум (Абхазия)
Самара
15:08
Аркадак
2 д. 2 ч. 23 мин.
02:26
Самара
Купить билеты
497Г
Ижевск
Адлер
15:31
Аркадак
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:57
Адлер
Купить билеты
531Г
Киров
Адлер
15:31
Аркадак
2 д. 10 ч. 7 мин.
03:57
Адлер
Купить билеты
057С
Кисловодск
Иркутск
16:33
Аркадак
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
Купить билеты
498С
Адлер
Ижевск
17:14
Аркадак
2 д. 10 ч. 25 мин.
17:54
Ижевск
Купить билеты
532С
Адлер
Киров
17:14
Аркадак
2 д. 7 ч. 4 мин.
14:33
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
211У
Орск
Кисловодск
17:55
Аркадак
2 д. 2 ч. 31 мин.
19:14
Кисловодск
Купить билеты
111У
Орск
Кисловодск
17:55
Аркадак
2 д. 2 ч. 14 мин.
19:14
Кисловодск
Купить билеты
508С
Новороссийск
Ижевск
18:00
Аркадак
2 д. 2 ч. 52 мин.
20:02
Ижевск
Купить билеты
681Й
Ртищево
Балашов
18:09
Аркадак
2 ч. 20 мин.
19:27
Балашов 1
Купить билеты
389Ж
Ртищево
Балашов
18:09
Аркадак
2 ч. 20 мин.
19:27
Балашов 1
Купить билеты
643Й
Ртищево
Балашов
18:10
Аркадак
2 ч. 10 мин.
19:25
Балашов 1
Купить билеты
523Г
Казань
Адлер
18:28
Аркадак
2 д. 3 ч. 25 мин.
04:15
Адлер
Купить билеты
233Е
Екатеринбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
18:31
Аркадак
2 д. 16 ч. 26 мин.
04:19
Имеретинский Курорт
Купить билеты
532Ж
Адлер
Нижний Новгород
19:29
Аркадак
1 д. 22 ч. 13 мин.
10:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
133Н
Томск
Анапа
19:36
Аркадак
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
Купить билеты
501Г
Киров
Анапа
19:36
Аркадак
2 д. 10 ч. 22 мин.
04:15
Анапа
Купить билеты
309С
Воркута
Адлер
19:53
Аркадак
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
Купить билеты
511Я
Воркута
Новороссийск
19:53
Аркадак
3 д. 10 ч. 25 мин.
22:30
Новороссийск
Купить билеты
909С
Воркута
Адлер
19:53
Аркадак
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
Купить билеты
554Э
Новороссийск
Киров
20:05
Аркадак
2 д. 14 ч. 42 мин.
06:32
Киров (Пассажирский)
Купить билеты
336С
Новороссийск
Екатеринбург
20:07
Аркадак
2 д. 12 ч. 32 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
326С
Новороссийск
Пермь
20:08
Аркадак
2 д. 14 ч. 51 мин.
06:31
Пермь 2
Купить билеты
526С
Таврия
Новороссийск
Екатеринбург
20:08
Аркадак
2 д. 12 ч. 5 мин.
03:45
Екатеринбург (Пассажирский)
Купить билеты
309Э
Воркута
Адлер
20:18
Аркадак
3 д. 16 ч. 17 мин.
04:22
Адлер
Купить билеты
311С
Воркута
Новороссийск
20:18
Аркадак
3 д. 10 ч. 35 мин.
22:40
Новороссийск
Купить билеты
311Я
Воркута
Новороссийск
20:25
Аркадак
3 д. 12 ч. 1 мин.
00:06
Новороссийск
Купить билеты
344В
Балашов
Москва
20:47
Аркадак
15 ч. 8 мин.
10:38
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
544В
Балашов
Москва
20:48
Аркадак
15 ч. 8 мин.
10:38
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
139Н
Новосибирск
Адлер
21:53
Аркадак
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
Купить билеты
140Н
Барнаул
Адлер
21:53
Аркадак
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
Купить билеты
263Е
Екатеринбург
Адлер
21:53
Аркадак
2 д. 13 ч. 2 мин.
05:19
Адлер
Купить билеты
216Н
Барнаул
Адлер
21:56
Аркадак
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
Купить билеты
115И
Томск
Адлер
21:56
Аркадак
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
Купить билеты
241Г
Киров
Анапа
22:38
Аркадак
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:15
Анапа
Купить билеты
203Н
Томск
Анапа
22:38
Аркадак
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
Купить билеты
116Э
Адлер
Томск
22:40
Аркадак
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
Купить билеты
116С
Адлер
Томск
22:44
Аркадак
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
Купить билеты
216С
Адлер
Барнаул
22:44
Аркадак
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
Купить билеты
486В
Таврия
Балашов
Москва
23:53
Аркадак
1 д. 15 ч. 58 мин.
14:28
Москва (Павелецкий Вокзал)
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Аркадак включает 178 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:03 по направлению к станции Сухум;
  • последний поезд прибывает в 23:58 от станции Казань.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Аркадак.

Актуальное расписание поездов станции Аркадак, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн