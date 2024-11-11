Ишим: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Ишим. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Ишим работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Ишим на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
076С
Таврия
Симферополь
Омск
00:18
Ишим
3 д. 1 ч. 42 мин.
03:52
Омск (Пассажирский)
989И
Владивосток
Москва
00:35
Ишим
8 д. 21 ч. 50 мин.
03:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
067Ы
Абакан
Москва
01:52
Ишим
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
077Ы
Абакан
Москва
01:52
Ишим
3 д. 0 ч. 1 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
115Е
Омич
Нижневартовск
Омск
02:11
Ишим
1 д. 4 ч. 16 мин.
06:25
Омск (Пассажирский)
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
02:26
Ишим
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
159А
Санкт-Петербург
Красноярск
02:36
Ишим
3 д. 10 ч. 14 мин.
07:40
Красноярск (Пассажирский)
093Е
Нижневартовск
Барнаул
02:43
Ишим
1 д. 21 ч. 22 мин.
01:07
Барнаул
137Е
Нижневартовск
Новокузнецк
02:43
Ишим
1 д. 20 ч. 37 мин.
00:22
Новокузнецк
276Э
Казань
Новокузнецк
02:54
Ишим
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:42
Новокузнецк
001М
Россия
Владивосток
Москва
03:05
Ишим
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
037Н
Томич
Томск
Москва
03:19
Ишим
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
082И
Москва
Улан-Удэ
04:01
Ишим
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
04:03
Ишим
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
125Е
Обь
Новый Уренгой
Новосибирск
04:35
Ишим
1 д. 21 ч. 28 мин.
16:07
Новосибирск (Главный)
070Я
Фирменный
Москва
Чита
04:41
Ишим
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
096Н
Москва
Барнаул
04:56
Ишим
2 д. 10 ч. 53 мин.
03:16
Барнаул
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
04:56
Ишим
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
118Н
Москва
Новокузнецк
04:58
Ишим
2 д. 9 ч. 11 мин.
01:34
Новокузнецк
070Ч
Москва
Чита
05:09
Ишим
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
153И
Новокузнецк
Анапа
05:37
Ишим
4 д. 12 ч. 20 мин.
10:14
Анапа
239Н
Новосибирск
Москва
05:53
Ишим
1 д. 21 ч. 17 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
161Э
Владивосток
Москва
05:53
Ишим
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
216Н
Барнаул
Адлер
06:08
Ишим
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
06:08
Ишим
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
139Н
Новосибирск
Адлер
06:16
Ишим
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
153Н
Новокузнецк
Анапа
06:16
Ишим
4 д. 8 ч. 40 мин.
10:14
Анапа
275Н
Новокузнецк
Казань
06:16
Ишим
2 д. 0 ч. 57 мин.
06:27
Казань (Пассажирская)
140Н
Барнаул
Адлер
06:24
Ишим
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
821Н
Омск
Тюмень
06:47
Ишим
6 ч. 39 мин.
10:15
Тюмень
167Ы
Красноярск
Адлер
07:09
Ишим
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
Адлер
157И
Иркутск
Анапа
08:16
Ишим
4 д. 18 ч. 4 мин.
10:14
Анапа
014Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
Новокузнецк
09:25
Ишим
2 д. 15 ч. 48 мин.
05:33
Новокузнецк
069Я
Чита
Тюмень
09:54
Ишим
2 д. 23 ч. 43 мин.
14:29
Тюмень
069Ч
Чита
Москва
09:54
Ишим
4 д. 14 ч. 10 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
973Э
Владивосток
Москва
10:14
Ишим
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
038Н
Томич
Москва
Томск
10:23
Ишим
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
160М
Москва
Барнаул
10:26
Ишим
2 д. 2 ч. 40 мин.
02:05
Барнаул
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
10:34
Ишим
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
062М
Москва
Владивосток
10:34
Ишим
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
013Н
Новокузнецк
Новокузнецк
Санкт-Петербург
10:55
Ишим
2 д. 18 ч. 57 мин.
09:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
11:10
Ишим
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
811Е
Омск
Екатеринбург
11:21
Ишим
12 ч. 12 мин.
20:09
Екатеринбург (Пассажирский)
151В
Котлас
Новосибирск
11:40
Ишим
2 д. 2 ч. 48 мин.
01:18
Новосибирск (Главный)
812Е
Екатеринбург
Омск
13:11
Ишим
12 ч. 0 мин.
16:45
Омск (Пассажирский)
068Ы
Москва
Абакан
13:33
Ишим
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
078Ы
Москва
Абакан
13:33
Ишим
3 д. 3 ч. 30 мин.
02:50
Абакан
822Е
Тюмень
Омск
13:41
Ишим
6 ч. 47 мин.
16:50
Омск (Пассажирский)
116Э
Адлер
Томск
13:46
Ишим
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
116С
Адлер
Томск
13:48
Ишим
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
13:48
Ишим
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
075Н
Таврия
Омск
Симферополь
14:38
Ишим
3 д. 5 ч. 1 мин.
16:00
Симферополь
078Е
Югра
Тюмень
Абакан
14:45
Ишим
1 д. 16 ч. 46 мин.
03:10
Абакан
117Н
Новокузнецк
Москва
14:51
Ишим
2 д. 11 ч. 8 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
095Н
Барнаул
Москва
14:51
Ишим
2 д. 12 ч. 56 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
15:12
Ишим
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
136Н
Барнаул
Москва
15:13
Ишим
2 д. 9 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
658Н
Бийск
Москва
15:13
Ишим
2 д. 16 ч. 16 мин.
05:46
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
197И
Иркутск
Москва
15:16
Ишим
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
075Э
Нерюнгри
Москва
15:32
Ишим
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
117У
Новокузнецк
Москва
15:43
Ишим
2 д. 11 ч. 38 мин.
05:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
115Н
Омич
Омск
Нижневартовск
15:47
Ишим
1 д. 3 ч. 6 мин.
15:11
Нижневартовск 1
093Н
Барнаул
Нижневартовск
17:29
Ишим
1 д. 22 ч. 30 мин.
18:40
Нижневартовск 1
137Н
Новокузнецк
Нижневартовск
17:29
Ишим
1 д. 22 ч. 5 мин.
18:40
Нижневартовск 1
291Ы
Красноярск
Москва
17:36
Ишим
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
17:44
Ишим
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
17:57
Ишим
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
001Э
Россия
Владивосток
Москва
17:59
Ишим
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
099Э
Владивосток
Москва
18:07
Ишим
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
002Э
Москва
Владивосток
19:50
Ишим
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
100Щ
Москва
Владивосток
19:53
Ишим
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
19:59
Ишим
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
153С
Анапа
Новокузнецк
20:08
Ишим
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
Новокузнецк
553С
Анапа
Новокузнецк
20:08
Ишим
4 д. 13 ч. 53 мин.
05:18
Новокузнецк
582С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новосибирск
21:00
Ишим
3 д. 15 ч. 42 мин.
10:38
Новосибирск (Главный)
095У
Барнаул
Нижневартовск
21:17
Ишим
2 д. 0 ч. 52 мин.
19:00
Нижневартовск 1
157С
Анапа
Иркутск
21:41
Ишим
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
126Е
Обь
Тюмень
Новосибирск
22:22
Ишим
15 ч. 38 мин.
09:55
Новосибирск (Главный)
168С
Таврия
Адлер
Красноярск
22:38
Ишим
4 д. 4 ч. 26 мин.
00:42
Красноярск (Пассажирский)
172С
Таврия
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
22:45
Ишим
3 д. 22 ч. 24 мин.
19:00
Новокузнецк
175А
Санкт-Петербург
Красноярск
22:45
Ишим
3 д. 5 ч. 10 мин.
02:20
Красноярск (Пассажирский)
125Н
Обь
Новосибирск
Тюмень
23:15
Ишим
17 ч. 24 мин.
03:51
Тюмень
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Ишим включает 165 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:35 по направлению к станции Москва;
  • последний поезд прибывает в 23:38 от станции Владивосток.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Ишим.

Актуальное расписание поездов станции Ишим, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
