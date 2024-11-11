Похвистнево: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Похвистнево. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Похвистнево работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Похвистнево на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
012Й
Самара
Владивосток
00:08
Похвистнево
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
192Э
Таврия
Симферополь
Уфа
00:55
Похвистнево
2 д. 5 ч. 19 мин.
07:29
Уфа
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
00:59
Похвистнево
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
194Э
Таврия
Севастополь
Челябинск
00:59
Похвистнево
2 д. 16 ч. 10 мин.
16:25
Челябинск-Главный
294Й
Самара
Нижневартовск
01:00
Похвистнево
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:22
Нижневартовск 1
283Х
Москва
Челябинск
01:30
Похвистнево
1 д. 13 ч. 48 мин.
16:38
Челябинск-Главный
275Й
Уфа
Санкт-Петербург
01:30
Похвистнево
1 д. 15 ч. 55 мин.
10:34
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
291У
Челябинск
Москва
01:30
Похвистнево
1 д. 16 ч. 20 мин.
01:10
Москва (Павелецкий Вокзал)
291М
Москва
Челябинск
01:56
Похвистнево
1 д. 13 ч. 50 мин.
17:55
Челябинск-Главный
133Н
Томск
Анапа
02:57
Похвистнево
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
133С
Анапа
Томск
04:12
Похвистнево
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
203С
Анапа
Томск
04:14
Похвистнево
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
538С
Адлер
Уфа
05:14
Похвистнево
2 д. 1 ч. 28 мин.
12:14
Уфа
239Х
Москва
Уфа
05:26
Похвистнево
1 д. 6 ч. 45 мин.
12:20
Уфа
575Й
Уфа
Москва
07:19
Похвистнево
1 д. 2 ч. 14 мин.
03:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
346У
Адлер
Нижневартовск
07:24
Похвистнево
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
254Э
Новороссийск
Уфа
07:41
Похвистнево
1 д. 18 ч. 46 мин.
14:01
Уфа
256С
Новороссийск
Челябинск
07:41
Похвистнево
2 д. 4 ч. 40 мин.
23:55
Челябинск-Главный
576М
Москва
Уфа
07:48
Похвистнево
1 д. 3 ч. 45 мин.
14:57
Уфа
289С
Анапа
Екатеринбург
07:51
Похвистнево
2 д. 15 ч. 40 мин.
07:10
Екатеринбург (Пассажирский)
213У
Челябинск
Москва
07:59
Похвистнево
2 д. 11 ч. 5 мин.
03:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
097С
Кисловодск
Тында
08:04
Похвистнево
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
059С
Кисловодск
Новокузнецк
08:04
Похвистнево
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
087Й
Нижневартовск
Самара
08:17
Похвистнево
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
101Й
Нижневартовск
Пенза
08:28
Похвистнево
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
401Й
Нижневартовск
Пенза
08:28
Похвистнево
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
203Н
Томск
Анапа
08:28
Похвистнево
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
401Е
Нижневартовск
Пенза
08:28
Похвистнево
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
189М
Москва
Челябинск
09:22
Похвистнево
1 д. 15 ч. 56 мин.
02:16
Челябинск-Главный
103Й
Уфа
Саратов
10:07
Похвистнево
15 ч. 16 мин.
20:29
Саратов 1 (Пассажирский)
445С
Кисловодск
Екатеринбург
11:01
Похвистнево
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
128Ы
Адлер
Красноярск
11:08
Похвистнево
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
11:08
Похвистнево
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
11:08
Похвистнево
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
211Э
Анапа
Красноярск
11:08
Похвистнево
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
454Й
Новороссийск
Уфа
11:14
Похвистнево
1 д. 23 ч. 12 мин.
17:57
Уфа
456У
Новороссийск
Челябинск
11:14
Похвистнево
2 д. 9 ч. 15 мин.
04:00
Челябинск-Главный
477У
Челябинск
Адлер
11:41
Похвистнево
2 д. 14 ч. 43 мин.
09:58
Адлер
577У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
11:41
Похвистнево
2 д. 15 ч. 13 мин.
10:28
Имеретинский Курорт
214И
Екатеринбург
Волгоград
11:41
Похвистнево
1 д. 18 ч. 33 мин.
07:48
Волгоград 1
537Й
Уфа
Адлер
11:46
Похвистнево
2 д. 1 ч. 30 мин.
07:10
Адлер
273И
Северобайкальск
Адлер
11:51
Похвистнево
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
11:51
Похвистнево
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
211Ы
Красноярск
Анапа
11:51
Похвистнево
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
269Ь
Чита
Адлер
11:51
Похвистнево
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
426Ч
Калининград
Челябинск
12:17
Похвистнево
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
425У
Челябинск
Калининград
12:37
Похвистнево
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
676У
Магнитогорск
Москва
12:43
Похвистнево
1 д. 10 ч. 37 мин.
06:22
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
013У
Южный Урал
Челябинск
Москва
12:47
Похвистнево
1 д. 9 ч. 50 мин.
06:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
231Й
Уфа
Москва
12:53
Похвистнево
1 д. 3 ч. 17 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
014Е
Южный Урал
Москва
Челябинск
14:10
Похвистнево
1 д. 7 ч. 20 мин.
05:00
Челябинск-Главный
420Е
Екатеринбург
Анапа
14:10
Похвистнево
2 д. 18 ч. 47 мин.
09:45
Анапа
290Е
Екатеринбург
Анапа
14:13
Похвистнево
2 д. 14 ч. 43 мин.
08:25
Анапа
014У
Москва
Челябинск
14:14
Похвистнево
1 д. 7 ч. 28 мин.
05:08
Челябинск-Главный
013В
Москва
Челябинск
14:14
Похвистнево
1 д. 9 ч. 0 мин.
05:00
Челябинск-Главный
013Х
Москва
Челябинск
14:14
Похвистнево
1 д. 9 ч. 0 мин.
05:00
Челябинск-Главный
346С
Адлер
Нижневартовск
15:41
Похвистнево
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
462С
Адлер
Уфа
15:41
Похвистнево
2 д. 3 ч. 3 мин.
22:13
Уфа
124В
Белгород
Новосибирск
15:51
Похвистнево
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
103Ж
Саратов
Уфа
15:55
Похвистнево
14 ч. 44 мин.
20:44
Уфа
147Ж
Астрахань
Нижневартовск
16:08
Похвистнево
2 д. 17 ч. 2 мин.
09:09
Нижневартовск 1
478У
Адлер
Челябинск
16:16
Похвистнево
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
408С
Адлер
Челябинск
16:16
Похвистнево
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
478С
Адлер
Челябинск
16:21
Похвистнево
2 д. 17 ч. 39 мин.
07:45
Челябинск-Главный
578С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
16:21
Похвистнево
2 д. 18 ч. 4 мин.
07:45
Челябинск-Главный
238Й
Москва
Уфа
16:23
Похвистнево
1 д. 2 ч. 5 мин.
22:37
Уфа
159Й
Уфа
Санкт-Петербург
16:54
Похвистнево
1 д. 18 ч. 59 мин.
05:49
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
17:38
Похвистнево
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
193У
Таврия
Челябинск
Севастополь
17:38
Похвистнево
2 д. 16 ч. 50 мин.
18:25
Севастополь
191Й
Таврия
Уфа
Симферополь
17:41
Похвистнево
2 д. 3 ч. 29 мин.
15:00
Симферополь
240Э
Москва
Уфа
17:55
Похвистнево
1 д. 0 ч. 48 мин.
23:03
Уфа
287У
Челябинск
Москва
18:02
Похвистнево
2 д. 10 ч. 53 мин.
13:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
210Х
Москва
Уфа
18:58
Похвистнево
1 д. 2 ч. 2 мин.
01:28
Уфа
011Й
Владивосток
Самара
19:14
Похвистнево
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
345Е
Нижневартовск
Адлер
19:19
Похвистнево
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
461Й
Уфа
Адлер
19:19
Похвистнево
2 д. 1 ч. 31 мин.
14:14
Адлер
231У
Челябинск
Москва
19:19
Похвистнево
1 д. 13 ч. 38 мин.
16:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
147Е
Нижневартовск
Астрахань
19:31
Похвистнево
2 д. 20 ч. 54 мин.
18:44
Астрахань
447Е
Нижневартовск
Астрахань
20:08
Похвистнево
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Астрахань
239Й
Уфа
Москва
20:20
Похвистнево
1 д. 3 ч. 18 мин.
17:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
277В
Санкт-Петербург
Уфа
20:32
Похвистнево
1 д. 15 ч. 53 мин.
04:03
Уфа
445Е
Тюмень
Адлер
20:48
Похвистнево
3 д. 12 ч. 32 мин.
18:49
Адлер
097Э
Тында
Кисловодск
21:09
Похвистнево
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
21:09
Похвистнево
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
123Н
Новосибирск
Белгород
21:53
Похвистнево
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
453Й
Уфа
Новороссийск
22:39
Похвистнево
1 д. 21 ч. 28 мин.
13:35
Новороссийск
455У
Челябинск
Новороссийск
22:39
Похвистнево
2 д. 7 ч. 16 мин.
13:35
Новороссийск
253Й
Уфа
Новороссийск
23:01
Похвистнево
1 д. 21 ч. 30 мин.
13:33
Новороссийск
255У
Челябинск
Новороссийск
23:01
Похвистнево
2 д. 7 ч. 11 мин.
13:33
Новороссийск
088Й
Самара
Нижневартовск
23:26
Похвистнево
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
102Й
Пенза
Нижневартовск
23:32
Похвистнево
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
23:32
Похвистнево
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Похвистнево включает 185 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:55 от станции Челябинск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Похвистнево.

Актуальное расписание поездов станции Похвистнево, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Похвистнево можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Похвистнево

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
