Миасс: билеты на поезд и расписание поездов

Расписание отправления поездов со станции Миасс на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
420Е
Екатеринбург
Анапа
00:11
Миасс 1
2 д. 18 ч. 47 мин.
09:45
Анапа
290Е
Екатеринбург
Анапа
00:14
Миасс 1
2 д. 14 ч. 43 мин.
08:25
Анапа
189М
Москва
Челябинск
00:39
Миасс 1
1 д. 15 ч. 56 мин.
02:16
Челябинск-Главный
205С
Анапа
Иркутск
00:43
Миасс 1
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
235С
Анапа
Тында
00:43
Миасс 1
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
201С
Анапа
Красноярск
00:43
Миасс 1
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
129С
Анапа
Красноярск
00:50
Миасс 1
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
229С
Анапа
Северобайкальск
00:50
Миасс 1
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
128Ы
Адлер
Красноярск
01:42
Миасс 1
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
01:42
Миасс 1
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
01:42
Миасс 1
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
211Э
Анапа
Красноярск
01:42
Миасс 1
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
456У
Новороссийск
Челябинск
02:07
Миасс 1
2 д. 9 ч. 15 мин.
04:00
Челябинск-Главный
445С
Кисловодск
Екатеринбург
02:31
Миасс 1
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
426Ч
Калининград
Челябинск
02:46
Миасс 1
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
03:16
Миасс 1
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
193У
Таврия
Челябинск
Севастополь
03:16
Миасс 1
2 д. 16 ч. 50 мин.
18:25
Севастополь
014Е
Южный Урал
Москва
Челябинск
03:18
Миасс 1
1 д. 7 ч. 20 мин.
05:00
Челябинск-Главный
013В
Москва
Челябинск
03:19
Миасс 1
1 д. 9 ч. 0 мин.
05:00
Челябинск-Главный
013Х
Москва
Челябинск
03:19
Миасс 1
1 д. 9 ч. 0 мин.
05:00
Челябинск-Главный
014У
Москва
Челябинск
03:22
Миасс 1
1 д. 7 ч. 28 мин.
05:08
Челябинск-Главный
392У
Москва
Челябинск
03:51
Миасс 1
1 д. 17 ч. 8 мин.
06:00
Челябинск-Главный
287У
Челябинск
Москва
03:51
Миасс 1
2 д. 10 ч. 53 мин.
13:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
302М
Москва
Челябинск
03:51
Миасс 1
1 д. 17 ч. 8 мин.
06:00
Челябинск-Главный
011Й
Владивосток
Самара
04:25
Миасс 1
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
231У
Челябинск
Москва
04:37
Миасс 1
1 д. 13 ч. 38 мин.
16:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
147Е
Нижневартовск
Астрахань
04:54
Миасс 1
2 д. 20 ч. 54 мин.
18:44
Астрахань
332Й
Уфа
Новый Уренгой
05:02
Миасс 1
1 д. 21 ч. 33 мин.
18:54
Новый Уренгой
359Й
Нижневартовск
Уфа
05:17
Миасс 1
1 д. 14 ч. 44 мин.
12:55
Уфа
447Е
Нижневартовск
Астрахань
05:20
Миасс 1
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Астрахань
124В
Белгород
Новосибирск
05:42
Миасс 1
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
544Е
Приобье
Уфа
05:48
Миасс 1
1 д. 19 ч. 10 мин.
13:30
Уфа
147Ж
Астрахань
Нижневартовск
05:54
Миасс 1
2 д. 17 ч. 2 мин.
09:09
Нижневартовск 1
144Й
Уфа
Нижневартовск
05:56
Миасс 1
1 д. 10 ч. 48 мин.
09:33
Нижневартовск 1
360Й
Уфа
Нижневартовск
05:57
Миасс 1
1 д. 10 ч. 44 мин.
09:24
Нижневартовск 1
478С
Адлер
Челябинск
06:08
Миасс 1
2 д. 17 ч. 39 мин.
07:45
Челябинск-Главный
578С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
06:08
Миасс 1
2 д. 18 ч. 4 мин.
07:45
Челябинск-Главный
478У
Адлер
Челябинск
06:10
Миасс 1
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
408С
Адлер
Челябинск
06:10
Миасс 1
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
283У
Челябинск
Москва
06:28
Миасс 1
1 д. 10 ч. 40 мин.
15:22
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
097Э
Тында
Кисловодск
06:42
Миасс 1
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
06:42
Миасс 1
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
123Н
Новосибирск
Белгород
06:54
Миасс 1
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
083Ц
Караганды (Казахстан)
Москва
07:07
Миасс 1
2 д. 15 ч. 50 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
455У
Челябинск
Новороссийск
07:54
Миасс 1
2 д. 7 ч. 16 мин.
13:35
Новороссийск
255У
Челябинск
Новороссийск
08:04
Миасс 1
2 д. 7 ч. 11 мин.
13:33
Новороссийск
352Й
Уфа
Приобье
08:33
Миасс 1
1 д. 14 ч. 49 мин.
15:55
Приобье
084Й
Тольятти
Караганды (Казахстан)
08:44
Миасс 1
1 д. 22 ч. 20 мин.
09:30
Караганды (Пассажирская)
374Е
Екатеринбург
Махачкала
09:32
Миасс 1
2 д. 9 ч. 56 мин.
11:21
Махачкала
373Е
Тюмень
Дербент
09:37
Миасс 1
2 д. 17 ч. 37 мин.
12:39
Дербент
373И
Тюмень
Астрахань
09:37
Миасс 1
2 д. 5 ч. 31 мин.
00:38
Астрахань
573Е
Тюмень
Махачкала
09:37
Миасс 1
2 д. 14 ч. 54 мин.
09:56
Махачкала
373Ы
Тюмень
Махачкала
09:37
Миасс 1
2 д. 14 ч. 33 мин.
09:35
Махачкала
291У
Челябинск
Москва
10:39
Миасс 1
1 д. 16 ч. 20 мин.
01:10
Москва (Павелецкий Вокзал)
133Н
Томск
Анапа
11:50
Миасс 1
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
391У
Челябинск
Москва
13:26
Миасс 1
1 д. 17 ч. 30 мин.
05:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
301У
Челябинск
Москва
13:26
Миасс 1
1 д. 17 ч. 30 мин.
05:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
331Й
Новый Уренгой
Уфа
13:36
Миасс 1
2 д. 0 ч. 46 мин.
21:40
Уфа
102Й
Пенза
Нижневартовск
13:48
Миасс 1
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
13:48
Миасс 1
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
088Й
Самара
Нижневартовск
14:19
Миасс 1
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
294Й
Самара
Нижневартовск
14:47
Миасс 1
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:22
Нижневартовск 1
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
14:48
Миасс 1
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
194Э
Таврия
Севастополь
Челябинск
14:48
Миасс 1
2 д. 16 ч. 10 мин.
16:25
Челябинск-Главный
283Х
Москва
Челябинск
15:12
Миасс 1
1 д. 13 ч. 48 мин.
16:38
Челябинск-Главный
012Й
Самара
Владивосток
15:17
Миасс 1
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
291М
Москва
Челябинск
16:14
Миасс 1
1 д. 13 ч. 50 мин.
17:55
Челябинск-Главный
101Й
Нижневартовск
Пенза
17:19
Миасс 1
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
203Н
Томск
Анапа
17:19
Миасс 1
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
401Е
Нижневартовск
Пенза
17:19
Миасс 1
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
557Е
Тюмень
Анапа
18:00
Миасс 1
2 д. 23 ч. 30 мин.
03:50
Анапа
457У
Челябинск
Анапа
18:01
Миасс 1
2 д. 11 ч. 16 мин.
03:45
Анапа
213У
Челябинск
Москва
18:04
Миасс 1
2 д. 11 ч. 5 мин.
03:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
087Й
Нижневартовск
Самара
18:09
Миасс 1
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
401Й
Нижневартовск
Пенза
18:15
Миасс 1
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
243Н
Новокузнецк
Анапа
18:26
Миасс 1
3 д. 18 ч. 43 мин.
03:50
Анапа
162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
18:26
Миасс 1
3 д. 5 ч. 53 мин.
11:40
Симферополь
457С
Анапа
Челябинск
18:32
Миасс 1
2 д. 10 ч. 5 мин.
20:20
Челябинск-Главный
243С
Анапа
Новокузнецк
18:38
Миасс 1
3 д. 15 ч. 57 мин.
01:47
Новокузнецк
133С
Анапа
Томск
19:05
Миасс 1
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
203С
Анапа
Томск
19:06
Миасс 1
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
373Ж
Астрахань
Тюмень
19:18
Миасс 1
2 д. 5 ч. 8 мин.
08:45
Тюмень
373С
Дербент
Тюмень
19:19
Миасс 1
2 д. 19 ч. 10 мин.
10:09
Тюмень
573С
Махачкала
Тюмень
19:19
Миасс 1
2 д. 16 ч. 59 мин.
09:59
Тюмень
083Й
Москва
Караганды (Казахстан)
19:48
Миасс 1
2 д. 16 ч. 3 мин.
22:08
Караганды (Пассажирская)
117Е
Челябинск
Кисловодск
19:51
Миасс 1
2 д. 11 ч. 33 мин.
05:43
Кисловодск
477У
Челябинск
Адлер
21:03
Миасс 1
2 д. 14 ч. 43 мин.
09:58
Адлер
577У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
21:03
Миасс 1
2 д. 15 ч. 13 мин.
10:28
Имеретинский Курорт
273И
Северобайкальск
Адлер
21:14
Миасс 1
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
21:14
Миасс 1
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
211Ы
Красноярск
Анапа
21:14
Миасс 1
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
269Ь
Чита
Адлер
21:14
Миасс 1
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
425У
Челябинск
Калининград
21:25
Миасс 1
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
013У
Южный Урал
Челябинск
Москва
22:05
Миасс 1
1 д. 9 ч. 50 мин.
06:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
256С
Новороссийск
Челябинск
22:23
Миасс 1
2 д. 4 ч. 40 мин.
23:55
Челябинск-Главный
289С
Анапа
Екатеринбург
22:35
Миасс 1
2 д. 15 ч. 40 мин.
07:10
Екатеринбург (Пассажирский)
059С
Кисловодск
Новокузнецк
22:45
Миасс 1
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
097С
Кисловодск
Тында
22:47
Миасс 1
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
057С
Кисловодск
Иркутск
22:52
Миасс 1
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
552У
Оренбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
23:07
Миасс 1
4 д. 2 ч. 20 мин.
08:54
Имеретинский Курорт
205И
Иркутск
Анапа
23:43
Миасс 1
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
235Э
Тында
Анапа
23:43
Миасс 1
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
201Ы
Красноярск
Анапа
23:43
Миасс 1
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
129Ы
Красноярск
Анапа
23:57
Миасс 1
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
229И
Северобайкальск
Анапа
23:57
Миасс 1
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Миасс включает 211 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:55 от станции Челябинск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Миасс.

Актуальное расписание поездов станции Миасс, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
