Дзержинск: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Дзержинск. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Дзержинск работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Дзержинск на сегодня

091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
00:03
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
109М
Новый Уренгой
Москва
00:03
2 д. 16 ч. 41 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
291Ы
Красноярск
Москва
00:05
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
035Й
Нижний Новгород
Москва
00:18
6 ч. 50 мин.
06:35
Москва (Ярославский Вокзал)
721Р
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
00:47
4 ч. 12 мин.
01:09
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
723Я
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
00:54
4 ч. 0 мин.
01:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
218Ч
Москва
Киров
03:11
13 ч. 3 мин.
10:23
Киров (Пассажирский)
145А
Санкт-Петербург
Челябинск
03:16
1 д. 15 ч. 22 мин.
04:32
Челябинск-Главный
131Г
Санкт-Петербург
Ижевск
03:17
1 д. 5 ч. 32 мин.
18:42
Ижевск
252Ч
Москва
Киров
03:47
15 ч. 5 мин.
12:25
Киров (Пассажирский)
202Х
Москва
Киров
03:53
15 ч. 10 мин.
12:30
Киров (Пассажирский)
286Я
Москва
Казань
04:08
15 ч. 17 мин.
13:57
Казань (Пассажирская)
211Г
Киров
Москва
04:48
16 ч. 49 мин.
12:58
Москва (Ярославский Вокзал)
063В
Санкт-Петербург
Самара
05:11
21 ч. 29 мин.
16:45
Самара
723А
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
05:14
4 ч. 18 мин.
09:09
Москва (Восточный Вокзал)
721А
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
05:24
4 ч. 5 мин.
09:06
Москва (Восточный Вокзал)
036Э
Нижегородец
Москва
Нижний Новгород
05:42
6 ч. 31 мин.
06:26
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
038С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Нижний Новгород
05:45
1 д. 15 ч. 15 мин.
06:14
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
137С
Кисловодск
Нижний Новгород
05:46
1 д. 12 ч. 31 мин.
06:15
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
255Э
Чебоксары
Санкт-Петербург
05:47
1 д. 3 ч. 17 мин.
22:57
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
253Ж
Казань
Москва
06:14
15 ч. 8 мин.
13:25
Москва (Курский Вокзал)
036Щ
Нижегородец
Москва
Нижний Новгород
06:29
8 ч. 0 мин.
07:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
138С
Адлер
Нижний Новгород
06:40
1 д. 15 ч. 35 мин.
07:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
268Ж
Адлер
Нижний Новгород
06:40
1 д. 15 ч. 35 мин.
07:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
721Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
06:48
3 ч. 59 мин.
10:24
Москва (Курский Вокзал)
245Г
Нижний Новгород
Москва
06:53
7 ч. 8 мин.
13:13
Москва (Ярославский Вокзал)
701Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
06:58
3 ч. 49 мин.
10:24
Москва (Курский Вокзал)
255В
Санкт-Петербург
Чебоксары
07:17
1 д. 6 ч. 12 мин.
19:40
Чебоксары
216Х
Москва
Казань
07:34
15 ч. 5 мин.
17:15
Казань (Пассажирская)
253В
Санкт-Петербург
Киров
07:34
23 ч. 59 мин.
15:25
Киров (Пассажирский)
705Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
07:46
4 ч. 14 мин.
11:34
Москва (Восточный Вокзал)
705Э
Буревестник
Нижний Новгород
Москва
Дзержинск
4 ч. 14 мин.
11:34
Москва (Восточный Вокзал)
059А
Волга
Санкт-Петербург
Нижний Новгород
07:49
14 ч. 15 мин.
08:30
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
088С
Скорый
Адлер
Нижний Новгород
07:54
1 д. 14 ч. 11 мин.
08:37
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
727Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
07:58
3 ч. 51 мин.
11:26
Москва (Курский Вокзал)
214М
Москва
Екатеринбург
08:18
1 д. 7 ч. 29 мин.
08:59
Екатеринбург (Пассажирский)
246Х
Москва
Нижний Новгород
09:19
6 ч. 48 мин.
09:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
042Ч
Легендарный Маресьев
Великий Новгород
Нижний Новгород
09:32
12 ч. 38 мин.
09:58
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
742Р
Ласточка
Иваново
Нижний Новгород
09:41
3 ч. 10 мин.
10:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
719Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
09:53
4 ч. 12 мин.
13:42
Москва (Восточный Вокзал)
729Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
10:04
4 ч. 8 мин.
13:48
Москва (Курский Вокзал)
728Г
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
10:38
3 ч. 47 мин.
10:59
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
727М
Москва
Нижний Новгород
10:42
3 ч. 49 мин.
11:04
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
713М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
10:49
3 ч. 55 мин.
11:10
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
063Й
Самара
Санкт-Петербург
11:05
21 ч. 37 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
717Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
11:19
3 ч. 58 мин.
14:54
Москва (Восточный Вокзал)
703Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
11:28
3 ч. 43 мин.
14:48
Москва (Курский Вокзал)
703Й
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
11:28
3 ч. 55 мин.
15:00
Москва (Восточный Вокзал)
730Г
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
13:09
3 ч. 58 мин.
13:31
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
715М
Москва
Нижний Новгород
13:09
4 ч. 6 мин.
13:31
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
729М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
13:09
4 ч. 6 мин.
13:31
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
253А
Санкт-Петербург
Казань
13:55
1 д. 0 ч. 54 мин.
23:25
Казань (Пассажирская)
731Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
13:59
4 ч. 0 мин.
17:36
Москва (Курский Вокзал)
715Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
13:59
4 ч. 3 мин.
17:39
Москва (Восточный Вокзал)
703Ч
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
14:03
3 ч. 50 мин.
14:25
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
701М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
14:17
4 ч. 7 мин.
14:40
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
702М
Буревестник
Москва
Нижний Новгород
14:17
4 ч. 35 мин.
14:40
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
704Н
Стриж
Москва
Нижний Новгород
14:21
3 ч. 43 мин.
14:43
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
337Й
Самара
Санкт-Петербург
14:32
1 д. 15 ч. 21 мин.
12:12
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
132Г
Ижевск
Санкт-Петербург
14:33
1 д. 7 ч. 30 мин.
06:05
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
146У
Челябинск
Санкт-Петербург
14:36
1 д. 19 ч. 8 мин.
05:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
347Й
Уфа
Санкт-Петербург
15:27
2 д. 1 ч. 33 мин.
12:26
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
973Э
Владивосток
Москва
15:27
10 д. 5 ч. 5 мин.
01:00
Москва (Ярославский Вокзал)
047М
Самара
Санкт-Петербург
15:27
1 д. 13 ч. 54 мин.
12:29
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
275Э
Казань
Москва
15:40
15 ч. 4 мин.
22:12
Москва (Восточный Вокзал)
337Ж
Санкт-Петербург
Самара
15:51
1 д. 14 ч. 25 мин.
08:10
Самара
347Ж
Санкт-Петербург
Уфа
15:51
2 д. 2 ч. 25 мин.
20:10
Уфа
047А
Санкт-Петербург
Самара
15:51
1 д. 13 ч. 50 мин.
07:35
Самара
347А
Санкт-Петербург
Уфа
15:51
2 д. 1 ч. 1 мин.
18:46
Уфа
703Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
15:53
3 ч. 56 мин.
19:25
Москва (Восточный Вокзал)
703Э
Буревестник
Нижний Новгород
Москва
15:53
3 ч. 56 мин.
19:25
Москва (Восточный Вокзал)
705Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
16:23
3 ч. 48 мин.
19:48
Москва (Курский Вокзал)
295Й
Чебоксары
Санкт-Петербург
16:47
1 д. 6 ч. 35 мин.
10:35
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
815Э
Нижний Новгород
Москва
16:49
5 ч. 34 мин.
21:59
Москва (Восточный Вокзал)
041Г
Нижний Новгород
Великий Новгород
16:52
13 ч. 59 мин.
06:24
Великий Новгород (Вокзал)
217А
Мурманск
Саратов
17:08
2 д. 12 ч. 25 мин.
11:35
Саратов 1 (Пассажирский)
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
17:08
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
706Н
Стриж
Москва
Нижний Новгород
17:21
3 ч. 43 мин.
17:43
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
705Ч
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
17:21
3 ч. 45 мин.
17:43
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
703М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
17:24
4 ч. 1 мин.
17:46
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
703Х
Буревестник
Москва
Нижний Новгород
17:24
4 ч. 1 мин.
17:46
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
713Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
18:12
4 ч. 10 мин.
21:59
Москва (Восточный Вокзал)
733Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
18:19
4 ч. 15 мин.
22:10
Москва (Курский Вокзал)
059Г
Волга
Нижний Новгород
Санкт-Петербург
18:50
14 ч. 51 мин.
09:06
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
708Н
Стриж
Москва
Нижний Новгород
18:59
3 ч. 51 мин.
19:22
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
707Ч
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
19:09
3 ч. 52 мин.
19:32
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
717Щ
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
19:10
3 ч. 54 мин.
19:32
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
741Р
Ласточка
Нижний Новгород
Иваново
19:30
3 ч. 10 мин.
22:17
Иваново
841Р
Ласточка
Нижний Новгород
Иваново
19:30
3 ч. 26 мин.
22:33
Иваново
130Г
Ижевск
Санкт-Петербург
19:37
1 д. 8 ч. 5 мин.
09:05
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
037Г
Нижний Новгород
Имеретинский Курорт (Адлер)
19:47
1 д. 14 ч. 44 мин.
09:58
Имеретинский Курорт
137Г
Нижний Новгород
Кисловодск
19:47
1 д. 15 ч. 26 мин.
10:40
Кисловодск
262М
Москва
Чебоксары
20:00
15 ч. 27 мин.
04:10
Чебоксары
732Г
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
20:16
4 ч. 3 мин.
20:38
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
720Г
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
20:22
4 ч. 24 мин.
20:44
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
709Н
Стриж
Нижний Новгород
Москва
20:34
3 ч. 48 мин.
23:59
Москва (Курский Вокзал)
709Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
20:34
3 ч. 48 мин.
23:59
Москва (Восточный Вокзал)
711Г
Ласточка
Нижний Новгород
Москва
20:34
3 ч. 48 мин.
23:59
Москва (Восточный Вокзал)
253Г
Казань
Санкт-Петербург
20:40
1 д. 4 ч. 48 мин.
14:45
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
087Г
Скорый
Нижний Новгород
Адлер
20:45
1 д. 18 ч. 26 мин.
14:44
Адлер
099Г
Нижний Новгород
Кисловодск
20:45
1 д. 14 ч. 22 мин.
10:40
Кисловодск
261Г
Чебоксары
Москва
21:44
18 ч. 12 мин.
04:22
Москва (Курский Вокзал)
734Г
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
21:59
3 ч. 47 мин.
22:22
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
721Щ
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
22:11
4 ч. 4 мин.
22:33
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
236Г
Москва
Нижний Новгород
22:17
7 ч. 28 мин.
22:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
22:35
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
086Я
Москва
Серов
22:37
1 д. 10 ч. 42 мин.
03:32
Серов
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
22:38
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
217Ж
Саратов
Мурманск
23:25
2 д. 9 ч. 39 мин.
15:14
Мурманск
285Г
Казань
Москва
23:25
17 ч. 44 мин.
05:09
Москва (Ярославский Вокзал)
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
23:25
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
710Н
Стриж
Москва
Нижний Новгород
23:37
3 ч. 38 мин.
23:59
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
709Ч
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
23:38
3 ч. 44 мин.
23:59
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
705М
Ласточка
Москва
Нижний Новгород
23:41
3 ч. 48 мин.
00:03
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
705Х
Буревестник
Москва
Нижний Новгород
23:41
3 ч. 48 мин.
00:03
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
035Г
Нижегородец
Нижний Новгород
Москва
23:42
8 ч. 0 мин.
07:10
Москва (Ярославский Вокзал)
255Е
Пермь
Москва
23:54
1 д. 17 ч. 52 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
23:56
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Дзержинск включает 237 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:59 от станции Нижний Новгород.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Дзержинск.

Актуальное расписание поездов станции Дзержинск, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Дзержинск можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Дзержинск

Как купить билет на поезд

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
