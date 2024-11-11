Коноша: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Коноша. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Коноша работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Коноша на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
151Я
Архангельск
Санкт-Петербург
00:01
Коноша 1
23 ч. 20 мин.
14:30
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
234Ч
Москва
Архангельск
00:09
Коноша 1
20 ч. 23 мин.
09:13
Архангельск-Город
926В
Вологда
Великий Устюг
00:22
Коноша 1
11 ч. 27 мин.
07:57
Великий Устюг
022Я
Полярная Стрела
Москва
Салехард
00:32
Коноша 1
1 д. 19 ч. 38 мин.
08:28
Лабытнанги
210Я
Москва
Салехард
00:32
Коноша 1
1 д. 19 ч. 38 мин.
08:28
Лабытнанги
224Ч
Москва
Сосногорск
01:00
Коноша 1
1 д. 5 ч. 53 мин.
18:58
Сосногорск
398Я
Санкт-Петербург
Сыктывкар
01:33
Коноша 1
1 д. 6 ч. 0 мин.
16:00
Сыктывкар
378Я
Санкт-Петербург
Салехард
01:33
Коноша 1
2 д. 3 ч. 25 мин.
13:25
Лабытнанги
078Я
Санкт-Петербург
Воркута
01:35
Коноша 1
1 д. 22 ч. 10 мин.
08:30
Воркута
098Я
Санкт-Петербург
Сыктывкар
01:35
Коноша 1
1 д. 5 ч. 20 мин.
15:40
Сыктывкар
118Я
Санкт-Петербург
Салехард
01:35
Коноша 1
2 д. 1 ч. 35 мин.
11:55
Лабытнанги
938В
Ретропоезд
Великий Устюг
Вологда
01:44
Коноша 1
10 ч. 20 мин.
04:20
Вологда 1
376Я
Москва
Воркута
01:58
Коноша 1
1 д. 23 ч. 37 мин.
12:42
Воркута
573Э
Анапа
Архангельск
02:11
Коноша 1
2 д. 8 ч. 50 мин.
10:25
Архангельск-Город
217А
Мурманск
Саратов
02:42
Коноша 1
2 д. 12 ч. 25 мин.
11:35
Саратов 1 (Пассажирский)
183А
Таврия
Мурманск
Севастополь
02:42
Коноша 1
3 д. 19 ч. 15 мин.
18:25
Севастополь
371Ч
Архангельск
Котлас
02:54
Коноша 1
18 ч. 6 мин.
10:46
Котлас Южный
571М
Архангельск
Микунь
03:00
Коноша 1
22 ч. 26 мин.
15:11
Микунь
261Я
Архангельск
Адлер
03:06
Коноша 1
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
187С
Архангельск
Новороссийск
03:06
Коноша 1
2 д. 3 ч. 10 мин.
22:40
Новороссийск
371М
Архангельск
Котлас
03:06
Коноша 1
18 ч. 22 мин.
11:07
Котлас Южный
398В
Сыктывкар
Санкт-Петербург
03:22
Коноша 1
1 д. 7 ч. 26 мин.
19:03
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
117Я
Поморье
Салехард
Санкт-Петербург
03:25
Коноша 1
2 д. 1 ч. 52 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
077Я
Воркута
Санкт-Петербург
03:25
Коноша 1
1 д. 22 ч. 16 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
098В
Сыктывкар
Санкт-Петербург
03:25
Коноша 1
1 д. 6 ч. 20 мин.
18:40
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
097В
Микунь
Санкт-Петербург
03:33
Коноша 1
1 д. 4 ч. 17 мин.
18:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
931Я
Котлас
Москва
03:44
Коноша 1
19 ч. 53 мин.
16:33
Москва (Ярославский Вокзал)
010Я
Санкт-Петербург
Архангельск
04:19
Коноша 1
23 ч. 18 мин.
12:48
Архангельск-Город
375Я
Воркута
Москва
04:39
Коноша 1
1 д. 22 ч. 11 мин.
16:58
Москва (Ярославский Вокзал)
009А
Архангельск
Санкт-Петербург
04:52
Коноша 1
23 ч. 59 мин.
20:49
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
575С
Анапа
Котлас
04:52
Коноша 1
2 д. 10 ч. 15 мин.
11:50
Котлас Южный
575Э
Анапа
Сыктывкар
04:52
Коноша 1
2 д. 17 ч. 27 мин.
19:02
Сыктывкар
290Я
Москва
Архангельск
05:06
Коноша 1
1 д. 11 ч. 37 мин.
13:32
Архангельск-Город
938Я
Великий Устюг
Москва
05:20
Коноша 1
19 ч. 38 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
936Я
«Мороз Экспресс»
Великий Устюг
Москва
05:20
Коноша 1
19 ч. 38 мин.
16:38
Москва (Ярославский Вокзал)
934М
Великий Устюг
Санкт-Петербург
05:20
Коноша 1
23 ч. 50 мин.
20:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
944Я
Великий Устюг
Санкт-Петербург
05:20
Коноша 1
22 ч. 10 мин.
19:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
926Я
Великий Устюг
Вологда
05:33
Коноша 1
11 ч. 18 мин.
08:18
Вологда 1
231Я
Котлас
Санкт-Петербург
05:34
Коноша 1
22 ч. 42 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
250Я
Сыктывкар
Санкт-Петербург
05:34
Коноша 1
1 д. 6 ч. 10 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
297Я
Сосногорск
Санкт-Петербург
05:34
Коноша 1
1 д. 8 ч. 22 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
237Н
Котлас
Санкт-Петербург
05:34
Коноша 1
22 ч. 37 мин.
19:57
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
289А
Архангельск
Москва
05:56
Коноша 1
1 д. 7 ч. 48 мин.
05:14
Москва Октябрьская (Ленинградский Вокзал)
593В
Салехард
Анапа
06:09
Коноша 2
4 д. 14 ч. 35 мин.
06:05
Анапа
015Я
Архангельск
Москва
06:13
Коноша 1
18 ч. 58 мин.
17:38
Москва (Ярославский Вокзал)
193Я
Котлас
Санкт-Петербург
06:40
Коноша 1
22 ч. 20 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
195Ы
Котлас
Москва
06:55
Коноша 1
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
195Я
Котлас
Москва
06:55
Коноша 1
21 ч. 18 мин.
20:43
Москва (Ярославский Вокзал)
328Я
Вологда
Северодвинск
07:48
Коноша 1
13 ч. 20 мин.
18:00
Северодвинск
330Я
Вологда
Архангельск
07:48
Коноша 1
12 ч. 54 мин.
17:34
Архангельск-Город
210Ч
Москва
Салехард
07:58
Коноша 1
1 д. 20 ч. 20 мин.
16:40
Лабытнанги
254Я
Москва
Сосногорск
08:02
Коноша 1
1 д. 2 ч. 45 мин.
23:05
Сосногорск
242М
Великий Устюг
Москва
08:13
Коноша 1
1 д. 0 ч. 9 мин.
23:29
Москва (Ярославский Вокзал)
385Я
Архангельск
Адлер
08:19
Коноша 1
2 д. 12 ч. 34 мин.
12:06
Адлер
557Я
Печора
Адлер
08:19
Коноша 1
3 д. 2 ч. 36 мин.
12:06
Адлер
557М
Сосногорск
Адлер
08:19
Коноша 1
2 д. 21 ч. 55 мин.
12:06
Адлер
585Я
Воркута
Адлер
08:23
Коноша 1
3 д. 12 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
116М
Поморье
Москва
Северодвинск
08:46
Коноша 1
22 ч. 15 мин.
18:50
Северодвинск
118М
Поморье
Москва
Архангельск
08:46
Коноша 1
21 ч. 37 мин.
18:12
Архангельск-Город
116Щ
Москва
Архангельск
08:46
Коноша 1
21 ч. 42 мин.
18:17
Архангельск-Город
143Я
Мурманск
Смоленск
09:15
Коноша 1
2 д. 1 ч. 28 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
042В
Скорый
Москва
Воркута
09:24
Коноша 1
1 д. 16 ч. 35 мин.
14:25
Воркута
246Щ
Москва
Архангельск
09:37
Коноша 1
20 ч. 55 мин.
18:30
Архангельск-Город
170В
Санкт-Петербург
Архангельск
11:00
Коноша 1
22 ч. 27 мин.
19:25
Архангельск-Город
455А
Санкт-Петербург
Архангельск
11:15
Коноша 1
1 д. 4 ч. 20 мин.
19:50
Архангельск-Город
080С
Адлер
Архангельск
11:45
Коноша 1
2 д. 2 ч. 55 мин.
19:35
Архангельск-Город
197С
Кисловодск
Архангельск
11:45
Коноша 1
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
139С
Кисловодск
Архангельск
11:45
Коноша 1
2 д. 1 ч. 51 мин.
19:35
Архангельск-Город
582Й
Адлер
Мурманск
11:59
Коноша 1
3 д. 6 ч. 38 мин.
15:00
Мурманск
258С
Адлер
Печора
12:07
Коноша 1
2 д. 17 ч. 10 мин.
09:50
Печора
141Б
Архангельск
Смоленск
12:45
Коноша 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
141Щ
Архангельск
Смоленск
12:45
Коноша 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
241Н
Архангельск
Смоленск
12:49
Коноша 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
556Ч
Санкт-Петербург
Архангельск
13:02
Коноша 1
1 д. 0 ч. 20 мин.
22:50
Архангельск-Город
188С
Новороссийск
Архангельск
13:07
Коноша 1
2 д. 1 ч. 54 мин.
20:44
Архангельск-Город
141Я
Архангельск
Смоленск
13:08
Коноша 1
1 д. 2 ч. 18 мин.
07:43
Смоленск (Центральный)
575Я
Сосногорск
Анапа
13:10
Коноша 1
2 д. 21 ч. 35 мин.
13:10
Анапа
575М
Сыктывкар
Анапа
13:10
Коноша 1
2 д. 17 ч. 20 мин.
13:10
Анапа
575В
Печора
Анапа
13:10
Коноша 1
3 д. 1 ч. 40 мин.
13:05
Анапа
255С
Анапа
Сосногорск
13:27
Коноша 1
2 д. 12 ч. 15 мин.
06:50
Сосногорск
298Ж
Москва
Котлас
13:29
Коноша 1
18 ч. 13 мин.
19:53
Котлас Южный
156А
Санкт-Петербург
Архангельск
13:36
Коноша 1
23 ч. 50 мин.
22:10
Архангельск-Город
573Я
Архангельск
Анапа
13:40
Коноша 1
2 д. 12 ч. 5 мин.
13:05
Анапа
239Я
Архангельск
Анапа
13:48
Коноша 1
2 д. 2 ч. 40 мин.
08:54
Анапа
079Я
Архангельск
Адлер
14:09
Коноша 1
2 д. 6 ч. 17 мин.
12:38
Адлер
257Я
Печора
Адлер
14:09
Коноша 1
2 д. 21 ч. 47 мин.
12:42
Адлер
197Я
Архангельск
Кисловодск
14:09
Коноша 1
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
139Я
Архангельск
Кисловодск
14:09
Коноша 1
2 д. 4 ч. 19 мин.
10:40
Кисловодск
221С
Анапа
Архангельск
14:23
Коноша 1
2 д. 2 ч. 23 мин.
22:03
Архангельск-Город
217Ж
Саратов
Мурманск
14:38
Коноша 1
2 д. 9 ч. 39 мин.
15:14
Мурманск
184С
Таврия
Севастополь
Мурманск
14:38
Коноша 1
3 д. 14 ч. 59 мин.
15:14
Мурманск
575Г
Воркута
Анапа
15:09
Коноша 1
3 д. 6 ч. 50 мин.
13:05
Анапа
554А
Санкт-Петербург
Микунь
15:27
Коноша 1
1 д. 1 ч. 3 мин.
02:53
Микунь
142М
Смоленск
Архангельск
15:29
Коноша 1
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
144М
Смоленск
Мурманск
15:29
Коноша 1
1 д. 23 ч. 5 мин.
18:40
Мурманск
142Щ
Смоленск
Архангельск
15:29
Коноша 1
1 д. 3 ч. 53 мин.
23:28
Архангельск-Город
593Й
Анапа
Воркута
15:30
Коноша 1
3 д. 8 ч. 28 мин.
02:58
Воркута
593Э
Анапа
Котлас
15:33
Коноша 1
2 д. 3 ч. 51 мин.
22:21
Котлас Южный
144Я
Вологда
Мурманск
15:50
Коноша 1
1 д. 5 ч. 48 мин.
18:28
Мурманск
295Я
Воркута
Анапа
16:11
Коноша 1
3 д. 5 ч. 4 мин.
11:32
Анапа
187Я
Архангельск
Новороссийск
16:11
Коноша 1
2 д. 3 ч. 55 мин.
11:05
Новороссийск
255Я
Сосногорск
Анапа
16:11
Коноша 1
2 д. 14 ч. 54 мин.
11:32
Анапа
296Я
Сыктывкар
Анапа
16:11
Коноша 1
2 д. 13 ч. 2 мин.
11:32
Анапа
455Я
Архангельск
Санкт-Петербург
16:25
Коноша 1
1 д. 4 ч. 32 мин.
10:34
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
274В
Белгород
Архангельск
16:28
Коноша 1
1 д. 6 ч. 50 мин.
00:05
Архангельск-Город
274Я
Коноша
Архангельск
16:40
Коноша 1
7 ч. 45 мин.
00:25
Архангельск-Город
298А
Санкт-Петербург
Сосногорск
16:51
Коноша 1
1 д. 6 ч. 48 мин.
08:15
Сосногорск
262С
Адлер
Архангельск
17:12
Коноша 1
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
329Я
Архангельск
Вологда
17:20
Коноша 1
13 ч. 14 мин.
21:14
Вологда 1
327Я
Северодвинск
Вологда
17:20
Коноша 1
13 ч. 39 мин.
21:14
Вологда 1
221Я
Архангельск
Анапа
17:38
Коноша 1
2 д. 3 ч. 38 мин.
13:53
Анапа
245Я
Архангельск
Москва
20:55
Коноша 1
20 ч. 38 мин.
09:13
Москва (Ярославский Вокзал)
555Я
Архангельск
Санкт-Петербург
21:35
Коноша 1
1 д. 0 ч. 3 мин.
12:33
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
202М
Москва
Котлас
21:44
Коноша 1
20 ч. 10 мин.
05:35
Котлас Южный
196М
Москва
Котлас
21:44
Коноша 1
20 ч. 10 мин.
05:35
Котлас Южный
034М
Сыктывкар
Сыктывкар
Москва
22:01
Коноша 1
1 д. 0 ч. 14 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
233Я
Архангельск
Москва
22:01
Коноша 1
19 ч. 28 мин.
09:28
Москва (Ярославский Вокзал)
223Я
Сосногорск
Москва
22:02
Коноша 1
1 д. 4 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
224Я
Сыктывкар
Москва
22:02
Коноша 1
1 д. 1 ч. 27 мин.
09:12
Москва (Ярославский Вокзал)
571Я
Микунь
Архангельск
22:16
Коноша 1
22 ч. 58 мин.
07:58
Архангельск-Город
371Я
Котлас
Архангельск
22:18
Коноша 1
18 ч. 41 мин.
07:58
Архангельск-Город
316М
Москва
Архангельск
22:21
Коноша 1
23 ч. 50 мин.
09:55
Архангельск-Город
615Я
Усинск
Москва
22:27
Коноша 1
1 д. 19 ч. 28 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
041М
Скорый
Воркута
Москва
22:41
Коноша 1
1 д. 16 ч. 58 мин.
09:43
Москва (Ярославский Вокзал)
296Ж
Москва
Котлас
22:50
Коноша 1
19 ч. 0 мин.
05:15
Котлас Южный
586С
Адлер
Салехард
22:50
Коноша 1
3 д. 17 ч. 47 мин.
11:49
Лабытнанги
016М
Москва
Архангельск
22:59
Коноша 1
20 ч. 5 мин.
06:20
Архангельск-Город
386С
Адлер
Архангельск
23:01
Коноша 1
2 д. 13 ч. 47 мин.
06:52
Архангельск-Город
305М
Усинск
Москва
23:17
Коноша 1
1 д. 12 ч. 48 мин.
09:58
Москва (Ярославский Вокзал)
021Н
Полярная Стрела
Салехард
Москва
23:28
Коноша 1
1 д. 20 ч. 2 мин.
10:14
Москва (Ярославский Вокзал)
209М
Салехард
Москва
23:28
Коноша 1
1 д. 20 ч. 2 мин.
10:14
Москва (Ярославский Вокзал)
922Ж
Москва
Великий Устюг
23:41
Коноша 1
19 ч. 40 мин.
07:00
Великий Устюг
933У
Санкт-Петербург
Великий Устюг
23:41
Коноша 1
23 ч. 14 мин.
07:00
Великий Устюг
936Ф
Москва
Великий Устюг
23:41
Коноша 1
19 ч. 40 мин.
07:00
Великий Устюг
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Коноша включает 269 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:29 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Коноша.

Актуальное расписание поездов станции Коноша, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
