Юрга: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Юрга. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Юрга работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Юрга на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
062М
Москва
Владивосток
00:01
Юрга 1
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
Купить билеты
078Э
Новосибирск
Нерюнгри
00:08
Юрга 1
3 д. 14 ч. 0 мин.
11:52
Нерюнгри
Купить билеты
133С
Анапа
Томск
00:11
Юрга 1
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
Купить билеты
609Н
Томск
Новокузнецк
00:12
Юрга 1
11 ч. 58 мин.
07:56
Новокузнецк
Купить билеты
409Н
Томск
Новокузнецк
00:20
Юрга 1
11 ч. 54 мин.
07:49
Новокузнецк
Купить билеты
203С
Анапа
Томск
00:37
Юрга 1
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
Купить билеты
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
01:11
Юрга 2
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
Купить билеты
085Ы
Красный Яр
Красноярск
Новосибирск
01:16
Юрга 1
11 ч. 58 мин.
03:50
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
038Н
Томич
Москва
Томск
01:30
Юрга 1
2 д. 7 ч. 6 мин.
05:31
Томск 2
Купить билеты
030Н
Кузбасс
Новосибирск
Кемерово
01:37
Юрга 2
5 ч. 30 мин.
04:20
Кемерово (Пассажирский)
Купить билеты
097Э
Тында
Кисловодск
01:58
Юрга 1
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
Купить билеты
375Э
Нерюнгри
Новосибирск
01:58
Юрга 1
3 д. 4 ч. 40 мин.
04:28
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
297Ж
Тында
Новосибирск
02:03
Юрга 1
2 д. 21 ч. 16 мин.
04:34
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
057С
Кисловодск
Иркутск
02:08
Юрга 1
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
Купить билеты
091И
Северобайкальск – Москва
Северобайкальск
Москва
02:18
Юрга 1
3 д. 18 ч. 4 мин.
06:28
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
055Ы
Енисей
Красноярск
Москва
02:23
Юрга 1
2 д. 13 ч. 12 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
291Ы
Красноярск
Москва
02:36
Юрга 1
2 д. 12 ч. 46 мин.
05:52
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
099Э
Владивосток
Москва
02:37
Юрга 1
6 д. 17 ч. 40 мин.
11:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
619Н
Томск
Новокузнецк
02:45
Юрга 1
11 ч. 54 мин.
10:51
Новокузнецк
Купить билеты
059С
Кисловодск
Новокузнецк
02:57
Юрга 2
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
Купить билеты
001Э
Россия
Владивосток
Москва
03:00
Юрга 1
6 д. 19 ч. 45 мин.
11:10
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
097С
Кисловодск
Тында
03:03
Юрга 1
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
Купить билеты
112Н
Новосибирск
Тында
03:06
Юрга 1
2 д. 18 ч. 28 мин.
19:00
Тында
Купить билеты
128Ы
Адлер
Красноярск
03:16
Юрга 1
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
270С
Адлер
Чита
03:16
Юрга 1
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
Купить билеты
274С
Адлер
Северобайкальск
03:16
Юрга 1
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
Купить билеты
211Э
Анапа
Красноярск
03:16
Юрга 1
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
129С
Анапа
Красноярск
03:22
Юрга 1
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
229С
Анапа
Северобайкальск
03:25
Юрга 1
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
Купить билеты
205С
Анапа
Иркутск
03:27
Юрга 1
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
Купить билеты
235С
Анапа
Тында
03:27
Юрга 1
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
Купить билеты
201С
Анапа
Красноярск
03:27
Юрга 1
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
402Н
Бийск
Томск
03:41
Юрга 1
15 ч. 29 мин.
06:33
Томск 2
Купить билеты
306Н
Бийск
Томск
03:41
Юрга 1
15 ч. 29 мин.
06:33
Томск 2
Купить билеты
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
03:46
Юрга 1
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
Купить билеты
602Н
Бийск
Томск
05:08
Юрга 1
15 ч. 30 мин.
07:45
Томск 2
Купить билеты
869Н
Томск
Новосибирск
05:10
Юрга 1
4 ч. 47 мин.
07:22
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
141Н
Томск
Новосибирск
05:12
Юрга 1
4 ч. 50 мин.
07:25
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
068Ы
Москва
Абакан
05:48
Юрга 1
3 д. 3 ч. 10 мин.
02:30
Абакан
Купить билеты
116С
Адлер
Томск
06:52
Юрга 1
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
Купить билеты
116Э
Адлер
Томск
06:52
Юрга 1
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
Купить билеты
133Н
Томск
Анапа
09:42
Юрга 1
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
Купить билеты
067Ы
Абакан
Москва
10:10
Юрга 1
3 д. 3 ч. 28 мин.
17:43
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
347Н
Северобайкальск
Барнаул
10:10
Юрга 1
2 д. 5 ч. 21 мин.
18:41
Барнаул
Купить билеты
100Щ
Москва
Владивосток
10:55
Юрга 1
6 д. 23 ч. 3 мин.
23:38
Владивосток
Купить билеты
077Э
Нерюнгри
Новосибирск
11:01
Юрга 1
3 д. 14 ч. 18 мин.
13:15
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
241И
Иркутск
Адлер
11:14
Юрга 1
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
Купить билеты
269Ч
Чита
Адлер
11:14
Юрга 1
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
Купить билеты
263Н
Новокузнецк
Санкт-Петербург
11:27
Юрга 1
3 д. 8 ч. 48 мин.
07:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
Купить билеты
348Н
Барнаул
Северобайкальск
11:30
Юрга 1
2 д. 3 ч. 37 мин.
06:45
Северобайкальск
Купить билеты
100Э
Таврия
Москва
Владивосток
11:43
Юрга 1
6 д. 22 ч. 31 мин.
23:06
Владивосток
Купить билеты
002Э
Москва
Владивосток
11:46
Юрга 1
6 д. 22 ч. 17 мин.
23:17
Владивосток
Купить билеты
037Н
Томич
Томск
Москва
12:12
Юрга 1
2 д. 5 ч. 39 мин.
14:13
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
153И
Новокузнецк
Анапа
12:13
Юрга 1
4 д. 12 ч. 20 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
637Н
Томск
Новосибирск
12:14
Юрга 1
6 ч. 39 мин.
14:58
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
337Н
Томск
Новосибирск
12:14
Юрга 1
6 ч. 39 мин.
14:58
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
153С
Анапа
Новокузнецк
12:22
Юрга 1
4 д. 9 ч. 19 мин.
00:44
Новокузнецк
Купить билеты
553С
Анапа
Новокузнецк
12:22
Юрга 1
4 д. 13 ч. 53 мин.
05:18
Новокузнецк
Купить билеты
029Н
Кузбасс
Кемерово
Новосибирск
12:23
Юрга 2
5 ч. 20 мин.
15:08
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
001М
Россия
Владивосток
Москва
13:28
Юрга 1
6 д. 1 ч. 48 мин.
13:58
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
593С
Анапа
Новокузнецк
13:34
Юрга 1
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
Новокузнецк
Купить билеты
203Н
Томск
Анапа
13:36
Юрга 1
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
Купить билеты
305Н
Томск
Бийск
14:35
Юрга 1
16 ч. 18 мин.
04:16
Бийск
Купить билеты
157С
Анапа
Иркутск
14:45
Юрга 1
5 д. 5 ч. 56 мин.
20:26
Иркутск (Пассажирский)
Купить билеты
601Н
Томск
Бийск
15:21
Юрга 1
14 ч. 56 мин.
03:41
Бийск
Купить билеты
009Н
Владивосток
Москва
15:26
Юрга 1
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
901Ы
Красноярск
Москва
15:26
Юрга 1
2 д. 11 ч. 10 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
161Э
Владивосток
Москва
15:30
Юрга 1
6 д. 9 ч. 15 мин.
16:00
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
169Э
Владивосток
Новосибирск
15:30
Юрга 1
4 д. 10 ч. 52 мин.
17:37
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
275Н
Новокузнецк
Казань
15:34
Юрга 1
2 д. 0 ч. 57 мин.
06:27
Казань (Пассажирская)
Купить билеты
153Н
Новокузнецк
Анапа
15:35
Юрга 1
4 д. 8 ч. 40 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
401Н
Томск
Бийск
15:38
Юрга 1
15 ч. 16 мин.
04:16
Бийск
Купить билеты
115И
Томск
Адлер
15:38
Юрга 1
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
Купить билеты
870Н
Новосибирск
Томск
15:45
Юрга 1
4 ч. 43 мин.
18:13
Томск 2
Купить билеты
310Н
Новосибирск
Новокузнецк
15:45
Юрга 1
18 ч. 19 мин.
07:49
Новокузнецк
Купить билеты
142Н
Новосибирск
Томск
15:46
Юрга 1
4 ч. 49 мин.
18:19
Томск 2
Купить билеты
273И
Северобайкальск
Адлер
16:37
Юрга 1
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
Купить билеты
127Ы
Красноярск
Адлер
16:37
Юрга 1
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
Купить билеты
211Ы
Красноярск
Анапа
16:37
Юрга 1
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
Купить билеты
269Ь
Чита
Адлер
16:37
Юрга 1
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
Купить билеты
069Я
Чита
Тюмень
16:47
Юрга 1
2 д. 23 ч. 43 мин.
14:29
Тюмень
Купить билеты
076Э
Таврия
Москва
Нерюнгри
17:26
Юрга 1
5 д. 4 ч. 9 мин.
17:19
Нерюнгри
Купить билеты
689Н
Тайга
Новокузнецк
17:26
Юрга 1
9 ч. 6 мин.
01:19
Новокузнецк
Купить билеты
389Н
Тайга
Новокузнецк
17:26
Юрга 1
9 ч. 6 мин.
01:19
Новокузнецк
Купить билеты
082И
Москва
Улан-Удэ
17:39
Юрга 1
3 д. 18 ч. 36 мин.
11:14
Улан-Удэ
Купить билеты
092И
Москва – Северобайкальск
Москва
Северобайкальск
17:39
Юрга 1
3 д. 15 ч. 10 мин.
08:00
Северобайкальск
Купить билеты
276Э
Казань
Новокузнецк
18:06
Юрга 1
2 д. 6 ч. 26 мин.
04:42
Новокузнецк
Купить билеты
086Ы
Красный Яр
Новосибирск
Красноярск
18:26
Юрга 1
11 ч. 48 мин.
03:50
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
069Ь
Чита – Москва
Чита
Москва
18:42
Юрга 1
4 д. 13 ч. 56 мин.
04:56
Москва (Ярославский Вокзал)
Купить билеты
056Ы
Енисей
Москва
Красноярск
19:18
Юрга 1
2 д. 12 ч. 3 мин.
04:53
Красноярск (Пассажирский)
Купить билеты
157И
Иркутск
Анапа
19:35
Юрга 1
4 д. 18 ч. 4 мин.
10:14
Анапа
Купить билеты
070Я
Фирменный
Москва
Чита
20:07
Юрга 1
4 д. 10 ч. 58 мин.
00:18
Чита 2
Купить билеты
070Ч
Москва
Чита
20:13
Юрга 1
4 д. 11 ч. 0 мин.
00:15
Чита 2
Купить билеты
144Н
Новосибирск
Кемерово
21:05
Юрга 2
5 ч. 30 мин.
23:45
Кемерово (Пассажирский)
Купить билеты
409И
Новокузнецк
Томск
21:09
Юрга 1
12 ч. 27 мин.
01:25
Томск 2
Купить билеты
309Н
Новокузнецк
Новосибирск
21:09
Юрга 1
18 ч. 24 мин.
07:22
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
609И
Новокузнецк
Томск
21:27
Юрга 1
12 ч. 27 мин.
01:25
Томск 2
Купить билеты
129Ы
Красноярск
Анапа
21:28
Юрга 1
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
Купить билеты
229И
Северобайкальск
Анапа
21:28
Юрга 1
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
Купить билеты
205И
Иркутск
Анапа
21:33
Юрга 1
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
Купить билеты
235Э
Тында
Анапа
21:33
Юрга 1
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
Купить билеты
201Ы
Красноярск
Анапа
21:33
Юрга 1
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
Купить билеты
008Н
Новосибирск
Владивосток
22:22
Юрга 1
4 д. 11 ч. 38 мин.
07:32
Владивосток
Купить билеты
012Й
Самара
Владивосток
22:22
Юрга 1
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
Купить билеты
207Н
Новокузнецк
Владивосток
22:24
Юрга 1
4 д. 17 ч. 4 мин.
07:37
Владивосток
Купить билеты
143Н
Кемерово
Новосибирск
22:36
Юрга 2
4 ч. 43 мин.
00:44
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
010Н
Москва
Владивосток
22:53
Юрга 1
6 д. 11 ч. 30 мин.
10:00
Владивосток
Купить билеты
081И
Улан-Удэ
Москва
23:11
Юрга 1
3 д. 20 ч. 42 мин.
05:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
007Н
Владивосток
Новосибирск
23:23
Юрга 1
4 д. 11 ч. 15 мин.
01:45
Новосибирск (Главный)
Купить билеты
011Й
Владивосток
Самара
23:23
Юрга 1
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
Купить билеты
638Н
Новосибирск
Томск
23:31
Юрга 1
6 ч. 50 мин.
03:50
Томск 2
Купить билеты
338Н
Новосибирск
Томск
23:31
Юрга 1
6 ч. 50 мин.
03:50
Томск 2
Купить билеты
207Э
Владивосток
Новокузнецк
23:34
Юрга 1
4 д. 16 ч. 6 мин.
07:56
Новокузнецк
Купить билеты
197И
Иркутск
Москва
23:47
Юрга 1
3 д. 11 ч. 5 мин.
05:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
075Э
Нерюнгри
Москва
23:48
Юрга 1
5 д. 5 ч. 45 мин.
04:42
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
Купить билеты
278И
Листвянка (ст. Байкал)
Нижний Новгород
23:58
Юрга 1
3 д. 16 ч. 18 мин.
23:13
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
Купить билеты
002Щ
Россия
Москва
Владивосток
23:59
Юрга 1
6 д. 0 ч. 22 мин.
00:07
Владивосток
Купить билеты
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Юрга включает 234 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:32 по направлению к станции Новосибирск;
  • последний поезд прибывает в 23:45 от станции Кемерово.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Юрга.

Актуальное расписание поездов станции Юрга, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
https://povagonam.ru/
билеты онлайн