Бугуруслан: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Бугуруслан. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Бугуруслан работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Бугуруслан на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
374Е
Екатеринбург
Махачкала
00:01
Бугуруслан
2 д. 9 ч. 56 мин.
11:21
Махачкала
012Й
Самара
Владивосток
00:29
Бугуруслан
6 д. 10 ч. 25 мин.
07:32
Владивосток
275Й
Уфа
Санкт-Петербург
01:07
Бугуруслан
1 д. 15 ч. 55 мин.
10:34
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
291У
Челябинск
Москва
01:08
Бугуруслан
1 д. 16 ч. 20 мин.
01:10
Москва (Павелецкий Вокзал)
192Э
Таврия
Симферополь
Уфа
01:18
Бугуруслан
2 д. 5 ч. 19 мин.
07:29
Уфа
294Й
Самара
Нижневартовск
01:19
Бугуруслан
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:22
Нижневартовск 1
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
01:22
Бугуруслан
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
194Э
Таврия
Севастополь
Челябинск
01:22
Бугуруслан
2 д. 16 ч. 10 мин.
16:25
Челябинск-Главный
283Х
Москва
Челябинск
01:52
Бугуруслан
1 д. 13 ч. 48 мин.
16:38
Челябинск-Главный
291М
Москва
Челябинск
02:18
Бугуруслан
1 д. 13 ч. 50 мин.
17:55
Челябинск-Главный
503Э
Уфа
Анапа
02:25
Бугуруслан
1 д. 22 ч. 29 мин.
19:05
Анапа
133Н
Томск
Анапа
02:35
Бугуруслан
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
457С
Анапа
Челябинск
03:43
Бугуруслан
2 д. 10 ч. 5 мин.
20:20
Челябинск-Главный
243С
Анапа
Новокузнецк
04:02
Бугуруслан
3 д. 15 ч. 57 мин.
01:47
Новокузнецк
503С
Анапа
Уфа
04:02
Бугуруслан
2 д. 0 ч. 24 мин.
10:14
Уфа
373С
Дербент
Тюмень
04:15
Бугуруслан
2 д. 19 ч. 10 мин.
10:09
Тюмень
573С
Махачкала
Тюмень
04:15
Бугуруслан
2 д. 16 ч. 59 мин.
09:59
Тюмень
373Ж
Астрахань
Тюмень
04:15
Бугуруслан
2 д. 5 ч. 8 мин.
08:45
Тюмень
133С
Анапа
Томск
04:36
Бугуруслан
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
203С
Анапа
Томск
04:38
Бугуруслан
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
538С
Адлер
Уфа
05:37
Бугуруслан
2 д. 1 ч. 28 мин.
12:14
Уфа
239Х
Москва
Уфа
05:48
Бугуруслан
1 д. 6 ч. 45 мин.
12:20
Уфа
575Й
Уфа
Москва
06:57
Бугуруслан
1 д. 2 ч. 14 мин.
03:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
346У
Адлер
Нижневартовск
07:45
Бугуруслан
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
358С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Уфа
07:49
Бугуруслан
2 д. 0 ч. 11 мин.
13:30
Уфа
457У
Челябинск
Анапа
07:54
Бугуруслан
2 д. 11 ч. 16 мин.
03:45
Анапа
557Е
Тюмень
Анапа
07:56
Бугуруслан
2 д. 23 ч. 30 мин.
03:50
Анапа
087Й
Нижневартовск
Самара
07:57
Бугуруслан
2 д. 2 ч. 17 мин.
10:48
Самара
057С
Кисловодск
Иркутск
08:00
Бугуруслан
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
254Э
Новороссийск
Уфа
08:01
Бугуруслан
1 д. 18 ч. 46 мин.
14:01
Уфа
256С
Новороссийск
Челябинск
08:01
Бугуруслан
2 д. 4 ч. 40 мин.
23:55
Челябинск-Главный
401Й
Нижневартовск
Пенза
08:08
Бугуруслан
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
101Й
Нижневартовск
Пенза
08:09
Бугуруслан
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
203Н
Томск
Анапа
08:09
Бугуруслан
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
401Е
Нижневартовск
Пенза
08:09
Бугуруслан
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
289С
Анапа
Екатеринбург
08:11
Бугуруслан
2 д. 15 ч. 40 мин.
07:10
Екатеринбург (Пассажирский)
576М
Москва
Уфа
08:11
Бугуруслан
1 д. 3 ч. 45 мин.
14:57
Уфа
243Н
Новокузнецк
Анапа
08:20
Бугуруслан
3 д. 18 ч. 43 мин.
03:50
Анапа
503Й
Уфа
Анапа
08:20
Бугуруслан
2 д. 1 ч. 29 мин.
03:50
Анапа
162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
08:20
Бугуруслан
3 д. 5 ч. 53 мин.
11:40
Симферополь
097С
Кисловодск
Тында
08:27
Бугуруслан
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
059С
Кисловодск
Новокузнецк
08:27
Бугуруслан
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
213У
Челябинск
Москва
08:37
Бугуруслан
2 д. 11 ч. 5 мин.
03:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
189М
Москва
Челябинск
09:42
Бугуруслан
1 д. 15 ч. 56 мин.
02:16
Челябинск-Главный
103Й
Уфа
Саратов
09:49
Бугуруслан
15 ч. 16 мин.
20:29
Саратов 1 (Пассажирский)
117Е
Челябинск
Кисловодск
10:14
Бугуруслан
2 д. 11 ч. 33 мин.
05:43
Кисловодск
357Й
Уфа
Имеретинский Курорт (Адлер)
11:07
Бугуруслан
2 д. 1 ч. 52 мин.
06:32
Имеретинский Курорт
129С
Анапа
Красноярск
11:14
Бугуруслан
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
229С
Анапа
Северобайкальск
11:14
Бугуруслан
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
205С
Анапа
Иркутск
11:17
Бугуруслан
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
235С
Анапа
Тында
11:17
Бугуруслан
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
201С
Анапа
Красноярск
11:17
Бугуруслан
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
529С
Анапа
Уфа
11:17
Бугуруслан
1 д. 21 ч. 38 мин.
17:08
Уфа
477У
Челябинск
Адлер
11:20
Бугуруслан
2 д. 14 ч. 43 мин.
09:58
Адлер
577У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
11:20
Бугуруслан
2 д. 15 ч. 13 мин.
10:28
Имеретинский Курорт
214И
Екатеринбург
Волгоград
11:20
Бугуруслан
1 д. 18 ч. 33 мин.
07:48
Волгоград 1
445С
Кисловодск
Екатеринбург
11:22
Бугуруслан
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
537Й
Уфа
Адлер
11:27
Бугуруслан
2 д. 1 ч. 30 мин.
07:10
Адлер
128Ы
Адлер
Красноярск
11:29
Бугуруслан
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
11:29
Бугуруслан
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
11:29
Бугуруслан
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
211Э
Анапа
Красноярск
11:29
Бугуруслан
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
273И
Северобайкальск
Адлер
11:30
Бугуруслан
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
11:30
Бугуруслан
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
211Ы
Красноярск
Анапа
11:30
Бугуруслан
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
269Ь
Чита
Адлер
11:30
Бугуруслан
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
454Й
Новороссийск
Уфа
11:37
Бугуруслан
1 д. 23 ч. 12 мин.
17:57
Уфа
456У
Новороссийск
Челябинск
11:37
Бугуруслан
2 д. 9 ч. 15 мин.
04:00
Челябинск-Главный
425У
Челябинск
Калининград
12:16
Бугуруслан
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
676У
Магнитогорск
Москва
12:23
Бугуруслан
1 д. 10 ч. 37 мин.
06:22
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
013У
Южный Урал
Челябинск
Москва
12:26
Бугуруслан
1 д. 9 ч. 50 мин.
06:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
231Й
Уфа
Москва
12:33
Бугуруслан
1 д. 3 ч. 17 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
426Ч
Калининград
Челябинск
12:37
Бугуруслан
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
129Ы
Красноярск
Анапа
13:39
Бугуруслан
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
229И
Северобайкальск
Анапа
13:39
Бугуруслан
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
571Й
Уфа
Москва
13:39
Бугуруслан
1 д. 2 ч. 3 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
205И
Иркутск
Анапа
13:44
Бугуруслан
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
235Э
Тында
Анапа
13:44
Бугуруслан
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
201Ы
Красноярск
Анапа
13:44
Бугуруслан
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
529Й
Уфа
Анапа
13:44
Бугуруслан
1 д. 22 ч. 32 мин.
06:25
Анапа
420Е
Екатеринбург
Анапа
13:50
Бугуруслан
2 д. 18 ч. 47 мин.
09:45
Анапа
290Е
Екатеринбург
Анапа
13:54
Бугуруслан
2 д. 14 ч. 43 мин.
08:25
Анапа
014Е
Южный Урал
Москва
Челябинск
14:30
Бугуруслан
1 д. 7 ч. 20 мин.
05:00
Челябинск-Главный
014У
Москва
Челябинск
14:34
Бугуруслан
1 д. 7 ч. 28 мин.
05:08
Челябинск-Главный
013В
Москва
Челябинск
14:34
Бугуруслан
1 д. 9 ч. 0 мин.
05:00
Челябинск-Главный
013Х
Москва
Челябинск
14:34
Бугуруслан
1 д. 9 ч. 0 мин.
05:00
Челябинск-Главный
346С
Адлер
Нижневартовск
16:01
Бугуруслан
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
462С
Адлер
Уфа
16:01
Бугуруслан
2 д. 3 ч. 3 мин.
22:13
Уфа
103Ж
Саратов
Уфа
16:13
Бугуруслан
14 ч. 44 мин.
20:44
Уфа
124В
Белгород
Новосибирск
16:14
Бугуруслан
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
147Ж
Астрахань
Нижневартовск
16:28
Бугуруслан
2 д. 17 ч. 2 мин.
09:09
Нижневартовск 1
159Й
Уфа
Санкт-Петербург
16:34
Бугуруслан
1 д. 18 ч. 59 мин.
05:49
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
478У
Адлер
Челябинск
16:39
Бугуруслан
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
408С
Адлер
Челябинск
16:39
Бугуруслан
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
478С
Адлер
Челябинск
16:41
Бугуруслан
2 д. 17 ч. 39 мин.
07:45
Челябинск-Главный
578С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
16:41
Бугуруслан
2 д. 18 ч. 4 мин.
07:45
Челябинск-Главный
238Й
Москва
Уфа
16:46
Бугуруслан
1 д. 2 ч. 5 мин.
22:37
Уфа
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
17:19
Бугуруслан
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
193У
Таврия
Челябинск
Севастополь
17:19
Бугуруслан
2 д. 16 ч. 50 мин.
18:25
Севастополь
191Й
Таврия
Уфа
Симферополь
17:22
Бугуруслан
2 д. 3 ч. 29 мин.
15:00
Симферополь
240Э
Москва
Уфа
18:17
Бугуруслан
1 д. 0 ч. 48 мин.
23:03
Уфа
287У
Челябинск
Москва
18:40
Бугуруслан
2 д. 10 ч. 53 мин.
13:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
011Й
Владивосток
Самара
18:55
Бугуруслан
6 д. 7 ч. 7 мин.
21:37
Самара
345Е
Нижневартовск
Адлер
18:58
Бугуруслан
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
461Й
Уфа
Адлер
18:58
Бугуруслан
2 д. 1 ч. 31 мин.
14:14
Адлер
231У
Челябинск
Москва
18:58
Бугуруслан
1 д. 13 ч. 38 мин.
16:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
147Е
Нижневартовск
Астрахань
19:10
Бугуруслан
2 д. 20 ч. 54 мин.
18:44
Астрахань
210Х
Москва
Уфа
19:20
Бугуруслан
1 д. 2 ч. 2 мин.
01:28
Уфа
447Е
Нижневартовск
Астрахань
19:49
Бугуруслан
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Астрахань
239Й
Уфа
Москва
19:58
Бугуруслан
1 д. 3 ч. 18 мин.
17:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
445Е
Тюмень
Адлер
20:28
Бугуруслан
3 д. 12 ч. 32 мин.
18:49
Адлер
097Э
Тында
Кисловодск
20:46
Бугуруслан
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
20:46
Бугуруслан
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
277В
Санкт-Петербург
Уфа
20:53
Бугуруслан
1 д. 15 ч. 53 мин.
04:03
Уфа
123Н
Новосибирск
Белгород
21:34
Бугуруслан
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
453Й
Уфа
Новороссийск
22:20
Бугуруслан
1 д. 21 ч. 28 мин.
13:35
Новороссийск
455У
Челябинск
Новороссийск
22:20
Бугуруслан
2 д. 7 ч. 16 мин.
13:35
Новороссийск
253Й
Уфа
Новороссийск
22:41
Бугуруслан
1 д. 21 ч. 30 мин.
13:33
Новороссийск
255У
Челябинск
Новороссийск
22:41
Бугуруслан
2 д. 7 ч. 11 мин.
13:33
Новороссийск
088Й
Самара
Нижневартовск
23:47
Бугуруслан
2 д. 2 ч. 6 мин.
23:03
Нижневартовск 1
102Й
Пенза
Нижневартовск
23:52
Бугуруслан
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
23:52
Бугуруслан
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
373Е
Тюмень
Дербент
23:59
Бугуруслан
2 д. 17 ч. 37 мин.
12:39
Дербент
373И
Тюмень
Астрахань
23:59
Бугуруслан
2 д. 5 ч. 31 мин.
00:38
Астрахань
573Е
Тюмень
Махачкала
23:59
Бугуруслан
2 д. 14 ч. 54 мин.
09:56
Махачкала
373Ы
Тюмень
Махачкала
23:59
Бугуруслан
2 д. 14 ч. 33 мин.
09:35
Махачкала
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Бугуруслан включает 253 поезда дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:15 по направлению к станции Севастополь;
  • последний поезд прибывает в 23:55 от станции Челябинск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Бугуруслан.

Актуальное расписание поездов станции Бугуруслан, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Бугуруслан можно доехать до следующих городов без пересадок
Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
