Ефремов: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Ефремов. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Ефремов работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Ефремов на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
029В
Липецк
Липецк
Москва
00:04
Ефремов
9 ч. 40 мин.
06:15
Москва (Павелецкий Вокзал)

481Я
Москва
Новороссийск
00:07
Ефремов
1 д. 13 ч. 20 мин.
06:55
Новороссийск

249М
Москва
Старый Оскол
00:07
Ефремов
12 ч. 6 мин.
05:15
Старый Оскол

553Щ
Москва
Новороссийск
00:07
Ефремов
1 д. 17 ч. 18 мин.
06:40
Новороссийск

537Щ
Москва
Анапа
00:07
Ефремов
1 д. 18 ч. 53 мин.
08:15
Анапа

165М
Таврия
Москва
Симферополь
00:07
Ефремов
1 д. 17 ч. 55 мин.
11:40
Симферополь

058В
Белгород
Москва
00:16
Ефремов
15 ч. 20 мин.
05:55
Москва (Павелецкий Вокзал)

558В
Белгород
Москва
00:16
Ефремов
15 ч. 43 мин.
06:08
Москва (Павелецкий Вокзал)

033С
Осетия
Владикавказ
Москва
00:34
Ефремов
1 д. 12 ч. 23 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)

061С
Нальчик
Москва
00:34
Ефремов
1 д. 11 ч. 13 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)

928В
Москва
Москва
00:34
Ефремов
4 д. 4 ч. 18 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)

237С
Анапа
Москва
01:15
Ефремов
1 д. 13 ч. 16 мин.
10:08
Москва (Киевский Вокзал)

567С
Анапа
Москва
01:15
Ефремов
1 д. 12 ч. 10 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)

570Э
Новороссийск
Москва
01:15
Ефремов
1 д. 11 ч. 40 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)

250Ч
Старый Оскол
Москва
02:28
Ефремов
11 ч. 56 мин.
09:26
Москва (Курский Вокзал)

025В
Воронеж
Воронеж
Москва
02:32
Ефремов
10 ч. 53 мин.
08:08
Москва (Павелецкий Вокзал)

542Й
Адлер
Москва
02:37
Ефремов
1 д. 16 ч. 18 мин.
09:15
Москва (Курский Вокзал)

937Х
Воронеж
Санкт-Петербург
02:53
Ефремов
22 ч. 30 мин.
20:00
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)

025Я
Воронеж
Москва
Воронеж
03:08
Ефремов
11 ч. 26 мин.
08:30
Воронеж 1

223М
Москва
Воронеж
03:10
Ефремов
12 ч. 5 мин.
08:55
Воронеж 1

061М
Москва
Нальчик
03:20
Ефремов
1 д. 12 ч. 0 мин.
09:15
Нальчик

033М
Москва
Владикавказ
03:20
Ефремов
1 д. 12 ч. 33 мин.
09:48
Владикавказ

517М
Москва
Анапа
03:24
Ефремов
1 д. 11 ч. 20 мин.
08:05
Анапа

251М
Москва
Воронеж
03:24
Ефремов
12 ч. 35 мин.
09:30
Воронеж 1

223Ж
Москва
Воронеж
03:24
Ефремов
11 ч. 55 мин.
08:50
Воронеж 1

029М
Липецк
Москва
Липецк
03:39
Ефремов
9 ч. 18 мин.
07:00
Липецк

061Ч
Москва
Нальчик
03:40
Ефремов
1 д. 12 ч. 28 мин.
10:10
Нальчик

263М
Москва
Старый Оскол
03:40
Ефремов
11 ч. 38 мин.
09:20
Старый Оскол

486С
Таврия
Адлер
Москва
03:47
Ефремов
1 д. 18 ч. 1 мин.
10:58
Москва (Павелецкий Вокзал)

259С
Анапа
Санкт-Петербург
03:50
Ефремов
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

217М
Москва
Анапа
03:50
Ефремов
1 д. 7 ч. 57 мин.
06:15
Анапа

533Щ
Москва
Дербент
03:50
Ефремов
1 д. 21 ч. 55 мин.
20:13
Дербент

223В
Воронеж
Москва
04:02
Ефремов
13 ч. 7 мин.
11:17
Москва (Курский Вокзал)

181Э
Минеральные Воды
Москва
04:05
Ефремов
1 д. 10 ч. 29 мин.
10:59
Москва (Павелецкий Вокзал)

247С
Анапа
Санкт-Петербург
04:07
Ефремов
1 д. 22 ч. 35 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

246С
Ейск
Санкт-Петербург
04:07
Ефремов
1 д. 15 ч. 35 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

484С
Таврия
Адлер
Москва
04:07
Ефремов
1 д. 18 ч. 25 мин.
11:30
Москва (Курский Вокзал)

057Щ
Москва
Белгород
04:22
Ефремов
16 ч. 10 мин.
14:50
Белгород

227А
Санкт-Петербург
Новороссийск
04:31
Ефремов
1 д. 19 ч. 59 мин.
08:10
Новороссийск

049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
04:57
Ефремов
1 д. 19 ч. 50 мин.
09:45
Кисловодск

178С
Таврия
Симферополь
Москва
05:02
Ефремов
1 д. 16 ч. 50 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)

279Й
Волгоград
Санкт-Петербург
05:02
Ефремов
1 д. 16 ч. 17 мин.
22:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

492Э
Таврия
Симферополь
Москва
05:02
Ефремов
1 д. 21 ч. 59 мин.
13:59
Москва (Киевский Вокзал)

158С
Таврия
Симферополь
Москва
05:02
Ефремов
1 д. 14 ч. 42 мин.
11:52
Москва (Павелецкий Вокзал)

078С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
05:02
Ефремов
2 д. 0 ч. 45 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

205Х
Москва
Белгород
05:42
Ефремов
14 ч. 55 мин.
14:35
Белгород

571Ч
Москва
Воронеж
06:20
Ефремов
12 ч. 42 мин.
12:27
Воронеж 1

537С
Анапа
Москва
06:27
Ефремов
1 д. 13 ч. 55 мин.
15:55
Москва (Киевский Вокзал)

297Х
Москва
Владикавказ
06:38
Ефремов
1 д. 16 ч. 45 мин.
14:50
Владикавказ

231М
Москва
Ейск
06:38
Ефремов
1 д. 8 ч. 5 мин.
06:10
Ейск

261М
Москва
Нальчик
06:38
Ефремов
1 д. 15 ч. 31 мин.
13:36
Нальчик

533М
Москва
Адлер
07:13
Ефремов
1 д. 14 ч. 46 мин.
15:32
Адлер

183С
Кисловодск
Москва
07:56
Ефремов
1 д. 15 ч. 56 мин.
15:46
Москва (Курский Вокзал)

285А
Мурманск
Новороссийск
07:57
Ефремов
2 д. 22 ч. 32 мин.
13:02
Новороссийск

225А
Мурманск
Адлер
07:57
Ефремов
3 д. 5 ч. 36 мин.
20:06
Адлер

201У
Апатиты
Адлер
08:01
Ефремов
3 д. 2 ч. 3 мин.
20:03
Адлер

297С
Владикавказ
Москва
08:14
Ефремов
1 д. 17 ч. 10 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)

232С
Ейск
Москва
08:14
Ефремов
1 д. 6 ч. 12 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)

261С
Нальчик
Москва
08:14
Ефремов
1 д. 16 ч. 25 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)

595М
Москва
Астрахань
08:36
Ефремов
1 д. 9 ч. 3 мин.
12:03
Астрахань

534С
Адлер
Москва
09:02
Ефремов
1 д. 16 ч. 4 мин.
15:20
Москва (Курский Вокзал)

287Х
Москва
Анапа
09:04
Ефремов
1 д. 11 ч. 10 мин.
13:40
Анапа

203В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
09:04
Ефремов
1 д. 19 ч. 45 мин.
13:10
Минеральные Воды

227Х
Москва
Анапа
09:20
Ефремов
1 д. 12 ч. 10 мин.
11:20
Анапа

259А
Санкт-Петербург
Анапа
09:32
Ефремов
1 д. 20 ч. 32 мин.
13:00
Анапа

563В
Москва
Балаково
09:32
Ефремов
1 д. 1 ч. 23 мин.
05:08
Балаково

121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
10:00
Ефремов
2 д. 1 ч. 1 мин.
17:33
Владикавказ

293А
Мурманск
Анапа
10:00
Ефремов
2 д. 19 ч. 17 мин.
11:20
Анапа

121В
Санкт-Петербург
Новороссийск
10:00
Ефремов
1 д. 19 ч. 3 мин.
11:30
Новороссийск

115Ч
Санкт-Петербург
Новороссийск
10:09
Ефремов
1 д. 22 ч. 9 мин.
18:45
Новороссийск

115А
Санкт-Петербург
Адлер
10:10
Ефремов
1 д. 22 ч. 13 мин.
18:46
Адлер

099А
Санкт-Петербург
Адлер
10:10
Ефремов
2 д. 3 ч. 25 мин.
20:59
Адлер

237Ч
Москва
Анапа
11:22
Ефремов
1 д. 14 ч. 39 мин.
16:12
Анапа

567М
Москва
Анапа
11:22
Ефремов
1 д. 16 ч. 50 мин.
16:10
Анапа

569Х
Москва
Новороссийск
11:22
Ефремов
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:10
Новороссийск

569М
Москва
Новороссийск
11:22
Ефремов
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:10
Новороссийск

079А
Санкт-Петербург
Волгоград
11:33
Ефремов
1 д. 8 ч. 26 мин.
04:58
Волгоград 1

579Х
Москва
Волгоград
11:40
Ефремов
1 д. 6 ч. 14 мин.
11:14
Волгоград 1

480С
Сухум (Абхазия)
Санкт-Петербург
11:47
Ефремов
2 д. 10 ч. 50 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)

259Ч
Санкт-Петербург
Липецк
11:50
Ефремов
19 ч. 37 мин.
15:04
Липецк

089А
Санкт-Петербург
Волгоград
11:55
Ефремов
1 д. 8 ч. 38 мин.
04:58
Волгоград 1

480Й
Адлер
Санкт-Петербург
12:02
Ефремов
2 д. 2 ч. 23 мин.
04:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

479С
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
12:02
Ефремов
1 д. 13 ч. 7 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)

135А
Санкт-Петербург
Махачкала
12:10
Ефремов
2 д. 3 ч. 49 мин.
22:18
Махачкала

243Э
Минеральные Воды
Санкт-Петербург
12:10
Ефремов
1 д. 18 ч. 5 мин.
03:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)

251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
12:10
Ефремов
1 д. 23 ч. 58 мин.
18:27
Владикавказ

279А
Санкт-Петербург
Таганрог
12:10
Ефремов
1 д. 12 ч. 29 мин.
06:58
Таганрог-Пассажирский (Новый Вокзал)

114Э
Краснодар
Москва
12:17
Ефремов
1 д. 6 ч. 51 мин.
19:43
Москва (Павелецкий Вокзал)

135С
Махачкала
Санкт-Петербург
13:02
Ефремов
2 д. 4 ч. 57 мин.
05:32
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

251С
Владикавказ
Санкт-Петербург
13:02
Ефремов
1 д. 22 ч. 21 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

279С
Таганрог
Санкт-Петербург
13:02
Ефремов
1 д. 11 ч. 47 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

121С
Владикавказ
Санкт-Петербург
13:12
Ефремов
1 д. 22 ч. 31 мин.
05:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

247А
Санкт-Петербург
Анапа
14:59
Ефремов
1 д. 19 ч. 19 мин.
17:50
Анапа

245А
Санкт-Петербург
Ейск
14:59
Ефремов
1 д. 14 ч. 51 мин.
13:22
Ейск

226С
Адлер
Мурманск
15:15
Ефремов
2 д. 23 ч. 34 мин.
07:43
Мурманск

286С
Новороссийск
Мурманск
15:15
Ефремов
2 д. 17 ч. 43 мин.
07:43
Мурманск

518С
Адлер
Москва
15:15
Ефремов
1 д. 13 ч. 46 мин.
21:55
Москва (Павелецкий Вокзал)

296Э
Новороссийск
Апатиты
15:15
Ефремов
2 д. 16 ч. 46 мин.
06:01
Апатиты 1

228С
Адлер
Москва
15:15
Ефремов
1 д. 13 ч. 24 мин.
21:46
Москва (Павелецкий Вокзал)

049С
Кисловодск
Санкт-Петербург
16:08
Ефремов
1 д. 19 ч. 36 мин.
09:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

491М
Таврия
Москва
Симферополь
16:42
Ефремов
1 д. 23 ч. 30 мин.
06:25
Симферополь

177Х
Таврия
Москва
Симферополь
16:42
Ефремов
1 д. 22 ч. 55 мин.
06:00
Симферополь

243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
16:50
Ефремов
1 д. 21 ч. 2 мин.
21:42
Минеральные Воды

551М
Москва
Волгоград
17:02
Ефремов
1 д. 8 ч. 39 мин.
18:56
Волгоград 1

275М
Москва
Анапа
17:32
Ефремов
1 д. 14 ч. 57 мин.
22:02
Анапа

077А
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
17:32
Ефремов
2 д. 4 ч. 20 мин.
06:00
Симферополь

296С
Новороссийск
Санкт-Петербург
17:43
Ефремов
1 д. 20 ч. 35 мин.
09:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

279Х
Москва
Астрахань
17:46
Ефремов
1 д. 7 ч. 2 мин.
18:42
Астрахань

479А
Санкт-Петербург
Сухум (Абхазия)
17:46
Ефремов
2 д. 10 ч. 25 мин.
09:55
Сухум

481А
Санкт-Петербург
Имеретинский Курорт (Адлер)
17:46
Ефремов
2 д. 5 ч. 18 мин.
04:48
Имеретинский Курорт

114С
Адлер
Санкт-Петербург
17:49
Ефремов
2 д. 4 ч. 24 мин.
09:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

595Ж
Астрахань
Москва
17:57
Ефремов
1 д. 11 ч. 15 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)

577Ж
Волгоград
Москва
17:57
Ефремов
1 д. 5 ч. 26 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)

555Ж
Волгоград
Москва
17:57
Ефремов
1 д. 7 ч. 21 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)

217С
Анапа
Москва
18:12
Ефремов
1 д. 7 ч. 44 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)

227С
Анапа
Москва
18:12
Ефремов
1 д. 13 ч. 33 мин.
05:45
Москва (Киевский Вокзал)

049Ч
Кисловодск
Санкт-Петербург
18:47
Ефремов
1 д. 21 ч. 51 мин.
11:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

100С
Адлер
Санкт-Петербург
18:47
Ефремов
2 д. 5 ч. 34 мин.
11:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

113М
Москва
Краснодар
19:19
Ефремов
1 д. 5 ч. 56 мин.
18:46
Краснодар 1

122С
Новороссийск
Санкт-Петербург
19:27
Ефремов
1 д. 18 ч. 56 мин.
12:31
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

322С
Новороссийск
Санкт-Петербург
19:27
Ефремов
2 д. 0 ч. 25 мин.
18:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

079Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
19:41
Ефремов
1 д. 11 ч. 18 мин.
12:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

579Ж
Волгоград
Москва
19:42
Ефремов
1 д. 4 ч. 42 мин.
01:30
Москва (Павелецкий Вокзал)

089Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
19:55
Ефремов
1 д. 9 ч. 34 мин.
12:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

228А
Новороссийск
Санкт-Петербург
20:36
Ефремов
1 д. 18 ч. 10 мин.
12:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)

261Ч
Воронеж
Москва
20:36
Ефремов
12 ч. 20 мин.
02:40
Москва (Павелецкий Вокзал)

558С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
21:02
Ефремов
1 д. 22 ч. 47 мин.
03:50
Москва (Павелецкий Вокзал)

293С
Анапа
Мурманск
21:22
Ефремов
2 д. 22 ч. 15 мин.
16:40
Мурманск

566С
Адлер
Москва
21:22
Ефремов
1 д. 14 ч. 48 мин.
03:22
Москва (Курский Вокзал)

295С
Анапа
Кандалакша
21:22
Ефремов
2 д. 16 ч. 1 мин.
10:06
Кандалакша

157М
Таврия
Москва
Симферополь
21:38
Ефремов
1 д. 14 ч. 6 мин.
06:00
Симферополь

517С
Анапа
Москва
22:08
Ефремов
1 д. 13 ч. 48 мин.
04:38
Москва (Курский Вокзал)

166С
Таврия
Симферополь
Москва
22:42
Ефремов
1 д. 17 ч. 5 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)

515В
Воронеж
Москва
22:42
Ефремов
12 ч. 57 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)

164С
Таврия
Феодосия
Москва
22:42
Ефремов
1 д. 13 ч. 40 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)

482С
Новороссийск
Москва
23:03
Ефремов
1 д. 13 ч. 5 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)

579М
Москва
Волгоград
23:27
Ефремов
1 д. 0 ч. 31 мин.
17:36
Волгоград 1

250В
Старый Оскол
Москва
23:29
Ефремов
12 ч. 6 мин.
06:33
Москва (Павелецкий Вокзал)

Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Ефремов включает 278 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:30 по направлению к станции Минеральные Воды;
  • последний поезд прибывает в 23:56 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Ефремов.

Актуальное расписание поездов станции Ефремов, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

От города Ефремов можно доехать до следующих городов без пересадок
Популярные направления из города Ефремов

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
