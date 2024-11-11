Узловая: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Узловая. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Узловая работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Узловая на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
517С
Анапа
Москва
00:03
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 13 ч. 48 мин.
04:38
Москва (Курский Вокзал)
166С
Таврия
Симферополь
Москва
00:54
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 17 ч. 5 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
515В
Воронеж
Москва
00:54
Узловая 1 (Московской жд)
12 ч. 57 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
164С
Таврия
Феодосия
Москва
00:54
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 13 ч. 40 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
025Я
Воронеж
Москва
Воронеж
01:09
Узловая 1 (Московской жд)
11 ч. 26 мин.
08:30
Воронеж 1
482С
Новороссийск
Москва
01:16
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 13 ч. 5 мин.
05:35
Москва (Павелецкий Вокзал)
223М
Москва
Воронеж
01:16
Узловая 1 (Московской жд)
12 ч. 5 мин.
08:55
Воронеж 1
251М
Москва
Воронеж
01:24
Узловая 1 (Московской жд)
12 ч. 35 мин.
09:30
Воронеж 1
517М
Москва
Анапа
01:25
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 11 ч. 20 мин.
08:05
Анапа
223Ж
Москва
Воронеж
01:25
Узловая 1 (Московской жд)
11 ч. 55 мин.
08:50
Воронеж 1
061М
Москва
Нальчик
01:26
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 12 ч. 0 мин.
09:15
Нальчик
033М
Москва
Владикавказ
01:26
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 12 ч. 33 мин.
09:48
Владикавказ
029М
Липецк
Москва
Липецк
01:45
Узловая 1 (Московской жд)
9 ч. 18 мин.
07:00
Липецк
263М
Москва
Старый Оскол
01:48
Узловая 1 (Московской жд)
11 ч. 38 мин.
09:20
Старый Оскол
061Ч
Москва
Нальчик
01:50
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 12 ч. 28 мин.
10:10
Нальчик
058В
Белгород
Москва
02:03
Узловая 1 (Московской жд)
15 ч. 20 мин.
05:55
Москва (Павелецкий Вокзал)
558В
Белгород
Москва
02:06
Узловая 1 (Московской жд)
15 ч. 43 мин.
06:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
217М
Москва
Анапа
02:06
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 7 ч. 57 мин.
06:15
Анапа
533Щ
Москва
Дербент
02:06
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 21 ч. 55 мин.
20:13
Дербент
029В
Липецк
Липецк
Москва
02:08
Узловая 1 (Московской жд)
9 ч. 40 мин.
06:15
Москва (Павелецкий Вокзал)
033С
Осетия
Владикавказ
Москва
02:17
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 12 ч. 23 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)
061С
Нальчик
Москва
02:17
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 11 ч. 13 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)
928В
Москва
Москва
02:17
Узловая 1 (Московской жд)
4 д. 4 ч. 18 мин.
06:18
Москва (Павелецкий Вокзал)
057Щ
Москва
Белгород
02:36
Узловая 1 (Московской жд)
16 ч. 10 мин.
14:50
Белгород
227А
Санкт-Петербург
Новороссийск
02:48
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 19 ч. 59 мин.
08:10
Новороссийск
237С
Анапа
Москва
03:02
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 13 ч. 16 мин.
10:08
Москва (Киевский Вокзал)
567С
Анапа
Москва
03:03
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 12 ч. 10 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)
570Э
Новороссийск
Москва
03:03
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 11 ч. 40 мин.
10:15
Москва (Киевский Вокзал)
049А
Санкт-Петербург
Кисловодск
03:15
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 19 ч. 50 мин.
09:45
Кисловодск
205Х
Москва
Белгород
03:49
Узловая 1 (Московской жд)
14 ч. 55 мин.
14:35
Белгород
025В
Воронеж
Воронеж
Москва
04:18
Узловая 1 (Московской жд)
10 ч. 53 мин.
08:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
250Ч
Старый Оскол
Москва
04:19
Узловая 1 (Московской жд)
11 ч. 56 мин.
09:26
Москва (Курский Вокзал)
542Й
Адлер
Москва
04:29
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 16 ч. 18 мин.
09:15
Москва (Курский Вокзал)
571Ч
Москва
Воронеж
04:31
Узловая 1 (Московской жд)
12 ч. 42 мин.
12:27
Воронеж 1
937Х
Воронеж
Санкт-Петербург
04:50
Узловая 1 (Московской жд)
22 ч. 30 мин.
20:00
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
297Х
Москва
Владикавказ
04:53
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 16 ч. 45 мин.
14:50
Владикавказ
231М
Москва
Ейск
04:53
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 8 ч. 5 мин.
06:10
Ейск
261М
Москва
Нальчик
04:53
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 15 ч. 31 мин.
13:36
Нальчик
533М
Москва
Адлер
05:22
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 14 ч. 46 мин.
15:32
Адлер
285А
Мурманск
Новороссийск
05:57
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 22 ч. 32 мин.
13:02
Новороссийск
225А
Мурманск
Адлер
05:57
Узловая 1 (Московской жд)
3 д. 5 ч. 36 мин.
20:06
Адлер
259С
Анапа
Санкт-Петербург
06:00
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 21 ч. 45 мин.
20:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
181Э
Минеральные Воды
Москва
06:07
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 10 ч. 29 мин.
10:59
Москва (Павелецкий Вокзал)
201У
Апатиты
Адлер
06:10
Узловая 1 (Московской жд)
3 д. 2 ч. 3 мин.
20:03
Адлер
247С
Анапа
Санкт-Петербург
06:26
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 22 ч. 35 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
246С
Ейск
Санкт-Петербург
06:26
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 15 ч. 35 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
595М
Москва
Астрахань
06:51
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 9 ч. 3 мин.
12:03
Астрахань
078С
Таврия
Симферополь
Санкт-Петербург
06:52
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 0 ч. 45 мин.
21:55
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
203В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
07:15
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 19 ч. 45 мин.
13:10
Минеральные Воды
287Х
Москва
Анапа
07:20
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 11 ч. 10 мин.
13:40
Анапа
178С
Таврия
Симферополь
Москва
07:21
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 16 ч. 50 мин.
14:00
Москва (Киевский Вокзал)
492Э
Таврия
Симферополь
Москва
07:21
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 21 ч. 59 мин.
13:59
Москва (Киевский Вокзал)
158С
Таврия
Симферополь
Москва
07:21
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 14 ч. 42 мин.
11:52
Москва (Павелецкий Вокзал)
279Й
Волгоград
Санкт-Петербург
07:24
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 16 ч. 17 мин.
22:53
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
227Х
Москва
Анапа
07:36
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 12 ч. 10 мин.
11:20
Анапа
259А
Санкт-Петербург
Анапа
07:48
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 20 ч. 32 мин.
13:00
Анапа
563В
Москва
Балаково
07:50
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 1 ч. 23 мин.
05:08
Балаково
115Ч
Санкт-Петербург
Новороссийск
08:14
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 22 ч. 9 мин.
18:45
Новороссийск
293А
Мурманск
Анапа
08:19
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 19 ч. 17 мин.
11:20
Анапа
121В
Санкт-Петербург
Новороссийск
08:19
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 19 ч. 3 мин.
11:30
Новороссийск
121А
Ночной Экспресс
Санкт-Петербург
Владикавказ
08:20
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 1 ч. 1 мин.
17:33
Владикавказ
537С
Анапа
Москва
08:22
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 13 ч. 55 мин.
15:55
Москва (Киевский Вокзал)
115А
Санкт-Петербург
Адлер
08:28
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 22 ч. 13 мин.
18:46
Адлер
099А
Санкт-Петербург
Адлер
08:29
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 3 ч. 25 мин.
20:59
Адлер
237Ч
Москва
Анапа
08:47
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 14 ч. 39 мин.
16:12
Анапа
567М
Москва
Анапа
08:48
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 16 ч. 50 мин.
16:10
Анапа
569Х
Москва
Новороссийск
08:48
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:10
Новороссийск
569М
Москва
Новороссийск
08:48
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:10
Новороссийск
079А
Санкт-Петербург
Волгоград
09:08
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 8 ч. 26 мин.
04:58
Волгоград 1
579Х
Москва
Волгоград
09:23
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 6 ч. 14 мин.
11:14
Волгоград 1
529У
Зеленогорск
Таганрог
09:44
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 17 ч. 50 мин.
09:22
Таганрог-Пассажирский (Новый Вокзал)
259Ч
Санкт-Петербург
Липецк
09:58
Узловая 1 (Московской жд)
19 ч. 37 мин.
15:04
Липецк
089А
Санкт-Петербург
Волгоград
10:00
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 8 ч. 38 мин.
04:58
Волгоград 1
297С
Владикавказ
Москва
10:03
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 17 ч. 10 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
232С
Ейск
Москва
10:03
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 6 ч. 12 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
261С
Нальчик
Москва
10:03
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 16 ч. 25 мин.
16:15
Москва (Киевский Вокзал)
183С
Кисловодск
Москва
10:16
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 15 ч. 56 мин.
15:46
Москва (Курский Вокзал)
135А
Санкт-Петербург
Махачкала
10:24
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 3 ч. 49 мин.
22:18
Махачкала
251А
Санкт-Петербург
Владикавказ
10:24
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 23 ч. 58 мин.
18:27
Владикавказ
279А
Санкт-Петербург
Таганрог
10:24
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 12 ч. 29 мин.
06:58
Таганрог-Пассажирский (Новый Вокзал)
534С
Адлер
Москва
10:54
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 16 ч. 4 мин.
15:20
Москва (Курский Вокзал)
425У
Челябинск
Калининград
12:09
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
247А
Санкт-Петербург
Анапа
12:38
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 19 ч. 19 мин.
17:50
Анапа
245А
Санкт-Петербург
Ейск
12:38
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 14 ч. 51 мин.
13:22
Ейск
480Й
Адлер
Санкт-Петербург
13:56
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 2 ч. 23 мин.
04:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
480С
Сухум (Абхазия)
Санкт-Петербург
13:56
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 10 ч. 50 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
479С
Ростов-на-Дону
Санкт-Петербург
13:56
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 13 ч. 7 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
243Э
Минеральные Воды
Санкт-Петербург
14:16
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 18 ч. 5 мин.
03:45
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
491М
Таврия
Москва
Симферополь
14:18
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 23 ч. 30 мин.
06:25
Симферополь
177Х
Таврия
Москва
Симферополь
14:18
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 22 ч. 55 мин.
06:00
Симферополь
114Э
Краснодар
Москва
14:25
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 6 ч. 51 мин.
19:43
Москва (Павелецкий Вокзал)
276Б
Минск (Беларусь)
Самара
14:48
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 10 ч. 59 мин.
08:56
Самара
426Ч
Калининград
Челябинск
14:48
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
150Б
Минск (Беларусь)
Самара
14:48
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 10 ч. 42 мин.
08:52
Самара
135С
Махачкала
Санкт-Петербург
14:50
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 4 ч. 57 мин.
05:32
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
251С
Владикавказ
Санкт-Петербург
14:50
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 22 ч. 21 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
279С
Таганрог
Санкт-Петербург
14:50
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 11 ч. 47 мин.
05:13
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
243В
Санкт-Петербург
Минеральные Воды
15:07
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 21 ч. 2 мин.
21:42
Минеральные Воды
551М
Москва
Волгоград
15:16
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 8 ч. 39 мин.
18:56
Волгоград 1
275М
Москва
Анапа
15:31
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 14 ч. 57 мин.
22:02
Анапа
077А
Таврия
Санкт-Петербург
Симферополь
15:31
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 4 ч. 20 мин.
06:00
Симферополь
121С
Владикавказ
Санкт-Петербург
15:36
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 22 ч. 31 мин.
05:01
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
279Х
Москва
Астрахань
15:55
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 7 ч. 2 мин.
18:42
Астрахань
479А
Санкт-Петербург
Сухум (Абхазия)
16:03
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 10 ч. 25 мин.
09:55
Сухум
481А
Санкт-Петербург
Имеретинский Курорт (Адлер)
16:03
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 5 ч. 18 мин.
04:48
Имеретинский Курорт
113М
Москва
Краснодар
17:07
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 5 ч. 56 мин.
18:46
Краснодар 1
226С
Адлер
Мурманск
17:09
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 23 ч. 34 мин.
07:43
Мурманск
286С
Новороссийск
Мурманск
17:09
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 17 ч. 43 мин.
07:43
Мурманск
518С
Адлер
Москва
17:09
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 13 ч. 46 мин.
21:55
Москва (Павелецкий Вокзал)
228С
Адлер
Москва
17:10
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 13 ч. 24 мин.
21:46
Москва (Павелецкий Вокзал)
296Э
Новороссийск
Апатиты
17:11
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 16 ч. 46 мин.
06:01
Апатиты 1
049С
Кисловодск
Санкт-Петербург
17:54
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 19 ч. 36 мин.
09:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
114С
Адлер
Санкт-Петербург
19:34
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 4 ч. 24 мин.
09:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
296С
Новороссийск
Санкт-Петербург
19:34
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 20 ч. 35 мин.
09:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
595Ж
Астрахань
Москва
19:50
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 11 ч. 15 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
577Ж
Волгоград
Москва
19:50
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 5 ч. 26 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
555Ж
Волгоград
Москва
19:50
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 7 ч. 21 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
157М
Таврия
Москва
Симферополь
19:52
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 14 ч. 6 мин.
06:00
Симферополь
217С
Анапа
Москва
20:01
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 7 ч. 44 мин.
23:56
Москва (Павелецкий Вокзал)
227С
Анапа
Москва
20:03
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 13 ч. 33 мин.
05:45
Москва (Киевский Вокзал)
100С
Адлер
Санкт-Петербург
20:31
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 5 ч. 34 мин.
11:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
049Ч
Кисловодск
Санкт-Петербург
21:02
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 21 ч. 51 мин.
11:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
122С
Новороссийск
Санкт-Петербург
21:23
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 18 ч. 56 мин.
12:31
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
322С
Новороссийск
Санкт-Петербург
21:23
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 0 ч. 25 мин.
18:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
579Ж
Волгоград
Москва
21:36
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 4 ч. 42 мин.
01:30
Москва (Павелецкий Вокзал)
579М
Москва
Волгоград
21:38
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 0 ч. 31 мин.
17:36
Волгоград 1
079Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
21:50
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 11 ч. 18 мин.
12:25
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
089Ж
Волгоград
Санкт-Петербург
21:59
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 9 ч. 34 мин.
12:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
249М
Москва
Старый Оскол
22:05
Узловая 1 (Московской жд)
12 ч. 6 мин.
05:15
Старый Оскол
481Я
Москва
Новороссийск
22:07
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 13 ч. 20 мин.
06:55
Новороссийск
165М
Таврия
Москва
Симферополь
22:15
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 17 ч. 55 мин.
11:40
Симферополь
553Щ
Москва
Новороссийск
22:20
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 17 ч. 18 мин.
06:40
Новороссийск
537Щ
Москва
Анапа
22:20
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 18 ч. 53 мин.
08:15
Анапа
261Ч
Воронеж
Москва
22:40
Узловая 1 (Московской жд)
12 ч. 20 мин.
02:40
Москва (Павелецкий Вокзал)
228А
Новороссийск
Санкт-Петербург
22:48
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 18 ч. 10 мин.
12:40
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
558С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
22:49
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 22 ч. 47 мин.
03:50
Москва (Павелецкий Вокзал)
295С
Анапа
Кандалакша
23:12
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 16 ч. 1 мин.
10:06
Кандалакша
293С
Анапа
Мурманск
23:14
Узловая 1 (Московской жд)
2 д. 22 ч. 15 мин.
16:40
Мурманск
566С
Адлер
Москва
23:35
Узловая 1 (Московской жд)
1 д. 14 ч. 48 мин.
03:22
Москва (Курский Вокзал)
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Узловая включает 281 поезд дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:30 по направлению к станции Минеральные Воды;
  • последний поезд прибывает в 23:56 от станции Москва.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Узловая.

Актуальное расписание поездов станции Узловая, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
