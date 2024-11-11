Сызрань: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Сызрань. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Сызрань работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Сызрань на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
923С
Уфа
Казань
00:13
Сызрань 1
21 ч. 28 мин.
08:45
Казань (Пассажирская)
590Й
Адлер
Тюмень
00:15
Сызрань Город
2 д. 22 ч. 32 мин.
10:07
Тюмень
353Е
Пермь
Имеретинский Курорт (Адлер)
00:17
Сызрань Город
2 д. 16 ч. 52 мин.
11:09
Имеретинский Курорт
287У
Челябинск
Москва
00:31
Сызрань 1
2 д. 10 ч. 53 мин.
13:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
207Й
Самара
Москва
00:40
Сызрань 1
16 ч. 44 мин.
15:09
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
358С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Уфа
00:47
Сызрань Город
2 д. 0 ч. 11 мин.
13:30
Уфа
574Й
Имеретинский Курорт (Адлер)
Самара
00:47
Сызрань Город
1 д. 15 ч. 15 мин.
04:23
Самара
107Й
Самара
Самара
Санкт-Петербург
00:51
Сызрань 1
1 д. 7 ч. 12 мин.
05:32
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
047М
Самара
Санкт-Петербург
00:58
Сызрань 1
1 д. 13 ч. 54 мин.
12:29
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
915Г
Казань
Севастополь
01:00
Сызрань Город
2 д. 20 ч. 22 мин.
09:00
Севастополь
473Й
Самара
Анапа
01:09
Сызрань 1
1 д. 15 ч. 57 мин.
14:47
Анапа
231У
Челябинск
Москва
01:10
Сызрань 1
1 д. 13 ч. 38 мин.
16:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
247У
Орск
Москва
01:11
Сызрань 1
1 д. 8 ч. 9 мин.
16:27
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
925Й
Самара
Нижний Новгород
01:11
Сызрань 1
16 ч. 15 мин.
15:05
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
271Й
Самара
Анапа
01:22
Сызрань 1
1 д. 14 ч. 4 мин.
13:20
Анапа
505Ф
Ташкент (Узбекистан)
Москва
01:22
Сызрань 1
4 д. 5 ч. 17 мин.
23:12
Москва (Павелецкий Вокзал)
229Ф
Самара
Кисловодск
01:22
Сызрань 1
1 д. 14 ч. 59 мин.
14:15
Кисловодск
063Й
Самара
Санкт-Петербург
01:23
Сызрань 1
21 ч. 37 мин.
21:10
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
524С
Адлер
Екатеринбург
01:25
Сызрань Город
2 д. 15 ч. 49 мин.
04:25
Екатеринбург (Пассажирский)
057С
Кисловодск
Иркутск
01:47
Сызрань 1
4 д. 18 ч. 13 мин.
06:41
Иркутск (Пассажирский)
182Щ
Москва
Орск
01:52
Сызрань 1
1 д. 9 ч. 55 мин.
19:35
Орск
097С
Кисловодск
Тында
02:00
Сызрань Город
6 д. 0 ч. 10 мин.
19:00
Тында
059С
Кисловодск
Новокузнецк
02:00
Сызрань Город
3 д. 14 ч. 53 мин.
09:43
Новокузнецк
576М
Москва
Уфа
02:10
Сызрань 1
1 д. 3 ч. 45 мин.
14:57
Уфа
239Й
Уфа
Москва
02:20
Сызрань 1
1 д. 3 ч. 18 мин.
17:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
367С
Кисловодск
Киров
02:22
Сызрань Город
2 д. 13 ч. 41 мин.
05:00
Киров (Пассажирский)
119Э
Кисловодск
Тюмень
02:22
Сызрань Город
2 д. 18 ч. 40 мин.
09:59
Тюмень
365С
Кисловодск
Пермь
02:22
Сызрань Город
2 д. 15 ч. 12 мин.
06:31
Пермь 2
283У
Челябинск
Москва
02:24
Сызрань 1
1 д. 10 ч. 40 мин.
15:22
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
495Й
Самара
Кисловодск
02:38
Сызрань Город
1 д. 14 ч. 13 мин.
13:28
Кисловодск
289С
Анапа
Екатеринбург
02:59
Сызрань 1
2 д. 15 ч. 40 мин.
07:10
Екатеринбург (Пассажирский)
205С
Анапа
Иркутск
03:03
Сызрань Город
4 д. 18 ч. 33 мин.
14:03
Иркутск (Пассажирский)
235С
Анапа
Тында
03:03
Сызрань Город
6 д. 4 ч. 6 мин.
23:36
Тында
447Е
Нижневартовск
Астрахань
03:03
Сызрань Город
3 д. 1 ч. 47 мин.
19:26
Астрахань
201С
Анапа
Красноярск
03:03
Сызрань Город
3 д. 18 ч. 32 мин.
14:02
Красноярск (Пассажирский)
529С
Анапа
Уфа
03:03
Сызрань Город
1 д. 21 ч. 38 мин.
17:08
Уфа
189М
Москва
Челябинск
03:05
Сызрань 1
1 д. 15 ч. 56 мин.
02:16
Челябинск-Главный
445С
Кисловодск
Екатеринбург
03:28
Сызрань Город
2 д. 14 ч. 26 мин.
09:38
Екатеринбург (Пассажирский)
123Н
Новосибирск
Белгород
03:31
Сызрань 1
2 д. 23 ч. 20 мин.
04:51
Белгород
113С
Кисловодск
Челябинск
03:31
Сызрань Город
2 д. 11 ч. 29 мин.
06:30
Челябинск-Главный
083Ц
Караганды (Казахстан)
Москва
03:39
Сызрань 1
2 д. 15 ч. 50 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
305Ф
Ташкент (Узбекистан)
Москва
03:39
Сызрань 1
2 д. 22 ч. 13 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
317Щ
Бишкек (Киргизия)
Москва
03:39
Сызрань 1
3 д. 4 ч. 28 мин.
22:08
Москва (Павелецкий Вокзал)
681Ж
Ульяновск
Самара
03:41
Сызрань 1
8 ч. 15 мин.
08:25
Самара
128Ы
Адлер
Красноярск
03:43
Сызрань Город
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
03:43
Сызрань Город
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
03:43
Сызрань Город
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
211Э
Анапа
Красноярск
03:43
Сызрань Город
3 д. 20 ч. 3 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
129С
Анапа
Красноярск
03:50
Сызрань Город
3 д. 17 ч. 11 мин.
12:36
Красноярск (Пассажирский)
229С
Анапа
Северобайкальск
03:54
Сызрань Город
4 д. 22 ч. 52 мин.
18:22
Северобайкальск
045Е
Урал
Екатеринбург
Кисловодск
03:55
Сызрань Город
2 д. 13 ч. 43 мин.
13:28
Кисловодск
232Ч
Москва
Самара
03:56
Сызрань 1
18 ч. 3 мин.
06:51
Самара
185У
Оренбург
Москва
03:59
Сызрань 1
23 ч. 33 мин.
16:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
097Э
Тында
Кисловодск
04:20
Сызрань Город
6 д. 5 ч. 42 мин.
12:37
Кисловодск
059Н
Новокузнецк
Кисловодск
04:20
Сызрань Город
3 д. 18 ч. 4 мин.
12:37
Кисловодск
523Е
Екатеринбург
Адлер
04:50
Сызрань Город
2 д. 17 ч. 38 мин.
18:38
Адлер
045С
Урал
Кисловодск
Екатеринбург
04:58
Сызрань Город
2 д. 6 ч. 21 мин.
04:22
Екатеринбург (Пассажирский)
047А
Санкт-Петербург
Самара
05:13
Сызрань 1
1 д. 13 ч. 50 мин.
07:35
Самара
493С
Анапа
Ульяновск
05:35
Сызрань Город
1 д. 18 ч. 37 мин.
09:57
Ульяновск (Центральный)
583С
Анапа
Казань
05:35
Сызрань Город
2 д. 0 ч. 25 мин.
15:45
Казань (Пассажирская)
591С
Анапа
Нижневартовск
05:35
Сызрань Город
3 д. 20 ч. 35 мин.
11:55
Нижневартовск 1
593С
Анапа
Новокузнецк
05:35
Сызрань Город
4 д. 9 ч. 2 мин.
00:22
Новокузнецк
497Э
Анапа
Нижневартовск
05:35
Сызрань Город
3 д. 14 ч. 31 мин.
05:36
Нижневартовск 1
497С
Анапа
Тюмень
05:35
Сызрань Город
2 д. 23 ч. 37 мин.
14:42
Тюмень
499С
Анапа
Новый Уренгой
05:35
Сызрань Город
4 д. 7 ч. 28 мин.
22:48
Новый Уренгой
337Ж
Санкт-Петербург
Самара
05:50
Сызрань 1
1 д. 14 ч. 25 мин.
08:10
Самара
032У
Оренбуржье
Москва
Орск
06:20
Сызрань 1
1 д. 4 ч. 5 мин.
21:17
Орск
276Б
Минск (Беларусь)
Самара
06:22
Сызрань 1
1 д. 10 ч. 59 мин.
08:56
Самара
499Э
Анапа
Новый Уренгой
06:35
Сызрань Город
4 д. 7 ч. 42 мин.
23:07
Новый Уренгой
016Й
Двухэтажный Состав
Москва
Самара
06:36
Сызрань 1
14 ч. 40 мин.
08:32
Самара
232В
Москва
Оренбург
06:37
Сызрань 1
23 ч. 57 мин.
17:13
Оренбург
244Э
Москва
Самара
06:37
Сызрань 1
15 ч. 39 мин.
08:55
Самара
426Ч
Калининград
Челябинск
06:46
Сызрань 1
2 д. 17 ч. 23 мин.
04:18
Челябинск-Главный
150Б
Минск (Беларусь)
Самара
06:46
Сызрань 1
1 д. 10 ч. 42 мин.
08:52
Самара
066Й
Москва
Тольятти
06:50
Сызрань 1
16 ч. 52 мин.
09:55
Тольятти
050М
Экспресс Столичный
Москва
Самара
06:50
Сызрань 1
14 ч. 57 мин.
08:47
Самара
105У
Оренбург
Санкт-Петербург
06:53
Сызрань 1
1 д. 13 ч. 28 мин.
06:48
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
373Е
Тюмень
Дербент
06:59
Сызрань Город
2 д. 17 ч. 37 мин.
12:39
Дербент
373И
Тюмень
Астрахань
06:59
Сызрань Город
2 д. 5 ч. 31 мин.
00:38
Астрахань
374Е
Екатеринбург
Махачкала
06:59
Сызрань Город
2 д. 9 ч. 56 мин.
11:21
Махачкала
573Е
Тюмень
Махачкала
06:59
Сызрань Город
2 д. 14 ч. 54 мин.
09:56
Махачкала
373Ы
Тюмень
Махачкала
06:59
Сызрань Город
2 д. 14 ч. 33 мин.
09:35
Махачкала
275Й
Уфа
Санкт-Петербург
07:13
Сызрань 1
1 д. 15 ч. 55 мин.
10:34
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
354С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Пермь
07:16
Сызрань Город
2 д. 14 ч. 48 мин.
10:21
Пермь 2
588Й
Адлер
Самара
07:16
Сызрань Город
1 д. 14 ч. 29 мин.
10:25
Самара
509Г
Казань
Новороссийск
07:19
Сызрань Город
1 д. 16 ч. 32 мин.
15:20
Новороссийск
522Е
Приобье
Новороссийск
07:19
Сызрань Город
3 д. 3 ч. 38 мин.
15:20
Новороссийск
010Й
Жигули
Москва
Самара
07:32
Сызрань 1
13 ч. 2 мин.
09:10
Самара
181У
Оренбург
Москва
07:39
Сызрань 1
1 д. 4 ч. 16 мин.
00:46
Москва (Павелецкий Вокзал)
528С
Таврия
Новороссийск
Оренбург
07:44
Сызрань Город
1 д. 20 ч. 33 мин.
19:05
Оренбург
138Й
Москва
Оренбург
07:56
Сызрань 1
1 д. 1 ч. 9 мин.
18:25
Оренбург
358Э
Имеретинский Курорт (Адлер)
Самара
07:59
Сызрань Город
1 д. 16 ч. 21 мин.
11:12
Самара
934Ж
Волгоград
Самара
07:59
Сызрань Город
16 ч. 4 мин.
11:14
Самара
291У
Челябинск
Москва
08:01
Сызрань 1
1 д. 16 ч. 20 мин.
01:10
Москва (Павелецкий Вокзал)
582С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новосибирск
08:04
Сызрань Город
3 д. 15 ч. 42 мин.
10:38
Новосибирск (Главный)
510С
Новороссийск
Казань
08:28
Сызрань Город
1 д. 17 ч. 58 мин.
18:23
Казань (Пассажирская)
522С
Новороссийск
Приобье
08:28
Сызрань Город
3 д. 8 ч. 50 мин.
09:15
Приобье
183Е
Оренбург
Москва
09:05
Сызрань 1
22 ч. 48 мин.
22:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
133Н
Томск
Анапа
09:06
Сызрань 1
3 д. 22 ч. 24 мин.
04:15
Анапа
111У
Орск
Кисловодск
09:16
Сызрань 1
2 д. 2 ч. 14 мин.
19:14
Кисловодск
211У
Орск
Кисловодск
09:18
Сызрань 1
2 д. 2 ч. 31 мин.
19:14
Кисловодск
131М
Москва
Орск
09:21
Сызрань 1
1 д. 11 ч. 50 мин.
02:50
Орск
132У
Москва
Орск
09:26
Сызрань 1
1 д. 11 ч. 24 мин.
02:32
Орск
014Е
Южный Урал
Москва
Челябинск
09:31
Сызрань 1
1 д. 7 ч. 20 мин.
05:00
Челябинск-Главный
013В
Москва
Челябинск
09:31
Сызрань 1
1 д. 9 ч. 0 мин.
05:00
Челябинск-Главный
013Х
Москва
Челябинск
09:31
Сызрань 1
1 д. 9 ч. 0 мин.
05:00
Челябинск-Главный
495С
Кисловодск
Самара
09:33
Сызрань Город
1 д. 15 ч. 6 мин.
13:07
Самара
124В
Белгород
Новосибирск
09:39
Сызрань 1
2 д. 20 ч. 0 мин.
06:00
Новосибирск (Главный)
014У
Москва
Челябинск
09:39
Сызрань 1
1 д. 7 ч. 28 мин.
05:08
Челябинск-Главный
935Т
Волгоград
Оренбург
09:40
Сызрань Город
1 д. 0 ч. 22 мин.
21:10
Оренбург
935Ж
Волгоград
Самара
09:50
Сызрань Город
15 ч. 52 мин.
12:40
Самара
110Й
Дневной Экспресс
Пенза
Самара
09:54
Сызрань 1
4 ч. 31 мин.
11:27
Самара
503Э
Уфа
Анапа
10:12
Сызрань Город
1 д. 22 ч. 29 мин.
19:05
Анапа
250Х
Москва
Самара
10:15
Сызрань 1
15 ч. 44 мин.
13:04
Самара
238Й
Москва
Уфа
10:32
Сызрань 1
1 д. 2 ч. 5 мин.
22:37
Уфа
226М
«Мороз Экспресс»
Москва
Оренбург
10:32
Сызрань 1
1 д. 2 ч. 0 мин.
21:50
Оренбург
515Г
Ижевск
Анапа
11:12
Сызрань Город
2 д. 0 ч. 26 мин.
20:18
Анапа
515Э
Казань
Анапа
11:18
Сызрань Город
1 д. 19 ч. 12 мин.
20:52
Анапа
589Е
Тюмень
Адлер
11:54
Сызрань Город
3 д. 1 ч. 49 мин.
04:15
Адлер
168С
Таврия
Адлер
Красноярск
12:00
Сызрань Город
4 д. 4 ч. 26 мин.
00:42
Красноярск (Пассажирский)
590С
Адлер
Екатеринбург
12:00
Сызрань Город
2 д. 19 ч. 39 мин.
15:55
Екатеринбург (Пассажирский)
590Ж
Адлер
Челябинск
12:00
Сызрань Город
2 д. 13 ч. 44 мин.
10:00
Челябинск-Главный
590Э
Адлер
Тюмень
12:00
Сызрань Город
3 д. 3 ч. 56 мин.
00:12
Тюмень
172С
Таврия
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
12:00
Сызрань Город
3 д. 22 ч. 24 мин.
19:00
Новокузнецк
240Э
Москва
Уфа
12:01
Сызрань 1
1 д. 0 ч. 48 мин.
23:03
Уфа
210Й
Москва
Самара
12:20
Сызрань 1
17 ч. 2 мин.
15:10
Самара
924Ф
Москва
Москва
12:26
Сызрань 1
2 д. 14 ч. 50 мин.
11:40
Москва Казанская Туристическая
105Ж
Волгоград
Нижневартовск
12:41
Сызрань Город
2 д. 15 ч. 2 мин.
14:12
Нижневартовск 1
107С
Волгоград
Екатеринбург
12:41
Сызрань Город
1 д. 15 ч. 0 мин.
14:10
Екатеринбург (Пассажирский)
107Ж
Волгоград
Нижневартовск
12:43
Сызрань Город
2 д. 14 ч. 20 мин.
13:30
Нижневартовск 1
575Й
Уфа
Москва
12:48
Сызрань 1
1 д. 2 ч. 14 мин.
03:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
183У
Орск
Москва
12:58
Сызрань 1
1 д. 7 ч. 55 мин.
03:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
210Х
Москва
Уфа
13:23
Сызрань 1
1 д. 2 ч. 2 мин.
01:28
Уфа
208Я
Москва
Самара
13:32
Сызрань 1
15 ч. 57 мин.
15:33
Самара
473С
Анапа
Самара
13:40
Сызрань 1
1 д. 16 ч. 0 мин.
15:55
Самара
271С
Анапа
Самара
13:44
Сызрань 1
1 д. 15 ч. 50 мин.
15:45
Самара
118С
Адлер
Самара
13:57
Сызрань 1
1 д. 17 ч. 17 мин.
15:55
Самара
418С
Адлер
Самара
13:57
Сызрань 1
1 д. 17 ч. 17 мин.
15:55
Самара
248М
Москва
Оренбург
14:00
Сызрань 1
1 д. 2 ч. 31 мин.
01:11
Оренбург
213У
Челябинск
Москва
14:02
Сызрань 1
2 д. 11 ч. 5 мин.
03:30
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
203Н
Томск
Анапа
14:05
Сызрань 1
3 д. 19 ч. 7 мин.
04:15
Анапа
935Й
Самара
Киров
14:05
Сызрань 1
20 ч. 40 мин.
08:45
Киров (Пассажирский)
084Й
Тольятти
Караганды (Казахстан)
14:13
Сызрань 1
1 д. 22 ч. 20 мин.
09:30
Караганды (Пассажирская)
131У
Орск
Москва
14:26
Сызрань 1
1 д. 12 ч. 43 мин.
09:38
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
277В
Санкт-Петербург
Уфа
14:34
Сызрань 1
1 д. 15 ч. 53 мин.
04:03
Уфа
131Е
Орск
Москва
14:36
Сызрань 1
1 д. 13 ч. 24 мин.
10:29
Москва (Павелецкий Вокзал)
401Й
Нижневартовск
Пенза
14:41
Сызрань 1
2 д. 11 ч. 34 мин.
18:20
Пенза 1
063В
Санкт-Петербург
Самара
14:42
Сызрань 1
21 ч. 29 мин.
16:45
Самара
184Х
Москва
Орск
15:05
Сызрань 1
1 д. 8 ч. 0 мин.
08:40
Орск
192Х
Москва
Тольятти
15:15
Сызрань 1
20 ч. 0 мин.
20:50
Тольятти
457У
Челябинск
Анапа
15:25
Сызрань Город
2 д. 11 ч. 16 мин.
03:45
Анапа
450С
Адлер
Самара
15:34
Сызрань 1
1 д. 18 ч. 47 мин.
17:55
Самара
557Е
Тюмень
Анапа
15:38
Сызрань Город
2 д. 23 ч. 30 мин.
03:50
Анапа
101Й
Нижневартовск
Пенза
15:45
Сызрань 1
2 д. 11 ч. 9 мин.
19:34
Пенза 1
102Й
Пенза
Нижневартовск
15:45
Сызрань 1
2 д. 11 ч. 0 мин.
22:30
Нижневартовск 1
402Й
Пенза
Нижневартовск
15:45
Сызрань 1
2 д. 12 ч. 18 мин.
23:48
Нижневартовск 1
401Е
Нижневартовск
Пенза
15:45
Сызрань 1
2 д. 14 ч. 30 мин.
19:34
Пенза 1
933Ж
Астрахань
Самара
15:56
Сызрань Город
21 ч. 40 мин.
19:10
Самара
243Н
Новокузнецк
Анапа
16:11
Сызрань Город
3 д. 18 ч. 43 мин.
03:50
Анапа
503Й
Уфа
Анапа
16:11
Сызрань Город
2 д. 1 ч. 29 мин.
03:50
Анапа
519У
Орск
Анапа
16:11
Сызрань Город
2 д. 6 ч. 30 мин.
03:50
Анапа
185Е
Таврия
Тюмень
Симферополь
16:11
Сызрань Город
3 д. 5 ч. 35 мин.
11:40
Симферополь
162Е
Таврия
Пермь
Симферополь
16:11
Сызрань Город
3 д. 5 ч. 53 мин.
11:40
Симферополь
117Е
Челябинск
Кисловодск
16:22
Сызрань 1
2 д. 11 ч. 33 мин.
05:43
Кисловодск
194М
Москва
Тольятти
16:23
Сызрань 1
22 ч. 0 мин.
23:00
Тольятти
451Й
Ульяновск
Адлер
16:25
Сызрань Город
1 д. 17 ч. 36 мин.
06:14
Адлер
049Й
Самара
Москва
16:42
Сызрань 1
15 ч. 29 мин.
05:53
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
105А
Санкт-Петербург
Оренбург
16:42
Сызрань 1
1 д. 13 ч. 58 мин.
05:24
Оренбург
015М
Двухэтажный Состав
Самара
Москва
16:44
Сызрань 1
14 ч. 59 мин.
05:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
515С
Анапа
Ижевск
16:59
Сызрань Город
2 д. 2 ч. 50 мин.
10:25
Ижевск
186У
Москва
Оренбург
17:19
Сызрань 1
1 д. 3 ч. 30 мин.
05:20
Оренбург
932Ж
Москва
Самара
17:40
Сызрань 1
20 ч. 50 мин.
22:00
Самара
192Э
Таврия
Симферополь
Уфа
17:47
Сызрань Город
2 д. 5 ч. 19 мин.
07:29
Уфа
142С
Таврия
Симферополь
Пермь
17:48
Сызрань Город
3 д. 1 ч. 37 мин.
03:47
Пермь 2
357Й
Уфа
Имеретинский Курорт (Адлер)
17:53
Сызрань Город
2 д. 1 ч. 52 мин.
06:32
Имеретинский Курорт
676У
Магнитогорск
Москва
18:06
Сызрань 1
1 д. 10 ч. 37 мин.
06:22
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
343У
Челябинск
Адлер
18:07
Сызрань Город
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
537Й
Уфа
Адлер
18:07
Сызрань Город
2 д. 1 ч. 30 мин.
07:10
Адлер
463У
Челябинск
Адлер
18:07
Сызрань Город
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
491Э
Казань
Адлер
18:13
Сызрань Город
1 д. 23 ч. 1 мин.
06:19
Адлер
451Г
Ижевск
Адлер
18:13
Сызрань Город
2 д. 10 ч. 37 мин.
06:19
Адлер
013У
Южный Урал
Челябинск
Москва
18:17
Сызрань 1
1 д. 9 ч. 50 мин.
06:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
137Э
Самара
Москва
18:48
Сызрань 1
16 ч. 53 мин.
09:08
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
273И
Северобайкальск
Адлер
18:48
Сызрань Город
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
18:48
Сызрань Город
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
211Ы
Красноярск
Анапа
18:48
Сызрань Город
4 д. 0 ч. 17 мин.
06:25
Анапа
936Э
Уфа
Волгоград
18:48
Сызрань Город
1 д. 2 ч. 41 мин.
08:42
Волгоград 1
935С
Уфа
Волгоград
18:48
Сызрань Город
1 д. 2 ч. 41 мин.
08:42
Волгоград 1
269Ь
Чита
Адлер
18:48
Сызрань Город
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
425У
Челябинск
Калининград
18:52
Сызрань 1
2 д. 18 ч. 50 мин.
14:25
Калининград Южный (Пассажирский)
589У
Челябинск
Адлер
19:04
Сызрань Город
2 д. 12 ч. 27 мин.
08:38
Адлер
590Е
Екатеринбург
Адлер
19:04
Сызрань Город
2 д. 18 ч. 26 мин.
08:38
Адлер
167Ы
Красноярск
Адлер
19:04
Сызрань Город
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
Адлер
551У
Таврия
Челябинск
Адлер
19:04
Сызрань Город
2 д. 12 ч. 27 мин.
08:38
Адлер
589Й
Уфа
Имеретинский Курорт (Адлер)
19:10
Сызрань Город
2 д. 5 ч. 16 мин.
10:34
Имеретинский Курорт
357Ж
Самара
Имеретинский Курорт (Адлер)
19:10
Сызрань Город
1 д. 18 ч. 48 мин.
10:34
Имеретинский Курорт
935Э
Самара
Волгоград
19:10
Сызрань Город
17 ч. 0 мин.
09:06
Волгоград 1
231Й
Уфа
Москва
19:13
Сызрань 1
1 д. 3 ч. 17 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
283Х
Москва
Челябинск
19:16
Сызрань 1
1 д. 13 ч. 48 мин.
16:38
Челябинск-Главный
571Й
Уфа
Москва
19:22
Сызрань 1
1 д. 2 ч. 3 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
933Й
Самара
Волгоград
19:27
Сызрань Город
16 ч. 42 мин.
08:52
Волгоград 1
109Й
Дневной Экспресс
Самара
Пенза
19:39
Сызрань 1
4 ч. 39 мин.
22:32
Пенза 1
487Й
Самара
Сухум (Абхазия)
19:41
Сызрань 1
2 д. 3 ч. 37 мин.
20:40
Сухум
111С
Кисловодск
Орск
19:52
Сызрань 1
2 д. 2 ч. 14 мин.
12:30
Орск
291М
Москва
Челябинск
20:02
Сызрань 1
1 д. 13 ч. 50 мин.
17:55
Челябинск-Главный
552У
Оренбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
20:02
Сызрань Город
4 д. 2 ч. 20 мин.
08:54
Имеретинский Курорт
031У
Оренбуржье
Орск
Москва
20:03
Сызрань 1
1 д. 6 ч. 22 мин.
10:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
031Н
Оренбург
Москва
20:03
Сызрань 1
1 д. 0 ч. 39 мин.
10:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
420Е
Екатеринбург
Анапа
20:13
Сызрань 1
2 д. 18 ч. 47 мин.
09:45
Анапа
290Е
Екатеринбург
Анапа
20:15
Сызрань 1
2 д. 14 ч. 43 мин.
08:25
Анапа
243С
Анапа
Новокузнецк
20:24
Сызрань Город
3 д. 15 ч. 57 мин.
01:47
Новокузнецк
503С
Анапа
Уфа
20:24
Сызрань Город
2 д. 0 ч. 24 мин.
10:14
Уфа
519С
Анапа
Орск
20:24
Сызрань Город
2 д. 4 ч. 57 мин.
14:47
Орск
457С
Анапа
Челябинск
20:29
Сызрань Город
2 д. 10 ч. 5 мин.
20:20
Челябинск-Главный
419С
Анапа
Челябинск
20:29
Сызрань Город
2 д. 12 ч. 48 мин.
23:28
Челябинск-Главный
009Й
Жигули
Самара
Москва
20:39
Сызрань 1
13 ч. 5 мин.
08:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
243Й
Самара
Москва
20:45
Сызрань 1
16 ч. 16 мин.
10:29
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
205И
Иркутск
Анапа
20:46
Сызрань Город
4 д. 16 ч. 2 мин.
06:25
Анапа
235Э
Тында
Анапа
20:46
Сызрань Город
6 д. 2 ч. 35 мин.
06:25
Анапа
497И
Тюмень
Анапа
20:46
Сызрань Город
2 д. 21 ч. 3 мин.
11:10
Анапа
497Е
Нижневартовск
Анапа
20:46
Сызрань Город
3 д. 15 ч. 20 мин.
11:10
Анапа
201Ы
Красноярск
Анапа
20:46
Сызрань Город
3 д. 18 ч. 49 мин.
06:25
Анапа
529Й
Уфа
Анапа
20:46
Сызрань Город
1 д. 22 ч. 32 мин.
06:25
Анапа
066Э
Тольятти
Москва
20:51
Сызрань 1
16 ч. 35 мин.
10:10
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
229И
Северобайкальск
Анапа
20:53
Сызрань Город
4 д. 22 ч. 27 мин.
06:30
Анапа
129Ы
Красноярск
Анапа
20:57
Сызрань Город
3 д. 18 ч. 40 мин.
06:30
Анапа
209Й
Самара
Москва
21:13
Сызрань 1
17 ч. 31 мин.
11:45
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
493Й
Ульяновск
Анапа
21:13
Сызрань Город
1 д. 17 ч. 59 мин.
11:10
Анапа
583Г
Казань
Анапа
21:13
Сызрань Город
1 д. 23 ч. 48 мин.
11:10
Анапа
499Е
Новый Уренгой
Анапа
21:13
Сызрань Город
4 д. 5 ч. 10 мин.
11:10
Анапа
598У
Челябинск
Анапа
21:13
Сызрань Город
2 д. 21 ч. 13 мин.
11:10
Анапа
373С
Дербент
Тюмень
21:18
Сызрань Город
2 д. 19 ч. 10 мин.
10:09
Тюмень
573С
Махачкала
Тюмень
21:18
Сызрань Город
2 д. 16 ч. 59 мин.
09:59
Тюмень
373Ж
Астрахань
Тюмень
21:18
Сызрань Город
2 д. 5 ч. 8 мин.
08:45
Тюмень
183Х
Москва
Оренбург
21:25
Сызрань 1
1 д. 3 ч. 45 мин.
07:55
Оренбург
449Й
Самара
Адлер
21:26
Сызрань 1
1 д. 17 ч. 9 мин.
12:06
Адлер
597Ж
Саратов
Йошкар-Ола
21:28
Сызрань Город
16 ч. 50 мин.
09:00
Йошкар-Ола
368Г
Киров
Кисловодск
21:35
Сызрань Город
2 д. 12 ч. 22 мин.
07:12
Кисловодск
365Е
Пермь
Кисловодск
21:35
Сызрань Город
2 д. 10 ч. 52 мин.
07:12
Кисловодск
119Е
Тюмень
Кисловодск
21:35
Сызрань Город
2 д. 16 ч. 30 мин.
07:12
Кисловодск
923Ж
Самара
Йошкар-Ола
21:43
Сызрань 1
13 ч. 20 мин.
08:30
Йошкар-Ола
237Э
Самара
Москва
21:48
Сызрань 1
16 ч. 11 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
538С
Адлер
Уфа
22:06
Сызрань Город
2 д. 1 ч. 28 мин.
12:14
Уфа
464С
Адлер
Челябинск
22:06
Сызрань Город
2 д. 16 ч. 14 мин.
03:00
Челябинск-Главный
407Е
Нижневартовск
Волгоград
22:08
Сызрань Город
2 д. 18 ч. 34 мин.
11:44
Волгоград 1
107Е
Нижневартовск
Волгоград
22:14
Сызрань Город
2 д. 16 ч. 14 мин.
11:44
Волгоград 1
105Е
Нижневартовск
Волгоград
22:16
Сызрань Город
2 д. 15 ч. 49 мин.
11:48
Волгоград 1
133С
Анапа
Томск
22:19
Сызрань 1
3 д. 18 ч. 5 мин.
04:05
Томск 2
203С
Анапа
Томск
22:31
Сызрань 1
3 д. 18 ч. 20 мин.
05:00
Томск 2
212Й
Тольятти
Москва
22:46
Сызрань 1
20 ч. 47 мин.
13:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
192Й
Тольятти
Москва
22:50
Сызрань 1
20 ч. 27 мин.
12:57
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
265Е
Орск
Москва
22:52
Сызрань 1
1 д. 4 ч. 50 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
159Й
Уфа
Санкт-Петербург
23:11
Сызрань 1
1 д. 18 ч. 59 мин.
05:49
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
239Х
Москва
Уфа
23:17
Сызрань 1
1 д. 6 ч. 45 мин.
12:20
Уфа
550С
Адлер
Тольятти
23:27
Сызрань 1
1 д. 21 ч. 8 мин.
05:30
Тольятти
550Й
Тольятти
Адлер
23:30
Сызрань 1
2 д. 3 ч. 33 мин.
20:03
Адлер
492С
Адлер
Казань
23:31
Сызрань Город
1 д. 22 ч. 4 мин.
08:45
Казань (Пассажирская)
452С
Адлер
Ижевск
23:31
Сызрань Город
2 д. 7 ч. 49 мин.
18:30
Ижевск
305Й
Москва
Ташкент (Узбекистан)
23:34
Сызрань 1
2 д. 19 ч. 54 мин.
01:59
Ташкент (Центральный)
083Й
Москва
Караганды (Казахстан)
23:34
Сызрань 1
2 д. 16 ч. 3 мин.
22:08
Караганды (Пассажирская)
317М
Москва
Бишкек (Киргизия)
23:34
Сызрань 1
3 д. 3 ч. 36 мин.
09:41
Бишкек 2
315Г
Казань
Ташкент (Узбекистан)
23:34
Сызрань 1
2 д. 17 ч. 50 мин.
04:23
Ташкент (Центральный)
337Й
Самара
Санкт-Петербург
23:41
Сызрань 1
1 д. 15 ч. 21 мин.
12:12
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
488С
Сухум (Абхазия)
Самара
23:42
Сызрань 1
2 д. 2 ч. 23 мин.
02:26
Самара
191Й
Таврия
Уфа
Симферополь
23:57
Сызрань Город
2 д. 3 ч. 29 мин.
15:00
Симферополь
142Е
Таврия
Пермь
Симферополь
23:57
Сызрань Город
3 д. 2 ч. 55 мин.
16:00
Симферополь
117Й
Самара
Адлер
23:59
Сызрань 1
1 д. 17 ч. 39 мин.
15:25
Адлер
227Й
Самара
Кисловодск
23:59
Сызрань 1
1 д. 16 ч. 29 мин.
14:15
Кисловодск
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Сызрань включает 538 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала вечером.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:03 по направлению к станции Сухум;
  • последний поезд прибывает в 23:48 от станции Нижневартовск.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Сызрань.

Актуальное расписание поездов станции Сызрань, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Как купить билет на поезд

С сервисом povagonam.ru купить жд билеты онлайн можно за пару минут. Больше не нужно стоять в очереди в железнодорожную кассу — достаточно воспользоваться формой поиска. Укажите станцию отправления и прибытия, дату и время поездки, а сервис предоставит полный список поездов по вашему направлению. Вы можете выбрать оптимальный вариант исходя из собственных критериев, а также забронировать и оплатить ЖД билет по актуальной стоимости. povagonam.ru дает возможность купить билеты на все российские маршруты и большинство международных направлений.

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
