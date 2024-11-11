Лазаревская: билеты на поезд и расписание поездов

На странице представлено актуальное расписание поездов города Лазаревская. Наш сервис позволяет купить или забронировать ЖД билеты онлайн, уточнить цены и наличие билетов на поезда. Воспользуйтесь формой поиска выше и выберите удобный маршрут.

Для большинства направлений открыта продажа ЖД билетов на даты до 14 июля 2026 года включительно. Заказ билетов в городе Лазаревская работает круглосуточно!

Расписание отправления поездов со станции Лазаревская на сегодня

Отправление
Прибытие
Поезд:
Маршрут:
Отправление:
В пути:
Прибытие:
808С
Ласточка
Ростов-на-Дону
Сочи
00:04
Лазаревская
8 ч. 42 мин.
01:51
Аэропорт Сочи
928С
Фирменный «Сочи»
Гагра (Абхазия)
Туапсе
00:14
Лазаревская
5 ч. 25 мин.
01:05
Туапсе
118С
Адлер
Самара
00:34
Лазаревская
1 д. 17 ч. 17 мин.
15:55
Самара
418С
Адлер
Самара
00:34
Лазаревская
1 д. 17 ч. 17 мин.
15:55
Самара
589Е
Тюмень
Адлер
00:45
Лазаревская
3 д. 1 ч. 49 мин.
04:15
Адлер
476С
Таврия
Адлер
Казань
01:02
Лазаревская
2 д. 0 ч. 50 мин.
23:58
Казань (Пассажирская)
450С
Адлер
Самара
01:02
Лазаревская
1 д. 18 ч. 47 мин.
17:55
Самара
481А
Санкт-Петербург
Имеретинский Курорт (Адлер)
01:09
Лазаревская
2 д. 5 ч. 18 мин.
04:48
Имеретинский Курорт
534С
Адлер
Москва
01:11
Лазаревская
1 д. 16 ч. 4 мин.
15:20
Москва (Курский Вокзал)
233Е
Екатеринбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
02:00
Лазаревская
2 д. 16 ч. 26 мин.
04:19
Имеретинский Курорт
497Г
Ижевск
Адлер
02:03
Лазаревская
2 д. 10 ч. 17 мин.
03:57
Адлер
531Г
Киров
Адлер
02:03
Лазаревская
2 д. 10 ч. 7 мин.
03:57
Адлер
479А
Санкт-Петербург
Сухум (Абхазия)
02:12
Лазаревская
2 д. 10 ч. 25 мин.
09:55
Сухум
261Я
Архангельск
Адлер
02:26
Лазаревская
2 д. 8 ч. 52 мин.
04:22
Адлер
309Э
Воркута
Адлер
02:26
Лазаревская
3 д. 16 ч. 17 мин.
04:22
Адлер
523Г
Казань
Адлер
02:27
Лазаревская
2 д. 3 ч. 25 мин.
04:15
Адлер
241И
Иркутск
Адлер
02:45
Лазаревская
4 д. 21 ч. 34 мин.
04:45
Адлер
269Ч
Чита
Адлер
02:45
Лазаревская
5 д. 17 ч. 19 мин.
04:45
Адлер
252Н
Барнаул
Адлер
02:47
Лазаревская
3 д. 20 ч. 17 мин.
04:37
Адлер
292М
Москва
Адлер
02:56
Лазаревская
1 д. 9 ч. 3 мин.
04:53
Адлер
471М
Москва
Адлер
03:05
Лазаревская
1 д. 12 ч. 28 мин.
05:03
Адлер
556С
Адлер
Смоленск
03:15
Лазаревская
1 д. 20 ч. 43 мин.
21:45
Смоленск (Центральный)
306М
Москва
Сухум (Абхазия)
03:16
Лазаревская
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
Сухум
268Х
Москва
Адлер
03:21
Лазаревская
1 д. 9 ч. 21 мин.
05:11
Адлер
304М
Москва
Сухум (Абхазия)
03:21
Лазаревская
1 д. 14 ч. 53 мин.
10:43
Сухум
309С
Воркута
Адлер
03:30
Лазаревская
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
263Е
Екатеринбург
Адлер
03:30
Лазаревская
2 д. 13 ч. 2 мин.
05:19
Адлер
561М
Москва
Имеретинский Курорт (Адлер)
03:30
Лазаревская
1 д. 14 ч. 20 мин.
06:14
Имеретинский Курорт
909С
Воркута
Адлер
03:30
Лазаревская
3 д. 17 ч. 42 мин.
05:47
Адлер
216Н
Барнаул
Адлер
03:38
Лазаревская
3 д. 17 ч. 17 мин.
05:32
Адлер
115И
Томск
Адлер
03:38
Лазаревская
3 д. 16 ч. 32 мин.
05:32
Адлер
550Щ
Москва
Адлер
03:38
Лазаревская
1 д. 13 ч. 26 мин.
05:32
Адлер
357Й
Уфа
Имеретинский Курорт (Адлер)
03:55
Лазаревская
2 д. 1 ч. 52 мин.
06:32
Имеретинский Курорт
140Н
Барнаул
Адлер
03:57
Лазаревская
3 д. 19 ч. 8 мин.
05:52
Адлер
808Э
Сочи
Ростов-на-Дону
03:58
Лазаревская
8 ч. 56 мин.
10:54
Ростов (Главный)
363У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
04:02
Лазаревская
2 д. 14 ч. 22 мин.
06:32
Имеретинский Курорт
451Й
Ульяновск
Адлер
04:10
Лазаревская
1 д. 17 ч. 36 мин.
06:14
Адлер
491Э
Казань
Адлер
04:17
Лазаревская
1 д. 23 ч. 1 мин.
06:19
Адлер
451Г
Ижевск
Адлер
04:17
Лазаревская
2 д. 10 ч. 37 мин.
06:19
Адлер
501Х
Москва
Адлер
04:17
Лазаревская
1 д. 20 ч. 9 мин.
06:19
Адлер
480С
Сухум (Абхазия)
Санкт-Петербург
04:20
Лазаревская
2 д. 10 ч. 50 мин.
06:30
Санкт-Петербург (Витебский Вокзал)
468М
Смоленск
Имеретинский Курорт (Адлер)
04:24
Лазаревская
1 д. 19 ч. 11 мин.
06:56
Имеретинский Курорт
480Й
Адлер
Санкт-Петербург
04:25
Лазаревская
2 д. 2 ч. 23 мин.
04:20
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
653С
Ставрополь
Адлер
04:28
Лазаревская
14 ч. 31 мин.
06:27
Адлер
360Ч
Калининград
Адлер
04:28
Лазаревская
2 д. 11 ч. 35 мин.
06:27
Адлер
603С
Ставрополь
Адлер
04:29
Лазаревская
14 ч. 31 мин.
06:27
Адлер
459В
Тамбов
Адлер
04:50
Лазаревская
1 д. 7 ч. 52 мин.
06:47
Адлер
459Й
Воронеж
Адлер
04:50
Лазаревская
1 д. 1 ч. 27 мин.
06:47
Адлер
449В
Воронеж
Адлер
04:50
Лазаревская
1 д. 1 ч. 27 мин.
06:47
Адлер
580С
Адлер
Таганрог
04:55
Лазаревская
16 ч. 37 мин.
19:27
Таганрог-Пассажирский (Новый Вокзал)
139Н
Новосибирск
Адлер
04:57
Лазаревская
3 д. 13 ч. 18 мин.
06:56
Адлер
927С
Туристический Поезд «Сочи»
Туапсе
Гагра (Абхазия)
04:59
Лазаревская
5 ч. 35 мин.
09:45
Гагра
643С
Пассажирский
Кисловодск
Адлер
05:07
Лазаревская
14 ч. 31 мин.
07:12
Адлер
343С
Кисловодск
Адлер
05:07
Лазаревская
14 ч. 31 мин.
07:12
Адлер
343У
Челябинск
Адлер
05:14
Лазаревская
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
537Й
Уфа
Адлер
05:14
Лазаревская
2 д. 1 ч. 30 мин.
07:10
Адлер
463У
Челябинск
Адлер
05:14
Лазаревская
2 д. 15 ч. 5 мин.
07:10
Адлер
684С
Ростов-на-Дону
Адлер
05:20
Лазаревская
12 ч. 59 мин.
07:30
Адлер
642С
Ростов-На-Дону – Адлер
Ростов-на-Дону
Адлер
05:25
Лазаревская
10 ч. 47 мин.
07:32
Адлер
657С
Минеральные Воды
Адлер
05:29
Лазаревская
11 ч. 0 мин.
07:34
Адлер
273И
Северобайкальск
Адлер
05:50
Лазаревская
5 д. 8 ч. 2 мин.
08:01
Адлер
269Ь
Чита
Адлер
05:50
Лазаревская
5 д. 16 ч. 4 мин.
08:01
Адлер
127Ы
Красноярск
Адлер
05:56
Лазаревская
4 д. 1 ч. 53 мин.
08:01
Адлер
542М
Москва
Адлер
06:14
Лазаревская
1 д. 16 ч. 35 мин.
08:09
Адлер
668С
Ростов-на-Дону
Адлер
06:14
Лазаревская
15 ч. 10 мин.
08:09
Адлер
442С
Ростов-на-Дону
Адлер
06:14
Лазаревская
13 ч. 54 мин.
08:09
Адлер
638С
Ростов-на-Дону
Адлер
06:21
Лазаревская
15 ч. 16 мин.
08:18
Адлер
642Э
Ростов-на-Дону
Адлер
06:24
Лазаревская
11 ч. 47 мин.
08:42
Адлер
589У
Челябинск
Адлер
06:26
Лазаревская
2 д. 12 ч. 27 мин.
08:38
Адлер
590Е
Екатеринбург
Адлер
06:26
Лазаревская
2 д. 18 ч. 26 мин.
08:38
Адлер
167Ы
Красноярск
Адлер
06:26
Лазаревская
4 д. 4 ч. 3 мин.
08:38
Адлер
551У
Таврия
Челябинск
Адлер
06:26
Лазаревская
2 д. 12 ч. 27 мин.
08:38
Адлер
465Ж
Астрахань
Имеретинский Курорт (Адлер)
06:30
Лазаревская
1 д. 11 ч. 19 мин.
09:04
Имеретинский Курорт
506Ж
Саратов
Имеретинский Курорт (Адлер)
06:30
Лазаревская
1 д. 9 ч. 58 мин.
09:04
Имеретинский Курорт
465Й
Волгоград
Имеретинский Курорт (Адлер)
06:30
Лазаревская
1 д. 2 ч. 54 мин.
09:04
Имеретинский Курорт
679С
Владикавказ
Адлер
06:35
Лазаревская
16 ч. 4 мин.
08:32
Адлер
552У
Оренбург
Имеретинский Курорт (Адлер)
06:35
Лазаревская
4 д. 2 ч. 20 мин.
08:54
Имеретинский Курорт
802С
Ласточка
Сочи
Краснодар
06:57
Лазаревская
5 ч. 25 мин.
10:03
Краснодар 1
872С
Сочи
Краснодар
06:57
Лазаревская
5 ч. 25 мин.
10:03
Краснодар 1
044М
Москва
Имеретинский Курорт (Адлер)
07:00
Лазаревская
1 д. 10 ч. 3 мин.
09:31
Имеретинский Курорт
651С
Ставрополь
Адлер
07:00
Лазаревская
14 ч. 28 мин.
08:58
Адлер
600С
Ростов-на-Дону
Адлер
07:00
Лазаревская
14 ч. 37 мин.
08:58
Адлер
505Ж
Волгоград
Имеретинский Курорт (Адлер)
07:08
Лазаревская
1 д. 3 ч. 31 мин.
09:44
Имеретинский Курорт
316С
Таврия
Симферополь
Адлер
07:10
Лазаревская
18 ч. 58 мин.
09:13
Адлер
682И
Ростов-на-Дону
Адлер
07:16
Лазаревская
10 ч. 49 мин.
09:22
Адлер
601С
Ставрополь
Адлер
07:24
Лазаревская
14 ч. 55 мин.
09:35
Адлер
100С
Адлер
Санкт-Петербург
07:25
Лазаревская
2 д. 5 ч. 34 мин.
11:00
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
037Г
Нижний Новгород
Имеретинский Курорт (Адлер)
07:26
Лазаревская
1 д. 14 ч. 44 мин.
09:58
Имеретинский Курорт
930С
Лыжная Стрела
Ростов-на-Дону
Роза Хутор
07:26
Лазаревская
13 ч. 25 мин.
11:10
Роза Хутор
114С
Адлер
Санкт-Петербург
07:28
Лазаревская
2 д. 4 ч. 24 мин.
09:50
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
035А
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Санкт-Петербург
Адлер
07:35
Лазаревская
1 д. 13 ч. 37 мин.
09:42
Адлер
632С
Ростов-на-Дону
Адлер
07:35
Лазаревская
11 ч. 7 мин.
09:48
Адлер
589Й
Уфа
Имеретинский Курорт (Адлер)
07:35
Лазаревская
2 д. 5 ч. 16 мин.
10:34
Имеретинский Курорт
357Ж
Самара
Имеретинский Курорт (Адлер)
07:35
Лазаревская
1 д. 18 ч. 48 мин.
10:34
Имеретинский Курорт
018С
Лыжная Стрела
Ростов-на-Дону
Роза Хутор
07:35
Лазаревская
14 ч. 14 мин.
11:59
Роза Хутор
175Ч
Санкт-Петербург
Адлер
07:45
Лазаревская
1 д. 16 ч. 35 мин.
09:55
Адлер
558С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
07:52
Лазаревская
1 д. 22 ч. 47 мин.
03:50
Москва (Павелецкий Вокзал)
548С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Белгород
07:52
Лазаревская
1 д. 13 ч. 7 мин.
18:10
Белгород
477У
Челябинск
Адлер
07:55
Лазаревская
2 д. 14 ч. 43 мин.
09:58
Адлер
577У
Челябинск
Имеретинский Курорт (Адлер)
07:55
Лазаревская
2 д. 15 ч. 13 мин.
10:28
Имеретинский Курорт
488С
Сухум (Абхазия)
Самара
08:12
Лазаревская
2 д. 2 ч. 23 мин.
02:26
Самара
353Е
Пермь
Имеретинский Курорт (Адлер)
08:30
Лазаревская
2 д. 16 ч. 52 мин.
11:09
Имеретинский Курорт
576Ж
Саратов
Имеретинский Курорт (Адлер)
08:30
Лазаревская
1 д. 4 ч. 13 мин.
11:09
Имеретинский Курорт
672С
Ростов-на-Дону
Адлер
08:39
Лазаревская
14 ч. 4 мин.
10:40
Адлер
104В
Москва – Адлер
Москва
Адлер
08:42
Лазаревская
23 ч. 44 мин.
10:24
Адлер
035В
Санкт-Петербург
Адлер
08:48
Лазаревская
1 д. 14 ч. 37 мин.
10:43
Адлер
814С
Ласточка
Адлер
Майкоп
08:57
Лазаревская
5 ч. 45 мин.
12:41
Майкоп
083С
Москва
Адлер
09:01
Лазаревская
1 д. 11 ч. 15 мин.
10:49
Адлер
821С
Ласточка
Краснодар
Имеретинский Курорт (Адлер)
09:06
Лазаревская
5 ч. 10 мин.
11:00
Имеретинский Курорт
083М
Москва
Адлер
09:13
Лазаревская
1 д. 15 ч. 15 мин.
11:00
Адлер
498С
Адлер
Ижевск
09:36
Лазаревская
2 д. 10 ч. 25 мин.
17:54
Ижевск
532С
Адлер
Киров
09:36
Лазаревская
2 д. 7 ч. 4 мин.
14:33
Киров (Пассажирский)
475Г
Казань
Адлер
09:42
Лазаревская
1 д. 23 ч. 47 мин.
11:44
Адлер
629С
Владикавказ
Адлер
09:50
Лазаревская
16 ч. 27 мин.
11:42
Адлер
379С
Владикавказ
Адлер
09:52
Лазаревская
16 ч. 27 мин.
11:42
Адлер
302Б
Минск (Беларусь)
Адлер
10:02
Лазаревская
2 д. 0 ч. 30 мин.
11:51
Адлер
385Я
Архангельск
Адлер
10:03
Лазаревская
2 д. 12 ч. 34 мин.
12:06
Адлер
449Й
Самара
Адлер
10:03
Лазаревская
1 д. 17 ч. 9 мин.
12:06
Адлер
557Я
Печора
Адлер
10:03
Лазаревская
3 д. 2 ч. 36 мин.
12:06
Адлер
516Я
Череповец
Адлер
10:03
Лазаревская
2 д. 4 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
557М
Сосногорск
Адлер
10:03
Лазаревская
2 д. 21 ч. 55 мин.
12:06
Адлер
585Я
Воркута
Адлер
10:03
Лазаревская
3 д. 12 ч. 56 мин.
12:06
Адлер
815С
Ласточка
Краснодар
Роза Хутор
10:31
Лазаревская
5 ч. 46 мин.
12:55
Роза Хутор
226С
Адлер
Мурманск
10:35
Лазаревская
2 д. 23 ч. 34 мин.
07:43
Мурманск
518С
Адлер
Москва
10:35
Лазаревская
1 д. 13 ч. 46 мин.
21:55
Москва (Павелецкий Вокзал)
582Й
Адлер
Мурманск
10:35
Лазаревская
3 д. 6 ч. 38 мин.
15:00
Мурманск
228С
Адлер
Москва
10:35
Лазаревская
1 д. 13 ч. 24 мин.
21:46
Москва (Павелецкий Вокзал)
604С
Ростов-на-Дону
Адлер
10:42
Лазаревская
13 ч. 7 мин.
12:32
Адлер
282Я
Череповец
Адлер
10:44
Лазаревская
1 д. 22 ч. 22 мин.
12:42
Адлер
495Я
Кострома
Адлер
10:44
Лазаревская
1 д. 23 ч. 27 мин.
12:42
Адлер
257Я
Печора
Адлер
10:44
Лазаревская
2 д. 21 ч. 47 мин.
12:42
Адлер
682Э
Ростов-на-Дону
Адлер
10:44
Лазаревская
17 ч. 19 мин.
12:42
Адлер
219Я
Вологда
Адлер
10:44
Лазаревская
1 д. 19 ч. 8 мин.
12:42
Адлер
079Я
Архангельск
Адлер
10:46
Лазаревская
2 д. 6 ч. 17 мин.
12:38
Адлер
249Н
Новокузнецк
Имеретинский Курорт (Адлер)
10:53
Лазаревская
4 д. 5 ч. 6 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
545У
Орск
Имеретинский Курорт (Адлер)
10:53
Лазаревская
2 д. 15 ч. 28 мин.
14:13
Имеретинский Курорт
571Э
Махачкала
Адлер
10:53
Лазаревская
1 д. 0 ч. 7 мин.
13:37
Адлер
812Э
Ласточка
Кропоткин (ст. Кавказская)
Имеретинский Курорт (Адлер)
11:05
Лазаревская
7 ч. 38 мин.
13:03
Имеретинский Курорт
550С
Адлер
Тольятти
11:05
Лазаревская
1 д. 21 ч. 8 мин.
05:30
Тольятти
834Э
Ласточка
Майкоп
Имеретинский Курорт (Адлер)
11:05
Лазаревская
6 ч. 3 мин.
13:03
Имеретинский Курорт
884Э
Ласточка
Майкоп
Имеретинский Курорт (Адлер)
11:05
Лазаревская
6 ч. 3 мин.
13:03
Имеретинский Курорт
014Ж
Саратов
Имеретинский Курорт (Адлер)
11:12
Лазаревская
1 д. 3 ч. 0 мин.
13:28
Имеретинский Курорт
346У
Адлер
Нижневартовск
11:30
Лазаревская
4 д. 0 ч. 9 мин.
09:13
Нижневартовск 1
829С
Ласточка
Анапа
Сочи
11:38
Лазаревская
8 ч. 29 мин.
13:32
Аэропорт Сочи
102М
Москва – Адлер
Москва
Адлер
12:15
Лазаревская
23 ч. 14 мин.
13:54
Адлер
345Е
Нижневартовск
Адлер
12:23
Лазаревская
3 д. 20 ч. 14 мин.
14:14
Адлер
461Й
Уфа
Адлер
12:23
Лазаревская
2 д. 1 ч. 31 мин.
14:14
Адлер
164М
Таврия
Москва
Адлер
12:28
Лазаревская
23 ч. 57 мин.
14:05
Адлер
460С
Адлер
Тамбов
12:39
Лазаревская
1 д. 6 ч. 40 мин.
16:10
Тамбов 1
548В
Белгород
Имеретинский Курорт (Адлер)
12:46
Лазаревская
1 д. 15 ч. 21 мин.
15:20
Имеретинский Курорт
538С
Адлер
Уфа
12:52
Лазаревская
2 д. 1 ч. 28 мин.
12:14
Уфа
464С
Адлер
Челябинск
12:52
Лазаревская
2 д. 16 ч. 14 мин.
03:00
Челябинск-Главный
087Г
Скорый
Нижний Новгород
Адлер
12:55
Лазаревская
1 д. 18 ч. 26 мин.
14:44
Адлер
162М
Таврия
Москва
Адлер
13:02
Лазаревская
1 д. 1 ч. 15 мин.
14:45
Адлер
487Й
Самара
Сухум (Абхазия)
13:02
Лазаревская
2 д. 3 ч. 37 мин.
20:40
Сухум
117Й
Самара
Адлер
13:07
Лазаревская
1 д. 17 ч. 39 мин.
15:25
Адлер
417Й
Самара
Адлер
13:09
Лазаревская
1 д. 18 ч. 7 мин.
15:23
Адлер
492С
Адлер
Казань
13:10
Лазаревская
1 д. 22 ч. 4 мин.
08:45
Казань (Пассажирская)
452С
Адлер
Ижевск
13:10
Лазаревская
2 д. 7 ч. 49 мин.
18:30
Ижевск
533М
Москва
Адлер
13:27
Лазаревская
1 д. 14 ч. 46 мин.
15:32
Адлер
511М
Москва
Адлер
13:56
Лазаревская
1 д. 14 ч. 48 мин.
15:58
Адлер
590Й
Адлер
Тюмень
13:58
Лазаревская
2 д. 22 ч. 32 мин.
10:07
Тюмень
804С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Краснодар
14:29
Лазаревская
5 ч. 4 мин.
17:29
Краснодар 1
566С
Адлер
Москва
14:48
Лазаревская
1 д. 14 ч. 48 мин.
03:22
Москва (Курский Вокзал)
830С
Сочи
Анапа
14:56
Лазаревская
8 ч. 49 мин.
21:30
Анапа
524С
Адлер
Екатеринбург
15:06
Лазаревская
2 д. 15 ч. 49 мин.
04:25
Екатеринбург (Пассажирский)
502С
Адлер
Москва
15:06
Лазаревская
1 д. 15 ч. 34 мин.
04:10
Москва (Павелецкий Вокзал)
532Ж
Адлер
Нижний Новгород
15:07
Лазаревская
1 д. 22 ч. 13 мин.
10:48
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
242С
Таврия
Адлер
Иркутск
15:21
Лазаревская
4 д. 19 ч. 25 мин.
08:31
Иркутск (Пассажирский)
316Э
Таврия
Адлер
Симферополь
15:25
Лазаревская
18 ч. 27 мин.
07:55
Симферополь
252С
Адлер
Барнаул
15:32
Лазаревская
3 д. 17 ч. 53 мин.
07:25
Барнаул
116Э
Адлер
Томск
15:33
Лазаревская
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
116С
Адлер
Томск
15:35
Лазаревская
3 д. 20 ч. 36 мин.
09:38
Томск 2
216С
Адлер
Барнаул
15:35
Лазаревская
3 д. 20 ч. 45 мин.
09:47
Барнаул
574Й
Имеретинский Курорт (Адлер)
Самара
15:43
Лазаревская
1 д. 15 ч. 15 мин.
04:23
Самара
364С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
15:43
Лазаревская
2 д. 13 ч. 6 мин.
02:25
Челябинск-Главный
358С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Уфа
15:51
Лазаревская
2 д. 0 ч. 11 мин.
13:30
Уфа
478С
Адлер
Челябинск
16:09
Лазаревская
2 д. 17 ч. 39 мин.
07:45
Челябинск-Главный
578С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Челябинск
16:09
Лазаревская
2 д. 18 ч. 4 мин.
07:45
Челябинск-Главный
478У
Адлер
Челябинск
16:10
Лазаревская
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
408С
Адлер
Челябинск
16:10
Лазаревская
2 д. 17 ч. 54 мин.
07:50
Челябинск-Главный
445Е
Тюмень
Адлер
16:15
Лазаревская
3 д. 12 ч. 32 мин.
18:49
Адлер
803С
Ласточка
Краснодар
Имеретинский Курорт (Адлер)
16:17
Лазаревская
4 ч. 58 мин.
18:13
Имеретинский Курорт
115А
Санкт-Петербург
Адлер
16:20
Лазаревская
1 д. 22 ч. 13 мин.
18:46
Адлер
523Е
Екатеринбург
Адлер
16:30
Лазаревская
2 д. 17 ч. 38 мин.
18:38
Адлер
084С
Адлер
Москва
17:00
Лазаревская
1 д. 18 ч. 27 мин.
09:15
Москва (Киевский Вокзал)
626С
Ростов-на-Дону
Адлер
17:00
Лазаревская
16 ч. 23 мин.
20:06
Адлер
225А
Мурманск
Адлер
17:01
Лазаревская
3 д. 5 ч. 36 мин.
20:06
Адлер
084Э
Адлер
Москва
17:11
Лазаревская
1 д. 14 ч. 11 мин.
05:25
Москва (Курский Вокзал)
262С
Адлер
Архангельск
17:20
Лазаревская
2 д. 9 ч. 48 мин.
01:00
Архангельск-Город
310С
Адлер
Воркута
17:20
Лазаревская
3 д. 15 ч. 38 мин.
06:50
Воркута
264С
Адлер
Санкт-Петербург
17:25
Лазаревская
2 д. 4 ч. 38 мин.
20:00
Санкт-Петербург (Ладожский Вокзал)
038С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Нижний Новгород
17:25
Лазаревская
1 д. 15 ч. 15 мин.
06:14
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
225С
Мурманск
Адлер
17:27
Лазаревская
3 д. 5 ч. 43 мин.
20:03
Адлер
550Й
Тольятти
Адлер
17:27
Лазаревская
2 д. 3 ч. 33 мин.
20:03
Адлер
201У
Апатиты
Адлер
17:27
Лазаревская
3 д. 2 ч. 3 мин.
20:03
Адлер
310Э
Адлер
Воркута
17:45
Лазаревская
3 д. 15 ч. 34 мин.
07:15
Воркута
138С
Адлер
Нижний Новгород
17:45
Лазаревская
1 д. 15 ч. 35 мин.
07:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
268Ж
Адлер
Нижний Новгород
17:45
Лазаревская
1 д. 15 ч. 35 мин.
07:16
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
562С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
17:45
Лазаревская
1 д. 14 ч. 38 мин.
05:48
Москва (Павелецкий Вокзал)
812С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Кропоткин (ст. Кавказская)
17:56
Лазаревская
7 ч. 47 мин.
23:44
Кавказская
834С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Майкоп
17:56
Лазаревская
5 ч. 54 мин.
21:51
Майкоп
884С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Майкоп
17:56
Лазаревская
5 ч. 59 мин.
21:56
Майкоп
630С
Адлер
Владикавказ
18:11
Лазаревская
19 ч. 3 мин.
10:53
Владикавказ
380С
Адлер
Владикавказ
18:11
Лазаревская
19 ч. 3 мин.
10:53
Владикавказ
680С
Адлер
Владикавказ
18:24
Лазаревская
18 ч. 43 мин.
10:36
Владикавказ
282С
Адлер
Череповец
18:35
Лазаревская
1 д. 18 ч. 45 мин.
11:25
Череповец 1
496С
Адлер
Кострома
18:35
Лазаревская
1 д. 21 ч. 10 мин.
13:50
Кострома Новая
080С
Адлер
Архангельск
18:35
Лазаревская
2 д. 2 ч. 55 мин.
19:35
Архангельск-Город
258С
Адлер
Печора
18:35
Лазаревская
2 д. 17 ч. 10 мин.
09:50
Печора
220С
Адлер
Вологда
18:35
Лазаревская
1 д. 16 ч. 0 мин.
08:40
Вологда 1
099А
Санкт-Петербург
Адлер
18:44
Лазаревская
2 д. 3 ч. 25 мин.
20:59
Адлер
542Э
Адлер
Москва
18:48
Лазаревская
1 д. 12 ч. 24 мин.
05:23
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
556М
Смоленск
Адлер
18:55
Лазаревская
1 д. 20 ч. 6 мин.
21:16
Адлер
386С
Адлер
Архангельск
19:00
Лазаревская
2 д. 13 ч. 47 мин.
06:52
Архангельск-Город
484С
Таврия
Адлер
Москва
19:00
Лазаревская
1 д. 18 ч. 25 мин.
11:30
Москва (Курский Вокзал)
542Й
Адлер
Москва
19:08
Лазаревская
1 д. 16 ч. 18 мин.
09:15
Москва (Курский Вокзал)
486С
Таврия
Адлер
Москва
19:08
Лазаревская
1 д. 18 ч. 1 мин.
10:58
Москва (Павелецкий Вокзал)
128Ы
Адлер
Красноярск
19:20
Лазаревская
3 д. 22 ч. 11 мин.
15:33
Красноярск (Пассажирский)
270С
Адлер
Чита
19:20
Лазаревская
5 д. 18 ч. 13 мин.
11:35
Чита 2
274С
Адлер
Северобайкальск
19:20
Лазаревская
5 д. 3 ч. 49 мин.
21:11
Северобайкальск
684Ж
Адлер
Ростов-на-Дону
19:25
Лазаревская
11 ч. 37 мин.
04:53
Ростов (Главный)
816С
Роза Хутор
Краснодар
19:29
Лазаревская
5 ч. 49 мин.
22:49
Краснодар 1
668Э
Адлер
Ростов-на-Дону
19:40
Лазаревская
16 ч. 1 мин.
08:53
Ростов (Главный)
542С
Адлер
Москва
19:40
Лазаревская
1 д. 17 ч. 8 мин.
10:00
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
442Э
Адлер
Ростов-на-Дону
19:40
Лазаревская
16 ч. 1 мин.
08:53
Ростов (Главный)
036С
Северная Пальмира (Двухэтажный)
Адлер
Санкт-Петербург
19:50
Лазаревская
1 д. 13 ч. 59 мин.
07:43
Санкт-Петербург (Московский Вокзал)
814Э
Ласточка
Майкоп
Адлер
20:06
Лазаревская
5 ч. 39 мин.
21:49
Адлер
302С
Адлер
Минск (Беларусь)
20:12
Лазаревская
1 д. 23 ч. 18 мин.
17:10
Минск (Пассажирский)
638Э
Адлер
Ростов-на-Дону
20:13
Лазаревская
14 ч. 50 мин.
08:50
Ростов (Главный)
088С
Скорый
Адлер
Нижний Новгород
20:20
Лазаревская
1 д. 14 ч. 11 мин.
08:37
Нижний Новгород (Московский Вокзал)
104Ж
Адлер – Москва
Адлер
Москва
20:37
Лазаревская
23 ч. 34 мин.
18:25
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
586С
Адлер
Салехард
20:41
Лазаревская
3 д. 17 ч. 47 мин.
11:49
Лабытнанги
014С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Саратов
20:46
Лазаревская
1 д. 2 ч. 15 мин.
20:16
Саратов 1 (Пассажирский)
516С
Адлер
Череповец
20:46
Лазаревская
2 д. 3 ч. 21 мин.
22:20
Череповец 1
250Н
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
20:55
Лазаревская
4 д. 5 ч. 2 мин.
22:48
Новокузнецк
546С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Орск
20:55
Лазаревская
2 д. 13 ч. 49 мин.
07:35
Орск
597Ч
Санкт-Петербург
Адлер
20:55
Лазаревская
2 д. 8 ч. 37 мин.
00:42
Адлер
926И
Роза Хутор
Ростов-на-Дону
20:57
Лазаревская
16 ч. 2 мин.
08:33
Ростов (Главный)
572Э
Адлер
Махачкала
20:57
Лазаревская
23 ч. 54 мин.
18:10
Махачкала
248С
Адлер
Москва
20:58
Лазаревская
1 д. 9 ч. 45 мин.
04:52
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
822С
Ласточка
Имеретинский Курорт (Адлер)
Краснодар
21:26
Лазаревская
5 ч. 6 мин.
00:31
Краснодар 1
582С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новосибирск
21:29
Лазаревская
3 д. 15 ч. 42 мин.
10:38
Новосибирск (Главный)
268С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
21:43
Лазаревская
1 д. 9 ч. 35 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
304С
Сухум (Абхазия)
Москва
21:43
Лазаревская
1 д. 14 ч. 17 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
268Э
Адлер
Москва
21:43
Лазаревская
1 д. 8 ч. 52 мин.
04:40
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
306Й
Адлер
Москва
21:44
Лазаревская
1 д. 8 ч. 44 мин.
04:32
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
306С
Сухум (Абхазия)
Москва
21:44
Лазаревская
1 д. 14 ч. 29 мин.
04:52
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
642Й
Адлер
Ростов-на-Дону
21:45
Лазаревская
11 ч. 26 мин.
07:16
Ростов (Главный)
358Э
Имеретинский Курорт (Адлер)
Самара
21:50
Лазаревская
1 д. 16 ч. 21 мин.
11:12
Самара
346С
Адлер
Нижневартовск
21:51
Лазаревская
3 д. 20 ч. 45 мин.
15:55
Нижневартовск 1
462С
Адлер
Уфа
21:51
Лазаревская
2 д. 3 ч. 3 мин.
22:13
Уфа
162С
Таврия
Адлер
Москва
22:00
Лазаревская
1 д. 0 ч. 23 мин.
20:35
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
354С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Пермь
22:10
Лазаревская
2 д. 14 ч. 48 мин.
10:21
Пермь 2
576С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Саратов
22:10
Лазаревская
1 д. 5 ч. 50 мин.
01:23
Саратов 1 (Пассажирский)
588Й
Адлер
Самара
22:10
Лазаревская
1 д. 14 ч. 29 мин.
10:25
Самара
801С
Ласточка
Краснодар
Сочи
22:17
Лазаревская
5 ч. 15 мин.
00:17
Аэропорт Сочи
871С
Ласточка
Краснодар
Сочи
22:17
Лазаревская
5 ч. 15 мин.
00:17
Аэропорт Сочи
044С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
22:19
Лазаревская
1 д. 10 ч. 8 мин.
05:50
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
652С
Адлер
Ставрополь
22:19
Лазаревская
16 ч. 56 мин.
13:08
Ставрополь
600Ж
Адлер
Ростов-на-Дону
22:19
Лазаревская
14 ч. 26 мин.
10:38
Ростов (Главный)
202С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Москва
22:23
Лазаревская
1 д. 10 ч. 30 мин.
06:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
602С
Адлер
Ставрополь
22:23
Лазаревская
15 ч. 36 мин.
11:36
Ставрополь
168С
Таврия
Адлер
Красноярск
22:30
Лазаревская
4 д. 4 ч. 26 мин.
00:42
Красноярск (Пассажирский)
590С
Адлер
Екатеринбург
22:30
Лазаревская
2 д. 19 ч. 39 мин.
15:55
Екатеринбург (Пассажирский)
590Ж
Адлер
Челябинск
22:30
Лазаревская
2 д. 13 ч. 44 мин.
10:00
Челябинск-Главный
590Э
Адлер
Тюмень
22:30
Лазаревская
3 д. 3 ч. 56 мин.
00:12
Тюмень
642Ж
Адлер – Ростов-На-Дону
Адлер
Ростов-на-Дону
22:31
Лазаревская
10 ч. 48 мин.
07:18
Ростов (Главный)
102С
Адлер – Москва
Адлер
Москва
22:40
Лазаревская
23 ч. 20 мин.
20:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
202Й
Адлер
Москва
22:48
Лазаревская
1 д. 9 ч. 38 мин.
06:07
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
360С
Адлер
Калининград
22:53
Лазаревская
2 д. 12 ч. 52 мин.
09:30
Калининград Южный (Пассажирский)
654С
Адлер
Ставрополь
22:53
Лазаревская
16 ч. 30 мин.
13:08
Ставрополь
554С
Адлер
Ставрополь
22:53
Лазаревская
16 ч. 30 мин.
13:08
Ставрополь
468С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Смоленск
22:55
Лазаревская
1 д. 20 ч. 13 мин.
16:29
Смоленск (Центральный)
560С
Адлер
Калининград
23:00
Лазаревская
3 д. 15 ч. 27 мин.
12:28
Калининград Южный (Пассажирский)
172С
Таврия
Имеретинский Курорт (Адлер)
Новокузнецк
23:05
Лазаревская
3 д. 22 ч. 24 мин.
19:00
Новокузнецк
472С
Адлер
Москва
23:09
Лазаревская
1 д. 14 ч. 59 мин.
12:09
Москва (Павелецкий Вокзал)
344С
Адлер
Кисловодск
23:17
Лазаревская
14 ч. 10 мин.
11:27
Кисловодск
644С
Пассажирский
Адлер
Кисловодск
23:17
Лазаревская
14 ч. 10 мин.
11:27
Кисловодск
160С
Таврия
Роза Хутор
Москва
23:29
Лазаревская
1 д. 15 ч. 27 мин.
11:15
Москва Казанская (Казанский Вокзал)
466С
Имеретинский Курорт (Адлер)
Астрахань
23:37
Лазаревская
1 д. 11 ч. 0 мин.
08:00
Астрахань
506Э
Имеретинский Курорт (Адлер)
Саратов
23:37
Лазаревская
1 д. 9 ч. 54 мин.
06:54
Саратов 1 (Пассажирский)
930Э
Лыжная Стрела
Роза Хутор
Ростов-на-Дону
23:37
Лазаревская
14 ч. 56 мин.
10:38
Ростов (Главный)
658Э
Адлер
Минеральные Воды
23:39
Лазаревская
11 ч. 26 мин.
09:05
Минеральные Воды
Чем меньше времени до отправления поезда, тем выше цены на ж/д билеты.

На 14 апреля 2026 года расписание поездов в городе Лазаревская включает 579 поездов дальнего следования. Больше всего поездов прибывает на вокзал утром, а отправляются с вокзала днем.

Согласно расписанию:

  • первый поезд отправляется в 00:03 по направлению к станции Сухум;
  • последний поезд прибывает в 23:58 от станции Казань.

Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется как онлайн, так и в ЖД кассе вокзала города Лазаревская.

Актуальное расписание поездов станции Лазаревская, учитывает сезонные изменения, всегда доступны летний и зимний варианты. Данное расписание не содержит оперативных изменений, а также изменений связанных с ремонтными работами на ЖД и другими непредвиденным обстоятельствами. При планировании маршрута, уточняйте точное расписание в справочной вокзала. Счастливого пути!

Оставить отзыв:

Как купить ж/д билет на поезд?
Забронировать проездной документ можно из любой точки земного шара. Процедура покупки на сайте https://povagonam.ru/ займет всего пару минут. Выбрав через форму поиска дату и маршрут поездки, вам надо будет указать:

Ф.И.О.;
пол и дату рождения, номер удостоверяющего личность документа (паспорт), тариф, номер бонусной карты (при наличии).

Останется оплатить посадочный талон банковской картой или электронным кошельком. Подтверждением покупки является электронный документ, который придет на ваш e-mail
Что делать, если введены некорректные данные?
Если вы совершаете ошибку в данных при покупке билета, то следует приобрести новый билет, а предыдущий вернуть.
Как переоформить билет на другую дату?
К сожалению, сделать это нельзя. Разрешается только вернуть билет, а затем приобрести новый посадочный талон на нужное вам число.
Можно ли купить в рассрочку?
Нет, нельзя. На сайте отсутствует опция доверительного платежа. Но вы всегда можете воспользоваться электронными платежными системами Qiwi, ЮMoney, MasterPass, интернет-банк ПАО «Банк Санкт-Петербург».
Можно ли предъявить при посадке нотариально заверенную копию паспорта?
К сожалению, это недопустимо. В правилах ж/д перевозки прописано, что пассажир должен предъявить проводнику оригиналы удостоверяющих личность документов. Единственное исключение — дети. Они могут предъявить нотариально заверенную копию свидетельства о рождении.
Что делать, если изменились данные паспорта?
Возвращать проездной документ и оформлять вместо него новый не требуется. При посадке предъявите проводнику страницу паспорта, где проставлен штамп о предыдущих удостоверениях личности. Если нового документа нет, необходимо оформить в паспортном столе временное удостоверение личности. При смене фамилии, имени или отчества необходимо предоставить оригинал документа, подтверждающего этот факт (например, свидетельство о браке).
Как ввести данные иностранного гражданина: с помощью латиницы или транслитерации?
Все персональные данные, которые вы указываете в форме бронирования ж/д билета, должны соответствовать указанным в удостоверении личности данным. Если они в документе указаны на двух языках, то данные заполняются латиницей.
С какого возраста ребенок может ездить один?
Стандартами компании ОАО «РЖД» установлены следующие возрастные рамки, позволяющие детям путешествовать одним:
  • для поездов дальнего следования — от 10 лет и старше;
  • для пригородных поездов — от 7 лет.
Сколько будет стоит детский билет?
Дети до 10 лет путешествуют как в поездах дальнего следования, так и в пригородных составах по детскому тарифу. Его размер зависит от класса поезда и вагона, поэтому составляет от 35% до 70% от стоимости взрослого проездного документа. Если в день отправления поезда ребенку исполняется 10 лет, то на него оформляется билет по детскому тарифу. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей 7 лет. До достижения 7 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места. На пригородные поезда билеты по детскому тарифу оформляются для детей от 5 до 7 лет. До достижения 5 лет дети могут ездить на электричках бесплатно без предоставления отдельного места.
Как оплатить постельное белье?
Если купили ж/д билет в плацкарт, то оплатить белье можно сразу на сайте или в поезде, обратившись к проводнику. Не нужно оплачивать постельное белье, если вы купили проездной документ в вагон купе или более высокого класса. Его стоимость уже включена в покупку.
Как перевезти животное в поезде?
Перевозка домашних животных в поезде разрешается только в контейнерах или клетках. Для каждого комнатного питомца нужно оформить отдельный билет в кассе ОАО «РЖД». Крупные животные перевозятся только в вагоне СВ, которые выкупается полностью, или купе. Для международных отправлений обязательны ветеринарные документы.
Как поменять билет на поезд?
Купленный на сайте https://povagonam.ru/ электронный билет нельзя поменять. Допускается только возврат проездного документа и покупка нового.
Как забрать электронный билет в кассе?
После оформления проездного документа через наш сервис, получить его в ж/д кассе можно после предъявления следующих документов:
  • назвав кассиру 14-значный номер заказа;
  • предъявив удостоверение личности пассажира, на кого оформлен билет.
Получить билет на бумажном бланке может только тот, на кого он оформлен. Если хотите забрать билет на поезд для другого человека, необходимо предъявить кассиру нотариально заверенную доверенность.  
